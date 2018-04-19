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    Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?

    Главные интриги на финише футбольного сезона

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    «Локомотив»
    «Локомотив»
    До окончания чемпионата РФПЛ – 4 тура, 32 матчей и несколько загадок, на которые пока нет ответов. Изучаем главные расклады финишной гонки.

    Борьба за чемпионство

    Главный претендент на золото по-прежнему московский «Локомотив», даже после осечки в перенесенном матче 23-го тура с «Ахматом» (0:0). Но борьбу ему готов навязать целый ряд соперников.

    «Локомотив» (56 очков): «Уфа» (д), «Краснодар» (г), «Зенит» (д), «Арсенал» (г).
    «Спартак» (50): «Ахмат» (д), «Амкар» (г), «Ростов» (д), «Динамо» (д).
    «Зенит» (48): «Арсенал» (г), ЦСКА (д), «Локомотив» (г), «СКА-Хабаровск» (д).
    ЦСКА (48): «Краснодар» (д); «Зенит» (г); «Арсенал» (д); «Анжи» (д).
    «Краснодар» (47): ЦСКА (г), «Локомотив» (д), «СКА-Хабаровск»(г), «Рубин» (д).

    Команда Юрия Семина опережает ближайшего преследователя, московский «Спартак», на 6 очков, и может стать чемпионом уже в следующем, 27-м туре. Если, конечно, звезды сойдутся.

    Конец чемпионской гонки: «Спартак» проиграл на Урале Реакция прессы на выездное поражение «Спартака» в Екатеринбурге Для этого «Локо» нужно побеждать дома «Уфу», а «Спартак», должен проиграть дома «Ахмату». В этом случае отрыв «железнодорожников» от красно-белых составит 9 очков за три тура до конца чемпионата. В случае равенства по очкам, «Локо» будет выше за счет личных встреч (4:3, 0:0).

    Впрочем, этого недостаточно. «Зенит» в 27-м туре должен потерять очки в гостевом матче с «Арсеналом». В этом случае отрыв от питерской команды составит минимум 10 очков.

    И наконец, матч ЦСКА – «Краснодар» в Москве должен завершиться вничью, чтобы отсечь обоих преследователей разом.

    Двойная радость фанатов «Зенита» Победа «Зенита» в день поражения «Спартака» — в нашем обзоре прессы Расклад, прямо скажем, маловероятный. «Спартак», после неудачи в матче с «Уралом» и провала в Кубке России, ляжет костьми на «Открытие Арене», но выгрызет три очка у «Ахмата». Не менее трудновыполнимы и прочие условия.

    Поэтому «Локомотиву» стоит надеяться лишь на себя, ведь взять шесть очков в четырех матчах — задача вполне выполнимая, несмотря на упрямых соперников.

    «Уфа» Сергея Семака — команда с хорошо выстроенной обороной и умеющая больно кусаться, что уже испытал на себе почти все лидеры таблицы.

    «Краснодар» переживает эмоциональный подъем после смены тренера. Результат — победа над «Зенитом» в гостях и разгром «Арсенала» дома. Но хватит ли подопечным Мурада Мусаева эмоций на матчи с ЦСКА и «Локомотивом» подряд?

    Глушаков лишил «Спартак» Кубка России Реакция спортивных СМИ на провал красно-белых в полуфинале Кубка России Домашний матч с «Зенитом» для подопечных Семина может стать «золотым», и в такой ситуации «Железнодорожники» при поддержке полного стадиона вряд ли оплошают.

    «Задача минимум» команды Семина — один раз победить и ни разу не проиграть, что «Локомотиву» вполне по силам. Две победы в оставшихся матчах — гарантируют золото. Выезд в Тулу в последнем туре будет иметь турнирное значение лишь в крайнем случае.

    Задача всех остальных преследователей проста — набирать максимальное количество очков и надеяться осечку «Локомотива».

    При этом ЦСКА, «Зениту» и «Краснодару» нужно одержать как минимум по три победы в четырех оставшихся турах, чтобы сохранить шансы на чемпионство.

    Задача «Спартака» проще, но лишь при условии, что «Локомотив» не будет разбазаривать очков. По сути, отобрать чемпионство у железнодорожников могут лишь они сами, и вряд ли это случится — слишком опытный тренер Юрий Семин, чтобы его подопечные испытали мандраж на финише.

    Борьба за Лигу чемпионов


    Чемпион России получает прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Вторая путевка в группу достанется обладателю второго месте, а третья отправит бронзового призера в 3-й квалификационный раунд главного клубного турнира Европы.

    Если «Локомотив» каким-то чудом проиграет три матча и сыграет вничью в четвертом — он почти стопроцентно гарантирует себе место в ЛЧ.

    Угрозой «железнодорожникам» может стать «Зенит», но только в том случае, если питерцы выиграют все 4 матча, или выиграют три матча и сыграют вничью, или выиграют три матча, в том числе обыграв «Локомотив» со счетом больше 3:0.

    «Спартаку» для того, чтобы занять третье место нужно набрать восемь очков. В этом случае красно-белые останутся недосягаемыми для преследователей. Впрочем, красно-белые вряд ли упустят второе место и прямую путевку в группу.

    На многие вопросы об обладателе третьей путевки в ЛЧ ответят две встречи ЦСКА – домашняя с «Краснодаром» (1:0 в первом круге) и выездная с «Зенитом» (0:0 в первом круге).

    Вылет «Спартака» из Кубка России привел к тому, что шестое место, на которое претендовало сразу 8 команд, перестало давать путевку в Лигу Европы.

    Оставшиеся две путевки достанутся неудачникам борьбы за лигочемпионскую тройку. Скорее всего ими станут «Краснодар» и «Зенит».

    Борьба за выживание

    Судьба хабаровского СКА давно решена, хотя математические шансы задержаться в Премьер-лиге, хотя бы на стыковые матче, остаются.

    Чтобы эта сказка стала былью, хабаровчане, набравшие лишь 13 очков, должны победить во всех четырех своих матчах, а «Анжи» и «Тосно» (по 24 очка) — во всех своих проиграть.

    Учитывая, что в активе СКА пока лишь 2 победы в 26 турах, об этом можно забыть.

    На вторую прямую путевку в ФНЛ «претендуют», благодаря плотности таблицы, сразу шесть команд. Пока наибольшие шансы на вылет – у «Тосно» и «Анжи».

    Лучшие шансы на стыковые матчи у махачкалинцев, имеющих преимущество по личным встречам (2:2, 2:0).

    Вместе с «Анжи» в стыковых матчах имеют шанс практически все команды, начиная с 6 места, но наиболее высокие шансы у «Амкара», «Ростова» и «Динамо», которым еще предстоят матчи с разозленным «Спартаком».

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