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    Впервые за шесть лет. «Интер» пробился в Лигу чемпионов

    «Нерадзурри» в напряженном матче одолели «Лацио»

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    Радость футболистов «Интера»
    Радость футболистов «Интера»
    corrieredellosport.it
    Миланский «Интер» в выездном матче 38-го тура итальянской Серии A одержал победу над римским «Лацио» со счетом 3:2 и завоевал путевку в Лигу чемпионов, отправив соперника в Лигу Европы. Решающим стал гол Матиаса Весино, забитый на 81-й минуте. Давайте узнаем реакцию прессы на это событие.

    Чудесный камбек

    Корреспондент портала fcinternews.it Лапо де Карло отметил тот факт, что «Интер» плохо вошел в игру и лишь чудом смог добиться важной победы.

    Примера и Серия А: 3 вещи, которые Вы могли упустить Непримечательные, но значимые события финального тура «В первом тайме "Интер" пытался сыграть активно, но уже через несколько минут после стартового свистка было очевидно, что тактика миланской команды не работает. Рафинья вообще не смог войти в игру и оставался в тени до тех пор, пока его не заменил Янн Карамо.

    А вот "Лацио" начал поджимать за счет отличной игры в центре поля Милинковича-Савича, которого было сложно остановить. Римляне начали создавать моменты, один из которых воплотился в гол после рикошета от головы Перишича.

    "Интер" находился не в своей тарелке, совершал дурацкие ошибки и в целом смотрелся неуклюже. Вспомнить хотя бы ошибку Миранды, позволившего Милинковичу-Савичу пробить со штрафного, после которого мяч угодил в перекладину.

    Внезапно спустя полчаса после начала игры миланцам посчастливилось забить. Последовала подача на дальнюю штангу с углового, Стракоша справился с первым ударом Д'Амброзио, но пропустил после добивания. Голкипер даже пытался сымитировать фол, но на самом деле его не было.

    Казалось, что "Интер" воспрянул духом, но это была лишь иллюзия, потому что мгновенно прозевал контратаку соперника, в которой точным ударом отметился Фелипе Андерсон, убежавший от того же Д'Амброзио.

    Во втором тайме "Лацио" контролировал ситуацию, а "Интер" около 25 минут безуспешно пытался поменять темп. Игра сводилась к банальным длинным забросам, которые не приводили к остроте.

    И лишь на 77-й минуте Рокки назначил пенальти в ворота римлян за фол де Врея на Икарди, который в этот раз забил с 11-метровой отметки и вернул интригу. Минуту спустя Лулич нарушил правила на Брозовиче, за что получает вторую желтую карточку. Все это заставило "Интер" поверить в собственные силы и броситься вперед.

    Спаллетти выпустил в бой Андреа Раноккия, надеясь на его умение играть головой, и вскоре после этого прошел идеальный навес с углового, который точным ударом замкнул Весино.

    До завершения встречи оставалось около 10 минут, включая компенсированное время, и все еще могло случиться. Впрочем, "Интер" достойно справился, за исключением некоторых проявлений страха пропустить. Но когда Рокки дал свисток, началась настоящая вечеринка», — констатирует Де Карло.

    Четыре минуты, влияющие на будущее

    Обозреватель Gazzetta dello Sport Валерио Клари пишет о том, что два гола «Интера», забитые на 78-й и 81-й минутах, могут перевернуть весь ход истории миланского клуба.

    Единственный и неповторимый: Буффон простился с Турином Все о прощальном матче Джанлуджи Буффона за «Ювентус» «Казалось перспективы попасть в Лигу чемпионов улетучились, особенно после злосчастных последних минут матча против "Ювентуса", когда "Интер" вел 2:1, но дважды пропустил в концовке и уступил 2:3.

    Ситуация только усугубилась, когда "нерадзурри" проиграли "Сассуоло" на своем поле в предыдущем туре.

    Однако на горизонте замаячила надежда после того, как Вальтер Дзенга и его подопечные из "Кротоне" отобрали очки у "Лацио".

    Ситуация кардинально менялась и на "Стадио Олимпико", но ключевыми все же стали четыре минуты в концовке второго тайма, заставившие забыть страшную зиму команды.

    Четвертое место меняет перспективы на будущее. Заработав 40 миллионов и оказавшись в Лиге чемпионов, "Интер", возможно, решится выкупить Рафинью или даже приобретет еще какого-то сильного игрока.

    Теперь будет проще убедить Икарди никуда не уходить. Эти четыре минуты, вероятно, сильно повлияли на долгосрочное будущее клуба», — заключает Клари.

    Незрелость «Лацио»

    Журналист Eurosport Стефано Сильвестри пришел к выводу, что «Лацио» еще не готов играть на самом высоком уровне, даже несмотря на то, что временами показывает очень красивый футбол.

    «Команда демонстрировала яркую игру в Серии А, очаровывала своими комбинациями, красиво забивала со "стандартов". Но, в конце концов, "Лацио" завершает сезон без особого удовлетворения, если не брать во внимание победу в Суперкубке.

    К сожалению, но свое фатальное слово вновь сказала знаменитая заключительная четверть часа. Та же, что была отдана "Зальцбургу" в 1/4 финала Лиги Европы. Сначала она забрала надежду выиграть европейский трофей, а затем отняла билет в Лигу чемпионов.

    Причиной очередной неудачи стала незрелость, которая имеет лицо Сенада Лулича, 32-летнего капитана с тысячами битв за плечами, совершившего, пожалуй, ключевое нарушение правил за 10 минут до конца встречи. Такой вот парадокс», — пишет Сильвестри.

    Никакой теории заговора

    Колумнист Football Italia Джанкарло Ринальди поделился своим мнением по поводу фола Стефана де Врея, которого связывают с переходом в «Интер».

    Символический финал Кубка Германии. Главные выводы Итоги финального поединка Кубка Германии, в котором сенсационную победу праздновал «Айнтрахт» «На протяжении большей части встречи казалось, что римский клуб заслуженно займет свое место в зоне Лиги чемпионов. Хозяева играли, опираясь на свои сильные стороны. Им хотелось победить, хотя вполне устраивала даже ничья.

    В какой-то момент сложилось ощущение, что сработает их философия текущего сезона: "вы забьете сколько сможете, а мы – сколько захотим".

    И все же, римляне не стали считаться с сумасшествием старого "Интера" и жестоким поворотом судьбы. Когда Стефан де Врей, близкий к переезду в Милан, "привез" в свои ворота пенальти, то бросил своим новым работодателям спасательный круг, а они его должным образом приняли.

    Но если рассматривать его игру в целом и слезы после матча, то можно прийти к выводу, что это было не более, чем обидное совпадение. Теоретики заговора могут сделать из этого все, что захотят, но было бы несправедливо, если бы де Врея сделали главным виновником поражения», — считает Ринальди.

    Кто будет в Лиге чемпионов в следующем сезоне?«Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 38-го тура итальянского чемпионата по футболу 20 мая
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