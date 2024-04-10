В среду, 10 апреля, в 42-м туре английского Чемпионшипа «Халл Сити» на своем поле примет «Мидлсбро». Начало поединка запланировано на 21:45 по мск. «Халл Сити» — «Мидлсбро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Халл Сити»

Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Чемпионшипа с 61-м баллом в активе. За 6 туров до конца чемпионата «Халл» еще имеет теоретические шансы на попадание в стыки за выход в АПЛ.

Команда отстает от 6-й позиции в чемпионате на 6 баллов — это вполне отыгрываемое расстояние. Несмотря на это, «Халл» не очень часто побеждает в последнее время.

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Последние матчи: В прошедшем туре Чемпионшипа команда обыграла «Кардифф» (3:1), а матчем ранее уступила «Лидсу» (1:3).

За последние 5 матчей в чемпионате у «Халл Сити» только одна победа, 2 поражения и столько же ничьих. За этот период команда забила 7 голов при 9-и пропущенных.

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Не сыграют: Лью Койл, Райан Джайлз и Лиэм Делап (у всех — травмы).

Состояние команды: «Халл Сити» довольно часто пропускает в последнее время. Тем не менее, у команды есть перспективы в борьбе за стыки, но для этого необходимо куда чаще набирать очки.

Плюс ко время, «Халл» уже обыгрывал «Мидлсбро» в нынешнем сезоне. В рамках 21-го тура Чемпионшипа «тигры» одолели своего соперника со счетом 2:1 на чужом поле, перевернув игру в свою пользу во 2-м тайме.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: Команда является одним из конкурентов с «Халл Сити» в борьбе за стыковые матчи. «Мидлсбро» занимает 8-е место в таблице Чемпиошипа с 61-м очком в активе.

Команда также отстает от стыков за право выступать в АПЛ на 6 баллов, но при этом «Мидлсбро» сыграл 41 матч, а «Халл» — 40. Несмотря на это, «бубновые» находятся в отличной форме.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата «Мидлсбро» обыграл «Суонси» (2:0), а матчем ранее с таким же счетом одолел «Шеффилд Уэнсдей».

У команда продолжается беспроигрышная серия в Чемпионшипе, которая насчитывает 7 матчей подряд. За этот период «Мидлсбро» одержал победу 5 раз, а также дважды сыграл вничью.

Не сыграют: Алекс Бангура, Джошуа Коберн, Дарраг Ленихан, Райли Макги, Том Смит, Маркус Форсс, Даэль Фрай (у всех — травмы).

Состояние команды: Главный козырь «Мидлсбро» в последних матчах — оборона. Команда пропустила всего 1 мяч в прошедших 5-и турах, забив при этом 6 раз.

К тому же, «бубновые» занимают 6-е место в лиге по результатам гостевых встреч. Команда набрала 30 очков из 60-и возможных в гостях. Сможет ли «Мидлсбро» взять реванш у «Халл Сити» за прошлое поражение? На сей раз у гостей есть все шансы для этого.

Статистика для ставок

«Милдсбро» не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей

В последних 3-х очных встречах команды пробивали тотал 2.5 больше и забивали друг другу

«Мидлсбро» пропустил только 1 гол в последних 5-и встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Халл Сити» — 2.45, победа «Мидлсбро» — 2.80, ничья — 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Мидслсбро» продолжит свою серию без поражений.

Ставка: Фора «Милдсбро» 0 за 2.00.

Прогноз: В последних очных встречах команды регулярно пробивали тотал больше.

Ставка: Тотал больше 2.5 за 1.80.