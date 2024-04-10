ПСЖ на своем поле сыграет против «Барселоны» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 апреля и начнется в 22:00 по мск. ПСЖ — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

ПСЖ

Путь в плей-офф: ПСЖ вышел в 1/8 финала благодаря второму месту в группе, где проиграл первое «Боруссии» Дортмунд, но оказался выше «Милан» и «Ньюкасл».

В 1/8 финала команда уверенно прошла «Реал Сосьедад». После победы со счетом 2:0 в домашних стенах она победила соперника и на выезде — 2:1.

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Последние матчи: в предыдущем туре французской Лиги 1 хозяева не выиграли. На своем поле парижане поделили очки с «Клермоном» (1:1).

Эта ничья прервала победную серию коллектива в пять поединков, которые пришлись чемпионат и Кубок Франции.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Не сыграют: Кимпембе — травмирован. Дисквалифицирован — Хакими.

Состояние команды: в 27 последних поединках во всех турнирах ПСЖ ни разу не проиграл при 19 победах и восьми ничьих.

Такие результаты позволили клубу не только выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов и финал Кубке Франции, но и быть близким к завоеванию нового титула чемпиона страны, лидируя с отрывом в 10 очков.

Килиан Мбаппе делит первое место в списке бомбардиров Лиги чемпионов с шестью голами.

«Барселона»

Путь в плей-офф: «Барселона» вышла в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Порту», «Шахтер» и «Антверпен».

В 1/8 финала команда не без проблем прошла «Наполи». После ничьей со счетом 1:1 на выезде она с результатом 3:1 переиграла соперника дома.

Последние матчи: в предыдущем туре испанской Ла Лиги гости одержали победу. На своем поле каталонцы не без проблем обыграли «Лас-Пальмас» (1:0).

Эта победа четвертой кряду для «блауграна» во всех турнирах. Общая разница в этих поединках составила 8-1.

Не сыграют: Кристенсен, де Йонг, Педри, Бальде, Гави — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11 последних поединках во всех турнирах «Барселона» не проиграла при восьми победах и двух ничьих.

Хотя такие результаты позволяют коллективу продолжать борьбу за победу в Лиге чемпионов и Примере, в последней ему будет сложно отстоять титул, ведь отставание от лидера «Реала» составляет восемь очков.

Левандовски, Жоау Фелиш и Ферран Торрес — лучшие бомбардиры каталонцев в Лиге чемпионов, забив по три мяча.

Статистика для ставок

в трех последних матчах ПСЖ было забито меньше 2,5 голов

в 11 последних матчах «Барселона» не проиграла

в пяти из шести последних матчей «Барселоны» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.95, победа «Барселоны» — в 2.90.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.20 и 1.70.

Прогноз: в 11 последних матчах гости не проиграли. При этом в их четырех последних поединках они и вовсе победили.

Хозяева же в своем последнем матче не смогли обыграть дома аутсайдера Лиги 1 «Клермон», так что гостям уж точно по силам последовать его примеру.

Ставка: «Барселона» не проиграет за 1.91.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь в пяти из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.40.