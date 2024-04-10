В среду, 10 апреля, в 42-м туре английского Чемпионшипа «Ипсвич» на своем поле примет «Уотфорд». Начало поединка запланировано на 21:45 по мск. «Ипсвич» — «Уотфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ипсвич»

Турнирное положение: Команда ведет отчаянную борьбу за прямое попадание в английскую Премьер-лигу на следующий сезон. «Ипсвич» занимает 2-е место в таблице Чемпионшипа с 87-ю очками в активе.

Команда отстает от 1-й строчки всего на 1 балл, но при этом ей на пятки наступает «Лидс», который, в свою очередь, отстает от «Ипсвича» также на 1 балл.

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Последние матчи: В прошедшем туре команда потеряла очки, уступив «Норвичу» (0:1), пропустив единственный гол на 39-й минуте. Встречей ранее «Ипсвич» обыграл «Саутгемптон» (3:2).

За последние 5 матчей в Чемпионшипе у команды 3 победы и 2 поражения. За этот период «Ипсвич» забил 11 голов при 5-и пропущенных. Интересно, что в одной из последних туров команда крупно обыграла «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 6:0, забив по 3 гола в каждом тайме.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Джордж Хирст, Брендон Уильямс, Жануа Донасьен и Вэс Бернс (у всех — травмы).

Состояние команды: Несмотря на поражение в прошлом туре, «Ипсвич» выглядит очень мощно. У команды есть все возможное, чтобы избежать стыки и напрямую выйти в АПЛ.

К тому же, «Ипсвич» также уверенно действует на своем поле, набрав 49 очков из 60-и возможных и занимая 2-е место в лиге по результатам домашних встреч.

«Уотфорд»

Турнирное положение: Команда является крепким середняком в нынешнем сезоне Чемпионшипа. «Уотфорд» занимает 14-е место в таблице с 51-м очком в активе.

За 5 туров до конца чемпионата команда уже точно не претендует на стыки за право выхода в АПЛ, а также не будет бороться за выживание в Чемпионшипе. Максимум, который может сделать «Уотфорд» — подняться на пару строчек повыше.

Последние матчи: В прошедших турах команда стабильно играет вничью. В последней встрече «Уотфорд» поделил очки с «Престоном» (0:0), а до этого — с «Вест Бромвичем» (2:2).

К слову, за последние 5 матчей у «Уотфорда» только одно поражение от «Ковентри Сити» (1:2), 1 победа и 3 ничейных результата. За этот период команда забила 6 голов при таком же количестве пропущенных.

Не сыграют: Кен Сема, Джереми Нгакия и Квадво Баа (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Уотфорда» уже нет глобальных турнирных задач — команда просто доигрывает сезон, находясь в середине таблицы.

К тому же, «Ипсвич» в последнее время регулярно обыгрывает «Уотфорд» в очных противостояниях. В нынешнем сезоне «трактористы» одолели «золотых мальчиков» со счетом 2:1, забив победный гол на 80-й минуте.

Статистика для ставок

У «Уотфорда» 3 ничьих в последних 3-х матчах

В последних 3-х очных встречах «Ипсвич» регулярно обыгрывал «Уотфорд»

В последних 11-и встречах в рамках Чемпионшипа «Ипсвич» выиграл 9 раз, а проиграл только дважды

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ипсвича» — 1.45, победа «Уотфорда» — 6.60, ничья — 4.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: «Ипсвич» очень хорош в последнее время. Можно предположить, что хозяева одержат уверенную победу.

Ставка: Победа «Ипсвича» с форой (-1.5) за 2.25.

Прогноз: Хозяева начнут делать результат уже в 1-м тайме.

Ставка: В 1-м тайме забьет только «Ипсвич» за 2.18.