«Оренбург» — «Рубин»: счет матча 3:0, обзор голов

всухую обыграл(3:0) в матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол хозяева забили на 58-й минуте. Отличился Дмитрий Воробьёв.

На 88-й минуте «Оренбург» сумел удвоить преимущество благодаря голу Данилы Хотулёва. Спустя всего минуту все тот же Хотулев оформил дубль и установил окончательный результат — 3:0 в пользу «Оренбурга».

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Рубин 3:0 Голы: 1:0 Дмитрий Воробьёв (58'), 2:0 Данила Хотулёв (88'), 3:0 Данила Хотулёв (89') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Матиас Перес, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Габриэль Флорентин, Лукас Вера, Ярослав Михайлов, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Thompson J. Рубин: Егор Шамов, Рустам Ашурматов, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Мирлинд Даку, Лазар Ранджелович, Vada V.

После этого матча «Оренбург» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Рубин» — на 8-й позиции (32 балла).