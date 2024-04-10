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    Команда Кокорина совершит блицкриг

    «Арис» Лимасол — «Омония». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Кипра, 10 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Арис Прогнозы на Александр Кокорин Прогнозы на Омония
    Прогноз и ставки на «Арис» Лимасол — «Омония»
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    Александр Кокорин
    10 апреля в 1/2 финала Кубка Кипра по футболу сыграют «Арис» Лимасол и «Омония». Начало игры — в 20:00 мск. «Арис» Лимасол — «Омония»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Арис» Лимасол

    Турнирное положение: «Арис» Лимасол привычно ставит перед собой максимальные задачи. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Кипра.

    При этом «Арис» Лимасол на 5 очков отстает от лидера. Зато в Кубке страны команда Александра Кокорина явно постарается выйти в финал.

    Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда проиграла. «Арис» Лимасол разгромно уступил как раз «Омонии» (0:3).

    Причем команда Кокорина не выигрывает уже 3 матча подряд. Более того, в них «Арис» Лимасол забил всего 1 мяч.

    Оборона команды действует довольно монолитно. В 32 матчах чемпионата Кипра пропущено всего 30 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь выгодно. Между тем, наверняка «Арис» Лимасол постарается поднатореть в плане игры и результатов.

    Матчи против «Омонии» для команды исторически складываются сложно. В 5 последних очных поединках соперники по 2 раза обменялись победами.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Арис» Лимасол явно постарается поквитаться за недавнее поражение.

    «Омония»

    Турнирное положение: В нынешнем сезоне команда привычно борется за чемпионство. Ныне «Омония» располагается на 3 месте таблицы.

    Притом, что «Омония» на 4 очка отстает от лидера чемпионата АПОЭЛа. Вот только пропускает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Омония» учинила разгром как раз «Арису» (3:0).

    А вот до того команда расписала мировую с «Пафосом» (1:1). А вот с АПОЭЛом «Омония» справилась (1:0).

    И уж наверняка команда мотивировать выиграть Кубок Кипра. Да и ресурсов для этого вполне может хватить.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Омония» выглядит весьма прилично. Команда не проигрывала в 3 своих последних матчах.

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    В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Омонии» на месте, да и мотивация на Кубок запредельная!

    Плюс ко всему, «Омония» неплохо смотрится в атаке. Да и оппонент нынче выглядит явно не лучшим образом.

    Наверняка гости будут действовать активно. «Омония» в последних поединках явно прибавила, да и недавняя виктория над «Арисом» прибавила положительных эмоций.

    Статистика для ставок

    • «Арис» Лимасол не побеждает 3 матча кряду

    • В двух последних очных поединках выигрывала «Омония»

    • Последний очный поединок принес победу «Омонии» (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 5.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: Номинальные хозяева максимально мотивированы на Кубок, так что наверняка проявят высокую стартовую активность.

    «Арис» Лимасол явно постарается поквитаться с «Омонией» за последнее поражение в чемпионате.

    Ставка: Победа «Ариса» Лимасол в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.13

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    Ставка и прогноз на матч «Арис» Лимасол — «Омония» с коэффициентом 2.20. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на футбол. Команда Кокорина совершит блицкриг
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