«Зенит» начал переговоры с Михайловичем

По информации источника, сербский специалист является главным кандидатом на смену Роберто Манчини, который, по сведениям итальянских СМИ, возглавит сборную Италии.
Ранее сообщалось, что Манчини выведет итальянцев на товарищеский матч с Саудовской Аравией 28 мая.
По сведениям Ди Марцио, Михайлович и «Зенит» уже начали переговоры. В случае успешного завершения серб приступит к работе в июле.
Ранее появилась информация, что сербский специалист рассматривает вариант продолжения карьеры в России.
Михайлович начал тренерскую карьеру в 2006 году, когда стал помощником Манчини в «Интере». После этого возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», сборную Сербии, «Сампдорию», «Милан» и «Торино».
Всего на посту главного тренера провел 245 матчей, в которых одержал 91 победу, 75 раз сыграл вничью и 77 раз проиграл.