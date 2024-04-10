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    Сможет ли «Мидлсбро» взять реванш у «Халла»?

    «Халл Сити» — «Мидлсбро». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 10 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Мидлсбро»
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    «Мидлсбро»
    В среду, 10 апреля, в 42-м туре английского Чемпионшипа «Халл Сити» на своем поле примет «Мидлсбро». Начало поединка запланировано на 21:45 по мск. «Халл Сити» — «Мидлсбро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Апреля 2024 года
    Халл Сити
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    •  Халл Сити 21:45 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
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    «Халл Сити»

    Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Чемпионшипа с 61-м баллом в активе. За 6 туров до конца чемпионата «Халл» еще имеет теоретические шансы на попадание в стыки за выход в АПЛ.

    Команда отстает от 6-й позиции в чемпионате на 6 баллов — это вполне отыгрываемое расстояние. Несмотря на это, «Халл» не очень часто побеждает в последнее время.

    Халл Сити — Мидлсбро: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре Чемпионшипа команда обыграла «Кардифф» (3:1), а матчем ранее уступила «Лидсу» (1:3).

    За последние 5 матчей в чемпионате у «Халл Сити» только одна победа, 2 поражения и столько же ничьих. За этот период команда забила 7 голов при 9-и пропущенных.

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    Не сыграют: Лью Койл, Райан Джайлз и Лиэм Делап (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Халл Сити» довольно часто пропускает в последнее время. Тем не менее, у команды есть перспективы в борьбе за стыки, но для этого необходимо куда чаще набирать очки.

    Плюс ко время, «Халл» уже обыгрывал «Мидлсбро» в нынешнем сезоне. В рамках 21-го тура Чемпионшипа «тигры» одолели своего соперника со счетом 2:1 на чужом поле, перевернув игру в свою пользу во 2-м тайме.

    «Мидлсбро»

    Турнирное положение: Команда является одним из конкурентов с «Халл Сити» в борьбе за стыковые матчи. «Мидлсбро» занимает 8-е место в таблице Чемпиошипа с 61-м очком в активе.

    Команда также отстает от стыков за право выступать в АПЛ на 6 баллов, но при этом «Мидлсбро» сыграл 41 матч, а «Халл» — 40. Несмотря на это, «бубновые» находятся в отличной форме.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата «Мидлсбро» обыграл «Суонси» (2:0), а матчем ранее с таким же счетом одолел «Шеффилд Уэнсдей».

    У команда продолжается беспроигрышная серия в Чемпионшипе, которая насчитывает 7 матчей подряд. За этот период «Мидлсбро» одержал победу 5 раз, а также дважды сыграл вничью.

    Не сыграют: Алекс Бангура, Джошуа Коберн, Дарраг Ленихан, Райли Макги, Том Смит, Маркус Форсс, Даэль Фрай (у всех — травмы).

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    Состояние команды: Главный козырь «Мидлсбро» в последних матчах — оборона. Команда пропустила всего 1 мяч в прошедших 5-и турах, забив при этом 6 раз.

    К тому же, «бубновые» занимают 6-е место в лиге по результатам гостевых встреч. Команда набрала 30 очков из 60-и возможных в гостях. Сможет ли «Мидлсбро» взять реванш у «Халл Сити» за прошлое поражение? На сей раз у гостей есть все шансы для этого.

    Статистика для ставок

    • «Милдсбро» не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей

    • В последних 3-х очных встречах команды пробивали тотал 2.5 больше и забивали друг другу

    • «Мидлсбро» пропустил только 1 гол в последних 5-и встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Халл Сити» — 2.45, победа «Мидлсбро» — 2.80, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Мидслсбро» продолжит свою серию без поражений.

    Ставка: Фора «Милдсбро» 0 за 2.00.

    Прогноз: В последних очных встречах команды регулярно пробивали тотал больше.

    Ставка: Тотал больше 2.5 за 1.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Халл Сити» — «Мидлсбро» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Мидлсбро» взять реванш у «Халла»?
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