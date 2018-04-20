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    «Зенит» начал переговоры с Михайловичем

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    Синиша Михайлович
    На фото:Синиша Михайлович
    Экс-тренер «Милана» Синиша Михайлович может возглавить питерский «Зенит», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

    По информации источника, сербский специалист является главным кандидатом на смену Роберто Манчини, который, по сведениям итальянских СМИ, возглавит сборную Италии.

    Ранее сообщалось, что Манчини выведет итальянцев на товарищеский матч с Саудовской Аравией 28 мая.

    По сведениям Ди Марцио, Михайлович и «Зенит» уже начали переговоры. В случае успешного завершения серб приступит к работе в июле.

    Ранее появилась информация, что сербский специалист рассматривает вариант продолжения карьеры в России.

    Михайлович начал тренерскую карьеру в 2006 году, когда стал помощником Манчини в «Интере». После этого возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», сборную Сербии, «Сампдорию», «Милан» и «Торино».

    Всего на посту главного тренера провел 245 матчей, в которых одержал 91 победу, 75 раз сыграл вничью и 77 раз проиграл.

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