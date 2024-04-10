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    Огорчит ли «Атлетико» «Дортмунд»?

    «Атлетико» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 10 апреля 2024 года

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    «Атлетико» — фаворит матча
    «Атлетико» на своем поле сыграет против «Боруссии» Дортмунд в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Атлетико» — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 10 Апреля 2024 года
    Атлетико
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    •  Атлетико 22:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Атлетико»

    Путь в плей-офф: «Атлетико» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Лацио», «Фейеноорд» и «Селтик».

    В 1/8 финала команда в тяжелой борьбе прошла миланский «Интер». После поражения со счетом 0:1 на выезде она победила соперника дома по пенальти (2:1).

    Атлетико — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре испанской Ла Лиги хозяева выиграли. На чужом поле мадридцы смогли справиться с непростым оппонентом — «Вильярреалом» (1:1).

    Этот успех стал вторым для «Атлетико» в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Не сыграют: Эрмосо, Лемар, Маркуш Паулу — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках во всех турнирах «Атлетико» одержал три победы и четыре раза проиграл при одной ничьей.

    Эти противоречивые результаты вылились не только в непростой выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, но и вылет из Кубка Испании, а также то, что идет в топ-4 Примеры с отрывом лишь в два очка.

    Антуан Гризманн делит первое место в списке бомбардиров Лиги чемпионов с шестью голами.

    «Боруссия» Дортмунд

    Путь в плей-офф: «Боруссия» Дортмунд вышла в 1/8 финала благодаря победе в «группе смерти», где также играли ПСЖ, «Милан» и «Ньюкасл».

    В 1/8 финала команда не без проблем прошла ПСВ. После ничьей со счетом 1:1 на выезде она с результатом 2:0 переиграла соперника дома.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: в предыдущем туре немецкой Бундеслиги гости одержали победу. На своем поле дортмундцы уступили одному из конкурентов за топ-4 «Штутгарту» (0:1).

    Эта неудача прервала победную серию «Шмелей» в пять поединков, которые пришлись на чемпионат Германии и Лигу чемпионов.

    Не сыграют: Мален, Бенсебайни — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках во всех турнирах «Боруссия» Дортмунд потерпела лишь одно поражение при пяти победах

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    Хотя такие результаты позволяют коллективу продолжать борьбу за победу в Лиге чемпионов, в Бундеслиге то единственное поражение стоило ему пребыванию в зоне главного еврокубка, где он идет пятым.

    Адейеми и Ройс — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов, забив по два мяча.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Атлетико» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Дортмунда» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти из шести последних матчей «Дортмунд» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.80, победа «Дортмунда» — в 2.12.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. При этом такой же расклад сыграл в их четырех последних домашних поединках.

    В трех из четырех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов, но на выезде против такого соперника эта статистика может оказаться неактуальной.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в пяти из шести их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Боруссия» Дортмунд не проиграет за 2.10.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Атлетико» — «Боруссия» Д с коэффициентом 6.15.

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    Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Боруссия» Д с коэффициентом 1.95. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на футбол. Огорчит ли «Атлетико» «Дортмунд»?
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