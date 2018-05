Единственный и неповторимый: Буффон простился с Турином

Матч заключительного тура чемпионата Италии имел скорее выставочный характер — «Ювентус» уже гарантировал себе чемпионство, а «Верона» давно вылетела.

Главным событием вечера стало даже не награждение «Юве» после матча, а прощание Турина со своим кумиром и легендой.

Еще перед матчем клуб выпустил ролик, вспоминающий заслуги Буффона в «Ювентусе», а их было немало.

Неповторимый. Буффон уходит на пенсию Легендарный голкипер готов повесить перчатки на гвоздь Джанлуиджи выступал за «Ювентус» с 2001 года, выиграл с клубом 9 скудетто(на самом деле 11, но двух клуб был лишен), 4 Кубка Италии и 5 Суперкубков. Завоевал чемпионство Серии Б, не бросив клуб после понижения бьянконерри в классе.

Матч с «Вероной» стал для игрока 657-м за «Юве», в 302 встречах (если считать матч с веронцами) он отыграл на ноль.

Письмо Буффона

Еще одно важное число — 6111. Столько дней в ставшей семьей команде отыграл голкипер, рассказавший об этом в письме к «Ювентусу» в своем Инстаграме, накануне матча.

Союз без будущих сожалений Должен ли Буффон переходить в ПСЖ? «6111 дней.

6111 мгновений настоящей страсти. Радости, слез, поражений и побед.

Спасибо. Спасибо каждому из вас. Вы все помогли сделать особенным каждый момент моей жизни в черно-белых цветах. Эти цвета стали моей второй кожей. Кожей, которую я носил, любил и чтил. За которой я присматривал и которую защищал. Со всей страстью, которая всегда меня сопровождала.

Завтра путь заканчивается. Заканчивается книга, которую мы написали вместе. Эмоции меня переполняют. Их слишком много.

Неизбежно начнется новый путь. Новая книга. Она должна начаться. Для "Ювентуса", который всегда будет важнее любого футболиста! Который продолжит писать важные страницы своей книги. Как мне кажется, бесконечной. Потому что "Ювентус" – это уникальное, неповторимое и волшебное ДНК. "Ювентус" – это семья. Моя семья. Я никогда не перестану любить ее, благодарить ее и называть своим "домом". Потому что она дала мне многое. Все. Определенно намного больше, чем сделал для нее я.

Неизбежно начнется новый путь. Новая книга. Она должна начаться. Я научусь смотреть в будущее другими глазами. Я приму новые вызовы, которые предложит мне жизнь, с интересом человека, который не хочет чувствовать себя "вне игры". С естественным страхом того, кто прошел много битв, выигранных и проигранных, и знает, что каждая новая отличается от предыдущей. И поэтому она сложнее.

Впервые я приехал на этот стадион на велосипеде. Я был очень молод. Завтра я хочу метафорически уйти пешком, чтобы прочувствовать каждый момент, почувствовать тяжесть разлуки. И радость прощания. Чтобы почувствовать волнение. Чтобы понять, что я никогда не буду далеко от места, которое называю "домом" – навсегда! Чтобы попрощаться с одноклубниками и друзьями, которые навсегда останутся моими БРАТЬЯМИ», — написал игрок.

Уникальный

К знаковой встрече клуб приготовил специальную форму с нанесенным на рукав хэштегом UN1CO, обыгрывающим итальянское слово unico (единственный, уникальный) и номер Буффона.

На предматчевую разминку Буффон выбежал в гордом одиночестве — партнеры по команде подшутили над своим капитаном, дав ему оказаться в центре внимания туринской арены.

Buffon coming out of the locker room like... 😅 pic.twitter.com/w4yjUXBOlK — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 19 мая 2018 г.

Атмосфера на трибунах была, как и ожидалось, сумасшедшая — куда не глянь, кругом Буффоны.

Джиджи не стал отказывать болельщикам в общении, уже на разминке начав прощаться с благодарной публикой.

Фанаты, разумеется, были в восторге.

На поле великий вратарь вышел вместе с сыновьями – Луисом Томасом и Дэвидом Ли (от первого брака с Аленой Шередовой) и Маттией Леопольдо (от брака с Иларией Д'Амико).

Последние 63 минуты за Турин

Нельзя сказать, что в финальном матче у Джанлуиджи было много работы, хотя в первом тайме соперники еще заставляли его попотеть.

Sanki daha uzun yıllar oynar gibi! pic.twitter.com/ywDWLkPE3z — Tivibu Spor (@tivibuspor) 19 мая 2018 г.

Во втором тайме Буффон совсем расслабился и успевал регулярно поворачиваться к трибунам, чтобы дирижировать речевкам и песням о себе любимом и не менее любимом клубе.

Соперники едва не наказали голкипера за это, но судья решил быть великодушным в этом матче и не стал наказывать вратаря. Хотя если бы Джиджи потянул пенальти в своем прощальном матче — это был бы еще более шикарный сюжет.

После часа игры, на 63-й минуте Массимо Аллегри объявил о замене Буффона на дебютировавшего в воротах «Юве» 28-летнего Писольо.

Прощание проходило под овации трибун — вратарь обнялся с игроками и «Ювентуса», и «Вероны», отдал заранее припасенную вторую капитанскую повязку Клаудио Маркизио, а сам, все еще в статусе капитана отправился за бровку, где его уже ждал почетный коридор из персонала клуба.

Gianluigi Buffon'un Juventus formasıyla yeşil sahadaki son dakikaları, göz yaşları eşliğinde tamamlandı. Yaşayan efsane gelecek sezon başka bir takımın formasını giyecek. pic.twitter.com/J3XQC9mJNY — Tivibu Spor (@tivibuspor) 19 мая 2018 г.

Слез не могли сдержать ни игроки, ни болельщики, ни сам Буффон.

Buffon salutes Allegri, his Juventus teammates & the coaching staff after he is substituted off. Heart-breaking scenes. pic.twitter.com/QFKXCAOS6k — Tarek Khatib (@ADP1113) 19 мая 2018 г.

Лишь сев на скамейку, он прикрыл глаза и выдохнул, пытаясь унять эмоции и расслабиться.

Впрочем, долго на месте он не остался, отправившись прощаться с болельщиками, которым посчастливилось находиться на нижних ярусах трибун.

Gigi saluting the fans for the last time pic.twitter.com/vYn6M6vhq7 — Tarek Khatib (@ADP1113) 19 мая 2018 г.

Матч завершился победой «Ювентуса», и, хотя «Вероне» и удалось забить, это не огорчило туринцев, которых после матча чествовали за очередную победу в чемпионате Италии.

Буффон вновь был в центре внимания, на этот раз появившись последним.

Зато трофей, на правах все-еще-капитана поднял именно он.

3 🏆🇮🇹⚽️⚪️⚫️ Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala) 19 Май 2018 в 12:04 PDT

Публикация от Gonzalo (@ghiguain20_9) 19 Май 2018 в 1:31 PDT

40-летний вратарь не завершает карьеру, в Буффоне по-прежнему заинтересованы топ-клубы. «ПСЖ» предлагает контракт на два года, место в стартовом составе и капитанскую повязку.

Продолжать карьеру или нет, Буффон решит на днях.