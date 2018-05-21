Как «Наполи» проиграл скудетто по ТВ

Борьба за выживание

Еще накануне нового сезона Серии А большинство наблюдателей предрекали незавидную участь новичкам элитного дивизиона — СПАЛу, «Вероне» и «Беневенто», ведь все трое уступали по своему классу даже второгоднику «Кротоне». В итоге спастись удалось первому, тогда как остальные трое теперь будут пытаться вернуться в главный дивизион кальчо по итогам сезона в Серии Б.

О том, что «Беневенто» однозначно ожидает вылет, многим стало понятно еще осенью 2017 года, когда в первых 14-ти турах команда сперва Марко Барони, а затем Роберто Де Дзерби не сподобилась хотя бы один раз сыграть вничью, что впервые случилось аж 3 декабря. Первая же победа ожидала команду только во втором круге в 19-м туре. В итоге викторий будет шесть, но их оказалось недостаточно, чтобы покинуть даже последнее место таблицы.

Немногим успешнее выступала «Верона», которая в Серии А впервые познала вкус побед в девятом туре, но «Мастифы» смоли выиграть лишь на один раз больше, нежели главный аутсайдер лиги, поэтому так толком и не поборолись за выживание. И только «Кротоне» до последнего тура претендовал на спасение, однако более удачливая игра конкурентов «Кальяри» и СПАЛа в последних трех турах (по две победы против одной ничьей) не позволила дружине Вальтера Дзенги добиться счастливого побега, как это случилось годом ранее.

Борьба за Лигу Европы

Когда минувшим летом «Милан» совершал свои дорогостоящие покупки, был соблазн предполагать, что команда если не сможет побороться за чемпионский титул, то, по крайней мере, наверняка попадет в Лигу чемпионов, тем более, что с этого сезона путевку в нее получали уже не три, а четыре лучших коллектива. Но Винченцо Монтелла не сумел сформировать боеспособный коллектив из набора неплохих исполнителей, ведь даже наличие Леонардо Бонуччи не сделало оборону особо надежной. И счастье тифози «россонери», что назначение наставником Рино Гаттузо по ходу сезона помогло команде наверстать упущенное и даже какое-то время иметь шансы на топ-четверку. Тем не менее, коллектив довольствовался лишь шестым местом.

Примера и Серия А: 3 вещи, которые вы могли упустить Непримечательные, но значимые события финального тура В то же время, нельзя сказать, что проигравшие в этой борьбе «Аталанта» и «Фиорентина» сильно отстали от «Милана», ведь те же бергамаски, не потеряй очки в последних трех турах, могли бы обойти конкурента. Флорентийцам же стоит отдать должное за то, как после провального первого круга и шокирующей смерти своего капитана Давиде Астори они отметились пятиматчевой победной серией, но все-таки не сумели добиться большего из-за банального недостатка в классе.

Еще одним участником Лиги Европы от Италии стал «Лацио», но в данном случае язык не повернется назвать это успехом для римского клуба, который почти весь второй круг чемпионата был среди фаворитов на попадание в Лигу чемпионов, но все испортил для себя в последних трех турах...

Борьба за Лигу чемпионов

Подопечные Симоне Индзаги заставили влюбить в себя многих нейтральных болельщиков, ведь свои победы они добывали благодаря в первую очередь зрелищной игре в атаке, что подтверждают 89 забитых командой мячей по итогам всего розыгрыша — лучшая результативность первенства. Несмотря на все давление, которое на «Орлов» оказывал «Интер», за три тура до конца чемпионата казалось, что выход «бьянкочелести» в главный еврокубок — почти решенное дело: коллектив занимал четвертую позицию и на четыре очка опережал «нерадзурри». Но хотя миланцы в предпоследнем туре потерпели поражение, им также удалось и одержать победу, тогда как римляне из-за двух ничьих позволили конкуренту подобраться к себе на расстоянии трех баллов, а это, с учетом очного поединка в заключительном поединке, сулило настоящую нервотрепку.

Впервые за шесть лет. «Интер» пробился в Лигу чемпионов «Нерадзурри» в напряженном матче одолели «Лацио» И все же, «Лацио» принимал «Интер» на своем поле, ему было достаточно даже ничьей, чтобы попасть в Лигу чемпионов (в случае поражения команда Лучано Спаллетти оказывалась бы выше по личным встречам), и за 12 минут до конца основного времени хозяева вели 2:1, но все-таки проиграли. Команда драматичным образом пострадала за замену единственного нападающего Чиро Иммобиле на крайнего защитника Джордана Лукаку, фол Стефана де Врея, который привел к пенальти и второму голу гостей, а также — удаление Сенада Лулича спустя всего минуту после пропущенного мяча. Забить еще один мяч в большинстве за 10 с гаком минут для миланцев оказалось простой задачей.

Теперь трудно поверить, что «Орлы» всерьез претендовали даже на третью позицию, которая в итоге досталась их землякам из «Ромы». Коллектив Эусебио Ди Франческо может быть доволен этим сезоном, ведь он не только уверенно пробился в главный еврокубок, но и удачно выступил там же, дойдя до полуфинала со скальпом «Барселоны».

Чемпионская гонка

В начале этого сезона «Наполи» дал понять, что способен навязать «Ювентусу» борьбу за скудетто, несмотря на то, что выступление в групповом этапе Лиги чемпионов забирало немало сил, с учетом того, что скамейка запасных «Партенопеи» довольно коротковата. Не было бы счастья, да несчастье помогло: неожиданное поражение «Шахтеру» в борьбе за второе место в квартете позволило подопечным Маурицио Сарри сосредоточиться на внутренних делах (Лигой Европы пришлось пожертвовать), пока туринский гранд отвлекался на тяжелые битвы против «Тоттенхэма» и «Реала». Какое-то время казалось, что «адзурри» все равно не суждено догнать «бьянконери», однако последним все же не хватало свежести, из-за чего случился ряд непредвиденных осечек вроде гостевых ничьих против СПАЛа и «Кротоне».

Неповторимый. Буффон уходит на пенсию Легендарный голкипер готов повесить перчатки на гвоздь При всем при этом «Старой Синьоре» было достаточно не проиграть «Наполи» в домашних стенах за четыре тура до конца первенства, чтобы удержать конкурента на расстоянии трех очков, тем не менее, команда Массимилиано Аллегри действовала слишком академично и на последних минутах пропустила столь нежеланный мяч, из-за которого уступила. Тем самым неаполитанцам нужно было набрать лишь на один балл больше в оставшихся матчах, что выглядело реальной задачей, с учетом того, что «Ювентусу» предстояли выездные игры против «Интера» и «Ромы». Увы, для «Партенопеи», туринцы драматичным образом выиграли в концовке миланского поединка, уступая по ходу игры 1:2, а смотревшие этот матч по ТВ игроки «адзурри» получили серьезный удар по уверенности в своих силах — по словам Сарри, именно в этот момент его подопечные проиграли битву за титул — уже на следующий день команда была разгромлена «Фиорентиной», а «бьянконери» спокойно довели дело до седьмого кряду скудетто.