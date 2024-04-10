«Атлетико» на своем поле сыграет против «Боруссии» Дортмунд в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Атлетико» — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико»

Путь в плей-офф: «Атлетико» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Лацио», «Фейеноорд» и «Селтик».

В 1/8 финала команда в тяжелой борьбе прошла миланский «Интер». После поражения со счетом 0:1 на выезде она победила соперника дома по пенальти (2:1).

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Последние матчи: в предыдущем туре испанской Ла Лиги хозяева выиграли. На чужом поле мадридцы смогли справиться с непростым оппонентом — «Вильярреалом» (1:1).

Этот успех стал вторым для «Атлетико» в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Не сыграют: Эрмосо, Лемар, Маркуш Паулу — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках во всех турнирах «Атлетико» одержал три победы и четыре раза проиграл при одной ничьей.

Эти противоречивые результаты вылились не только в непростой выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, но и вылет из Кубка Испании, а также то, что идет в топ-4 Примеры с отрывом лишь в два очка.

Антуан Гризманн делит первое место в списке бомбардиров Лиги чемпионов с шестью голами.

«Боруссия» Дортмунд

Путь в плей-офф: «Боруссия» Дортмунд вышла в 1/8 финала благодаря победе в «группе смерти», где также играли ПСЖ, «Милан» и «Ньюкасл».

В 1/8 финала команда не без проблем прошла ПСВ. После ничьей со счетом 1:1 на выезде она с результатом 2:0 переиграла соперника дома.

Последние матчи: в предыдущем туре немецкой Бундеслиги гости одержали победу. На своем поле дортмундцы уступили одному из конкурентов за топ-4 «Штутгарту» (0:1).

Эта неудача прервала победную серию «Шмелей» в пять поединков, которые пришлись на чемпионат Германии и Лигу чемпионов.

Не сыграют: Мален, Бенсебайни — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Боруссия» Дортмунд потерпела лишь одно поражение при пяти победах

Хотя такие результаты позволяют коллективу продолжать борьбу за победу в Лиге чемпионов, в Бундеслиге то единственное поражение стоило ему пребыванию в зоне главного еврокубка, где он идет пятым.

Адейеми и Ройс — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов, забив по два мяча.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Атлетико» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Дортмунда» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из шести последних матчей «Дортмунд» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.80, победа «Дортмунда» — в 2.12.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. При этом такой же расклад сыграл в их четырех последних домашних поединках.

В трех из четырех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов, но на выезде против такого соперника эта статистика может оказаться неактуальной.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в пяти из шести их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Боруссия» Дортмунд не проиграет за 2.10.