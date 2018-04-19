Глушаков лишил «Спартак» Кубка России

Два шага до Кубка

«Погоня за улетевшим вперед "Локомотивом" изначально выглядела малоперспективной, а теперь, после потери трех важнейших очков с "Уралом", и подавно имело смысл еще больше сконцентрировать усилия на завоевании Кубка России. Который красно-белые в последний раз брали в 2003 году и до которого нынче оставалось сделать всего два шага.

Тем паче, что у "Спартака" остался должок перед клубом из Ленинградской области, сенсационно одолевшим команду Валерия Карпина именно в кубковом турнире — в 1/8 финала розыгрыша-2013/14. Дело было четыре года назад, на арене в Черкизове, а победный гол "Тосно" тогда забил Валентин Филатов, который уже завершил карьеру и работает тренером в чемпионате Петербурга. С тех пор изменилось многое: красно-белые давно обжили собственный стадион в Тушино, у руля команды уж и след Карпина простыл, а в составе тосненцев вместе с Филатовым исчезли и все другие игравшие в том матче футболисты. Однако жажда получить сатисфакцию за полученное несколько лет назад оскорбление на футбольном поле у спартаковцев никуда не пропала. И эта жажда была многократно усилена желанием достойно отметить 96-й день рождения клуба, пришедшийся как раз на дату кубкового полуфинала с Тосно», — рисует предматчевую расстановку специальный корреспондент «Спорта День за Днем» в Москве Егор Прокудин.

Нелюбимый

«Раннее начало матча в будний день, не действующие на полуфинал сезонные абонементы, промозглая погода, невысокий статус соперника, упавшее настроение после Екатеринбурга – все это не могло не повлиять на посещаемость матча. На "Открытие Арене" оказалось куда больше свободных мест, чем обычно, но без солидной поддержки "Спартак" все равно не остался.

Для почти всех собравшихся, за редким исключением, не было на стадионе фигуры более нелюбимой, чем Погребняк. Форвард "Тосно", забивший бывшей команде в мартовской игре чемпионата, и в этот раз оказался в стартовом составе. Он несколько раз услышал в свой адрес жуткий свист, успел сделать опасный рывок в штрафную с правого фланга, по пути легко уйдя от Максимовича, однако на 31-й минуте, мчась в контратаку, на ровном месте оступился и упал. Сразу же стало понятно, что матч продолжить не сможет: настолько страшно было следить за его мучениями на газоне.

Еле-еле двигаясь в сторону раздевалки мимо спартаковской трибуны, он вновь услышал невыносимое гудение, а еще – громогласные нецензурные заряды. Хотя на центральных секторах форварду, напротив, многие похлопали», — описывает агрессию фанатов «Спартака» автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров.

Джокер Зе

«В первом тайме хозяева больше соперника контролировали мяч, но не покидало впечатление, что футболисты "Тосно" были не против такого развития событий. В недавнем матче РФПЛ "Спартак" много катал мяч на чужой половине поля, а победу спас только в самой концовке.

Вторая 45-минутка началась с опасного удара Квинси со штрафного, после чего инициатива перешла к гостям. Видя, какие трудности испытывают подопечные, Каррера решился на рисковый шаг — вместо заблудившегося между линиями Софьяна Ханни вышел второй нападающий Зе Луиш,и спартаковцы стали чаще играть в длинный пас, забрасывая мяч вперед на своего свежего форварда. А Луис Адриано опустился чуть ниже на позицию атакующего полузащитника.

Ход сработал — спартаковцы стали лучше контролировать мяч и создавать напряжение у ворот Давида Юрченко, что завершилось вполне закономерным голом Зе Луиша, классно развернувшегося в чужой штрафной и направивший мяч в левый от себя угол ворот гостей.

Пропущенный мяч дестабилизировал черно-белых. Было понятно, что надо отыгрываться, а значит идти вперед и искать шансы у чужих ворот, но это было чревато контратаками — москвичи классно находили свободные зоны в обороне соперника и стали регулярно проскакивать мимо неповоротливых защитников соперника. Зе, Адриано и Промес втроем разрывали скудные оборонительные порядки "Тосно". Голландец должен был по меньшей мере оформлять дубль, но большинство ударов пришлись в сетку за воротами Юрченко», — фиксирует обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак.

Неустойчиво равновесие

«Зе Луиш – футболист, который сильно зависит от настроения. Сегодня от него исходила мощь. Он сразу же создал шикарный момент для Пашалича, который не попал в створ с 10 метров. Затем уже форвард взял игру на себя и забил. И вовсе даже не головой! Зе исполнил с левой под самую штангу – 1:0.

Спартак сел в оборону. Каррера со скамейки громко призывал нападающих отрабатывать в обороне, и вроде спартаковцы справлялись с соперником. И все же на 89-й минуте Галиулин на замахе обвёл Максимовича и неотразимо пробил под перекладину. Стадион так замолчал, что даже было слышно радость игроков "Тосно".

Матч перешёл в дополнительное время. К этому моменту ситуация получилась противоречивая. Вроде "Спартак" играл лучше, но при таком развитии событий мог и рассыпаться.

Когда счётчик минут перевалил за сотню, игроки "Тосно" сконцентрировались на защите и тянули время. Если третий тайм получился упорным, то в четвёртом "Спартак" люто давил соперника. Едва ли не каждую минуту возникали моменты у ворот Юрченко. Последний шанс был у Глушакова, который вышел один на один с голкипером, но не использовал шикарнейшую возможность», — пишет корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Роковой Глушаков

«Судя по всему, капитан и недавний лидер "Спартака" очень недоволен тем, что он больше не является сердцем и центральной фигурой команды. Более того, перестал даже проходить в основу.

Вполне вероятно, "Спартак" довел бы матч до нужного результата, если бы Каррера не решил выпустить на последние десять минут Дениса Глушакова. С выходом недовольного капитана "Спартаку" начало фатально не везти. Нападающие пороли момент за моментом, Галиулин на 89-й минуте сделал из Максимовича клоуна и сравнял счет, а на последней секунде дополнительных 30 минут уже сам Глушаков запорол выход один на один, пробив максимально коряво. Переводчик Массимо Карреры отталкивал оператора от скопления игроков перед последними 15 минутами, но "Спартаку" это никак не помогло – Юрченко втащил "Тосно" в серию пенальти.

Кошмар для красно-белых только начинался. Луис Адриано и Дмитрий Комбаров мастерски исполнили свои удары, а после вялого удара Дугалича казалось, что шансов у "Тосно" нет совсем. Но команда Парфенова не поплыла, и каждый следующий игрок в белой футболке вонзал мяч под перекладину или клал под самую штангу. Юрченко в то время взял удар Фернандо, чуть было не отбил удар Промеса. Когда счет стал 4:4 и игра пошла до первого промаха, к мячу подошел Денис Глушаков.

Разбежался, попытался исполнить паненку… и мягко направил мяч в ногу вратарю. Нуну Роша поставил в матче точку – игроки "Тосно" побежали праздновать к Парфенову, а спартаковцы под свист полупустых трибун отправились в раздевалку. Фото оттуда сегодня точно ждать не стоит. Да и в ближайших матах тоже. Главный инициатор победных постов в последнее время явно не в духе», — резюмирует автор Sport24 Марк Бессонов.

Подвиг аутсайдера

«И все-таки я бы не стал ругать "Спартак" за плохую игру. Он не смотрел на "Тосно" свысока, не праздновал победу заранее. Ведя в счете, команда продолжала раскачивать впереди и строго, даже самоотверженно действовать сзади – запомнилось, как Самедов подстраховал защитников и в подкате прервал опаснейшую передачу Чернова на 68-й минуте. Такие моменты не менее важны, чем эффектные забеги Промеса к чужой штрафной. Казалось, все был заряжены общей целью.

"Спартак" понимал, как опасен "Тосно" и как опасны кубковые матчи сами по себе. Но одного понимания мало. Гости не прекращали борьбы, хотя их иногда возили очень качественно. Однако есть суперцель, до нее оставался один шаг, и поэтому, даже когда, казалось, шансов отыграться уже нет, Юрченко все равно тащил момент за моментом, не давая интриге умереть до финального свистка.

И команда отблагодарила вратаря. Когда на 89-й минуте Галиулин сравнял счет, "Тосно" праздновал, будто выиграл трофей. Это действительно было маленькой победой. Предвестником победы большой. Снова говорим об ошибке Максимовича – ему тоже достанется от экспертов и болельщиков в интернете, серб проводит очень слабый апрель. Но без воли и напора "Тосно" этой ошибки не случилось бы.

По всем законам жанра после такого аутсайдер должен был дотерпеть до серии пенальти и героически ее выиграть. И все свершилось по хорошо знакомому сценарию. В серии "Тосно" тоже совершил подвиг, как и во всем матче, да и в Кубке тоже», — восхищается аутсайдером автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Трагедия Глушакова

«Глушаков ведь не должен был исполнять пенальти шестым. Он был третьим в списке, но согласился поменяться с Фернандо. Бразилец ведь играл не лучше и тоже не забил точку, но его срединный промах никто не вспомнит. "Спартак" исполнял точки отвратительно: Юрченко угадал и достал практически всё.

С голом повезло и Адриано, и Зе Луишу, а особенно Промесу, который пробил прямо по центру. Серия должна была закончиться на Квинси, но давайте вспомним – кто должен был собрать на себя всю грязь.

Денис подошел к отметке и сделал "ничего". Не ударил сильно, не подрезал, не попал в угол – это была какая-то промежуточная конвульсия. Явно не движение героя, от которого для команды и десятков тысяч людей, собравшихся в Волгоград на финал Кубка, зависит примерно всё.

Матч "Спартака" с "Тосно" стал трагедией одной личности. Москвичи ведь легко могли выиграть. Роман Павлюченко, например, спокойненько ушёл за 10 минут до конца и дал пару комментариев о победе.

"Спартак" мог и проиграть в овертайме. Ведь вся команда играла не так, как надо. Но судьба оставила в стороне команду и наказала капитана.

Глушаков уже слышал, как после матча его оскорбляли. Он уже поднял шарф, выброшенный к его ногам. Он еще не знал, что болельщики собрались у автобуса и требовали выдать им его как нового врага.

И, возможно, эта личная жуть спускается на Глушакова вовремя. Ему нужно оценить обстановку: себя, свою нынешнюю игру и своё место в "Спартаке". Людей, которые его окружали в период успеха. Болельщиков, которые со временем легко могут забросать его монетами так же как Погребняка.

— Деньгами же кидали, всё хорошо. Поздравляю весь Питер с победой, — смеялся Павел, хоть и не сыграет в финале Кубка из-за тяжёлой травмы.

Погребняка не пронять — слишком толстая кожа. У Глушакова – ещё нет. Для него, главного героя и счастливчика прошлого сезона, похоже, начинается тяжелое время», — описывает драму опального капитана автор «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Трабл вместо требла

«Трагедии для "Спартака" не произошло – он сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, хотя вылетать из турнира, в котором тебя уже видели победителем, очень неприятно. Это провал. Неприятно было и вылетать из Лиги Европы в 1/16 финала. Еще неприятнее передавать титул чемпиона России команде, которую ты даже не рассматривал в претендентах на чемпионство в начале сезона. Каррера говорил, что "Спартак" будет бороться за победу в трех турнирах (требл), но получился трабл.

– Конечно, я готов и к такому [отставке], я делаю свою работу. При хороших или плохих обстоятельствах я делаю свою работу.

От вылета "Спартака" пострадали "Уфа", "Арсенал", "Рубин" и "Урал", которые претендовали на шестое место РФПЛ, надеясь, что оно даст возможность сыграть в Европе. Пострадал Волгоград как город-хозяин финала Кубка России: одна статусная команда с армией болельщиков лучше, чем ни одной. Вероятно, пострадают и российские коэффициенты в следующем сезоне.

В выигрыше "Тосно" и "Авангард", которые разыграют путевку в групповой этап Лиги Европы на новом стадионе в Волгограде. Не стесняйтесь поздравить нас, – говорил Парфенов трибунам после матча», — пишет корреспондент Sportbox.ru Егор Кузнец.

Меняйте Карреру на Парфенова

«У меня деловое предложение для руководства спартаковского клуба. Ему имеет смысл взять видеозаписи всех трех встреч красно-белых с "Тосно" в этом сезоне. И внимательно, не жалея времени, посмотреть – с непременным профессиональным комментарием гендиректора Сергея Родионова. Пусть он по ходу просмотра компетентно поясняет: вот здесь – тренерские наработки и, соответственно, тренерские просчеты, а тут – напротив, индивидуальное мастерство игрока и, соответственно, индивидуальные ошибки из-за нехватки мастерства.

Я почти уверен: эффект от подобного просмотра превзойдет все инерционные ожидания Леонида Федуна и его товарищей по управлению клубом "Спартак". Потому что обнаружится: по-тренерски Дмитрий Парфенов Массимо Карреру значительно превосходит!

И я вот думаю, что футбольный Бог попросту уберег красно-белый клуб от выигрыша Кубка. Позаботившись тем самым о том, чтобы его руководители не впали в невольный самообман на предмет дальнейших возможностей Карреры. "Спартак" стал слишком капиталоемким клубом, чтобы не взвешивать ключевые кадровые решения со всей необходимой тщательностью. А эта тщательность включает, в том числе, учет и следующего обстоятельства: никто из иностранных тренеров дольше двух проведенных в России сезонов планку достигнутого результата не удерживал. Самый успешный, Лучано Спаллетти, немного удлинил этот срок только в силу того, что последний его чемпионский успех пришелся на переходный сезон, растянувшийся на полтора года.

Поэтому нет никакого резона задерживать Массимо Карреру доле. А кандидатуру Парфенова, наверное, имеет смысл рассмотреть», — привычно отправляет наставника «Спартака» в отставку обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев.

Глушакову нельзя на ЧМ-2018

«А Глушаков так и не научился играть по уму. На стоп-кадрах матчей нарисовано немало стрелочек, однозначно доказывающих, что Денис – самый недисциплинированный игрок чемпионата. Он постоянно бросает позицию и, весело помахивая хвостом, бегает за мячиком в атаку. Это, может, и красиво, но обычно так в футбол играют только во дворе.

В большой степени Денис – и есть олицетворение нынешнего "Спартака". Компанейского, но не командного. Радушного и эмоционального, но совершенно не рационального и зависящего от какого-то стороннего озарения. Например, вспышки Промеса. Старательно тужась с аутсайдерами в матчах, где нужно все решать на классе, красно-белые тратят уйму сил и нервов, но не ставят трехочковый успех на конвейер. В Европе вдохновение и самоотдача нужны – без вопросов. Но этого явно мало. Неслучайно "Спартак" даже своим выступлением в слабейшем по сетке Кубке слил еврокубковое место России команде уровня ФНЛ. "Челси" и "Севилья" с удовольствием полакомятся таким подарком по осени где-нибудь под Питером или в Курске. А Франция вернет свое в рейтинге коэффициентов.

"Спартак" провел насыщенный и впечатляющий разнообразием событий сезон, но, по всей видимости, остался без трофеев. И это должно стать плюсом для всего российского футбола. Возможно, этот факт откроет глаза одному упертому человеку на совершенно очевидную вещь: Глушакова нельзя брать на чемпионат мира. По крайней мере, основным игроком», — выносит приговор провинившемуся полузащитнику автор «Евроспорта» Халиль Гайнутдинов.

В «Спартаке» пропал баланс

«Каррера сказал после матча о несбалансированной игре во втором тайме. А отчего она? От того, что кто-то явно выпадает из состава. Понятно, когда у тебя Глушаков как капитан ведет за собой команду, что мы видели в минувшем золотом сезоне, забивает мячи – это одно. Когда сейчас он откровенно демонстрирует совсем другую игру уставшего и словно погрузневшего от каких-то проблем человека – это совсем другое. Но не только в нем проблема. Не в одном человеке, пусть даже капитане. Разбалансированность идет от несогласованности игроков и звеньев, от провалов в середине поля. От того, что футболисты порой как будто бы перестают понимать, что они должны делать на поле. Перепады в физической и психологической готовности очевидны.

Появился в команде Ханни. Техничный, видящий поле. Но, видно, что у него что-то не получается, хотя он готов на большее. Тактически Ханни готов усилить команду, но со своей сегодняшней игрой он, вроде бы спартаковский игрок, оказывается, словно не на своем месте. Потому что сейчас в "Спартаке" идет какая-то другая игра. А ведь такие, как Ханни и должны придать баланс в командных действиях. Когда же он уходит с поля, а полузащита исчезает вовсе, то, о каком балансе можно говорить в принципе? В матче с "Тосно", которое балансирует на грани вылета из Премьер-лиги, "Спартак" по традиции разделился на невнятную защиту и залихватское нападение. И проявился все более очевидный разлом в середине. С этим надо что-то делать. Нельзя выходить, не имея баланса в командной игре. Каррера тут прав на все 100. Но именно он вместе с коллегами и игроками и должен его найти. Иначе, спартаковцы опять вернутся к годам без побед и трофеев», — анализирует игру команды автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин.

Такой «Спартак» никому не страшен?

«Когда упрямятся или пошла игра – любому "Ливерпулю" неудобный соперник. А как только не хватило эмоций и нужен класс всех исполнителей, а не спасителей – видны изъяны, и грохнуть команду Карреры может любой соперник. "Тосно" ведь не боялся фаворита с первой минуты до последней. У "Спартака" сегодня лучше всех сыграл Ярцев – юбиляр очень грамотно обратился к болельщикам после поздравлений с семидесятилетием, а вот современные футболисты первой команды напомнили, почему победа в Кубке, откуда все вылетели, была единственной надеждой странного сезона.

Вероятно, "Спартак" потерял лучшую возможность еще раз стать чемпионом на ближайшие несколько лет. И Кубок России не вернул в музей. Потерял из-за странной селекции, ведь наивно поверили, что Глушаков, Ещенко, Комбаров или Кутепов могут повторить показатели чемпионского сезона. Локально "Спартак" ужасно сыграл два матча против "Урала" и "Тосно", причем это первые слабые матчи во внутренних турнирах с августа прошлого года – так бывает. Но глобально такую концовку сезона важно объяснить.

Версия, что именно менеджеры "Спартака" просчитались, имеет право на существование. Неграмотно усилились или вовсе оставили прорехи в составе, и все обернулось знакомым многим бардаком в защите, продолжением невнятных игр в гостях и попытками перекрыть настырностью класс. В полуфинале команда Карреры не заслужила финал Кубка России, и "Тосно" забрал себе шанс на трофей, который "Спартак" не брал пятнадцать лет», — выносит диагноз красно-белым автор Soccer.ru Вадим Багров.