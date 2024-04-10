10 апреля в 1/2 финала Кубка Кипра по футболу сыграют «Арис» Лимасол и «Омония». Начало игры — в 20:00 мск. «Арис» Лимасол — «Омония»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Арис» Лимасол

Турнирное положение: «Арис» Лимасол привычно ставит перед собой максимальные задачи. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Кипра.

При этом «Арис» Лимасол на 5 очков отстает от лидера. Зато в Кубке страны команда Александра Кокорина явно постарается выйти в финал.

Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда проиграла. «Арис» Лимасол разгромно уступил как раз «Омонии» (0:3).

Причем команда Кокорина не выигрывает уже 3 матча подряд. Более того, в них «Арис» Лимасол забил всего 1 мяч.

Оборона команды действует довольно монолитно. В 32 матчах чемпионата Кипра пропущено всего 30 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь выгодно. Между тем, наверняка «Арис» Лимасол постарается поднатореть в плане игры и результатов.

Матчи против «Омонии» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках соперники по 2 раза обменялись победами.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Арис» Лимасол явно постарается поквитаться за недавнее поражение.

«Омония»

Турнирное положение: В нынешнем сезоне команда привычно борется за чемпионство. Ныне «Омония» располагается на 3 месте таблицы.

Притом, что «Омония» на 4 очка отстает от лидера чемпионата АПОЭЛа. Вот только пропускает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Омония» учинила разгром как раз «Арису» (3:0).

А вот до того команда расписала мировую с «Пафосом» (1:1). А вот с АПОЭЛом «Омония» справилась (1:0).

И уж наверняка команда мотивировать выиграть Кубок Кипра. Да и ресурсов для этого вполне может хватить.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Омония» выглядит весьма прилично. Команда не проигрывала в 3 своих последних матчах.

В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Омонии» на месте, да и мотивация на Кубок запредельная!

Плюс ко всему, «Омония» неплохо смотрится в атаке. Да и оппонент нынче выглядит явно не лучшим образом.

Наверняка гости будут действовать активно. «Омония» в последних поединках явно прибавила, да и недавняя виктория над «Арисом» прибавила положительных эмоций.

Статистика для ставок

«Арис» Лимасол не побеждает 3 матча кряду

В двух последних очных поединках выигрывала «Омония»

Последний очный поединок принес победу «Омонии» (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: Номинальные хозяева максимально мотивированы на Кубок, так что наверняка проявят высокую стартовую активность.

«Арис» Лимасол явно постарается поквитаться с «Омонией» за последнее поражение в чемпионате.

Ставка: Победа «Ариса» Лимасол в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.13