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    «Оренбург» одержал уверенную победу над «Рубином» в матче РПЛ

    «Оренбург» — «Рубин»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Оренбург» всухую обыграл «Рубин» (3:0) в матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    Первый гол хозяева забили на 58-й минуте. Отличился Дмитрий Воробьёв.

    На 88-й минуте «Оренбург» сумел удвоить преимущество благодаря голу Данилы Хотулёва. Спустя всего минуту все тот же Хотулев оформил дубль и установил окончательный результат — 3:0 в пользу «Оренбурга».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Рубин 3:0
    Голы: 1:0 Дмитрий Воробьёв (58'), 2:0 Данила Хотулёв (88'), 3:0 Данила Хотулёв (89') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Матиас Перес, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Габриэль Флорентин, Лукас Вера, Ярослав Михайлов, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Thompson J. Рубин: Егор Шамов, Рустам Ашурматов, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Мирлинд Даку, Лазар Ранджелович, Vada V.

    После этого матча «Оренбург» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Рубин» — на 8-й позиции (32 балла).

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