Будущие звездные защитники НХЛ: 7 игроков, заслуживающих внимания

Одним из самых моих любимых занятий при просмотре матчей НХЛ является наблюдение за молодыми защитниками, которые уже сейчас проявляют себя как кандидаты на место в первом звене или даже на роль звезды чемпионата.

Это может быть новичок или хоккеист, проводящий свой второй сезон, прогрессируя и порой допуская ошибки, но демонстрируя при этом выдающиеся качества, которые указывают на высокий потенциал.

Или же это может быть уже сформировавшийся, известный хоккеист, который находится на стадии перехода из разряда «хороших» в категорию «почти первоклассных», чья роль в команде становится шире.

Наблюдать за следующей волной молодых защитников, прежде чем они достигнут пика своего мастерства, всегда интересно. В этой статье я хочу поделиться заметками о некоторых таких игроках.

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Прежде всего, давайте уточним, что мы не анализируем звезд, чьи имена уже находятся на слуху. Это защитники вроде Кейла Макара, Куинна Хьюза, Адама, Фокса, Расмуса Далина, Миро Хейсканена, Морица Зайдера. Также мы не рассматриваем перспективных парней вне НХЛ.

Во-вторых, и я не могу это не подчеркнуть, данная статья не является рейтингом или окончательным списком всех молодых защитников с потенциалом стать звездой или игроком первого звена. В контексте этой темы внимания заслуживают 15-20 хоккеистов, но мы не можем так подробно рассказать о каждом в одном материале.

Например, я понимаю, что Люк Хьюз обладает потенциалом топ-игрока, но вместо него в моих заметках представлен Шимон Немец, поскольку защитник «Нью-Джерси» сейчас так же хорош, но с гораздо меньшим вниманием в СМИ.

Отсутствие Хьюза — а это касается и других интересных фигур, таких как Павел Минтюков, К'Андре Миллер, Алекс Власик, Давид Иржичек, Боуэн Байрэм и других — не означает, что он или остальные менее талантливы, чем те ребята, о которых мы говорим.

Без лишних слов давайте перейдем к делу.

Джейк Сандерсон, «Оттава»

Джейк Сандерсон nhl.com

Управление клубом при бывшем генеральном директоре Пьере Дорилоне оставляло желать лучшего, но на драфте 2020 года «Оттаве» удалось совершить настоящий переворот.

Вооружившись третьим и пятым выбором, «Сенаторз» заполучили Тима Штюцле и Джейка Сандерсона. На текущий момент делать какие-то глобальные выводы все еще преждевременно, но уже сейчас можно сказать, что оба игрока стали самыми ценными на том драфте.

По данным PuckIQ, на долю Сандерсона приходятся самые сложные игры на синей линии «Оттавы». По количеству среднего времени на льду в своей команде Джейк уступает только Тома Шабо — 23:04, при этом он остается лидером «Сенс» по времени в меньшинстве, что является впечатляющим жестом доверия.

Со всем этим широким охватом действий 21-летний защитник справляется превосходно. Сандерсон обеспечивает положительный баланс по броскам, голевым моментам и ожидаемым голам при игре в равных составах. На момент написания «Оттава» имела плюсовую разницу заброшенных шайб (+7), когда Джейк появлялся на льду в формате «5-на-5», в сравнении с отрицательным соотношением (-25) со всеми другими игроками обороны в полных составах.

Проще говоря, когда Джейк находится на площадке, «Оттава» выглядит как рядовая команда уровня плей-офф. Но вся ее игра превращается в сплошной бардак, как только молодой защитник садится на скамейку. Метрики оборонительных действий Сандерсона также на голову выше, чем у партнеров.

Интеллект Джейка заточен на совершение множества тонких, умных действий как с шайбой, так и без нее, которые склоняют ситуацию на катке в пользу «Оттавы». Среди таких приемов упоминания достойны легкий выход из-под сильного давления, быстрое закрытие свободных зон в защите, точные передачи во время выхода в атаку и активные действия вдоль борта для поддержания атакующих смен.

Возможно, ничего из представленного выше не попадает в хайлайты, но когда в обойме команды есть игрок класса Джейка, смены которого способствуют лучшему контролю шайбы, территориальное преимущество переходит на ее сторону. Сандерсон отлично стоит на коньках и проявляет исключительное спокойствие.

Брок Фабер, «Миннесота»

Едва ли кто-то мог предположить, что Фабер станет первым выбором в нынешнем сезоне. 21-летнему новичку прочили роль защитника второго звена, но в итоге он стал главной опорой оборонительной линии «Миннесоты», особенно после того, как Джаред Сперджон пропустил почти всю регулярку, проведя только 16 матчей из-за травмы.

Фабер является одним из лидеров среди защитников НХЛ по среднему времени на льду за встречу — 25:05, будучи полезным в любой ситуации. Возможно, его игра в атаке или защите не столь эффекта, как в начале сезона, но когда он появляется на льду, «Миннесота» существенно прибавляет и в бросках, и в проценте ожидаемых голов, имея при этом положительную разницу забитых и пропущенных при игре «5-на-5», что впечатляет еще больше, учитывая его возраст, сложность задач и непростую ситуацию в команде.

Больше всего в игре Фабера удивляет то, как быстро развиваются его атакующие навыки. Брок идеально использует свое умение твердо стоять на льду, активно подключаясь в нападение и уверенно контролируя шайбу во всех зонах. Вот почему он набрал уже 42 очка в 72 матчах.

Его собранность и хладнокровие — еще одни качества, заслуживающие внимания. Становление Фабера как полноценного первоклассного защитника является хорошим подспорьем для «Миннесоты» на долгосрочную перспективу, учитывая, что Сперджону и Юнасу Бродину стукнуло 30.

Кайден Гули, «Монреаль»

Кайден Гули nhl.com

Обсуждая молодых защитников НХЛ, легко упустить из виду Гули. Парень не набирает запредельное количество очков. У него нет исключительного навыка чтения игры. У него нет ярких атакующих приемов, которые можно было бы смонтировать в нарезку ярких моментов.

Но чем внимательнее вы наблюдаете за игрой Кайдена, тем больше вы оцениваете его потенциал как будущего универсального защитника. 22-летний игрок, проводящий второй сезон, является вторым в обороне «Монреаля» по количеству времени на льду, оставаясь в верхней половине списка защитников НХЛ, играющих значимую роль в топ-матчах. Еще больше усложняет ситуацию то, что Гули, являясь левшой, регулярно появляется на правом фланге.

Ключевые статистические показатели Кайдена далеки от идеала, но едва ли по этим метрикам нужно строго судить молодого, рвущегося в бой защитника, с учетом того, что он играет в откровенно слабой команде.

Переход Владислава Гаврикова из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес» и переход Криса Танева из «Ванкувера» в «Калгари» — яркие примеры того, как сильно игрок может прибавить, находясь в более конкурентной среде.

На основе визуальной оценки Гули отвечает многим критериям качественного многофункционального защитника. Кайден сочетает в себе мощные габариты (191 см) и уверенное движение, что позволяет ему эффективно перекрывать большую площадь у своих ворот. Он здорово сокращает дистанцию и обладает достаточной хваткой, чтобы прерывать атаки на ранних этапах.

У Кайдена нет динамичных способностей, чтобы вести силовую игру, но его инстинкты в нападении и грамотные решения дают ему более высокий атакующий потенциал, чем это отражено в 22 очках по итогам 70 матчей (на его счету также 18 очков в 44 встречах в дебютном сезоне в составе «Канадиенс»).

Возможно, игрок не выделяется какими-то сумасшедшими качествами в конкретном компоненте игры, но его рост, видение площадки и действия как в атаке, так и в защите, делают парня универсалом.

Гули вряд ли станет звездой в классическом понимании — он кажется слегка сырым по сравнению с другими ребятами в этом списке и не обладает настолько огромным потенциалом, но при этом он способен трансформироваться в защитника уровня праймовых Ноа Ханифина или Джейка Маззина, получая большое количество игровых минут и выполняя разноплановые задачи.

Томас Харли, «Даллас»

Томас Харли nhl.com

Перевоплощение Харли в защитника основного звена — наряду с приобретением Криса Танева — значительно укрепило оборонительную линию «Далласа». Большую часть прошлого сезона 22-летний парень провел в АХЛ. В плей-офф он зарекомендовал себя как постоянный игрок НХЛ, являясь отныне ключевым звеном в главных бригадах «Старз».

В первой половине сезона Томас был неотъемлемой частью второй смены «Далласа», после чего перешел в звено к Миро Хейсканену, что вывело первую бригаду «Старз» на высочайший уровень. Главной движущей силой этой пары, безусловно, является Миро, но результаты финского хоккеиста становятся лучше, когда он появляется на льду именно с Харли, а не с кем-то другим.

И Хейсканен, и Харли — плавные, подвижные игроки, что позволяет им с легкостью контролировать игру в переходных фазах — они спокойно выносят шайбу из зоны «Далласа» и грамотно действуют во время чужих контратак. Но если об умениях Миро известно почти всем, то его новый партнер лишь знакомит нас со своим талантом. Если верить аналитическим данным Кори Шнайлера, Томас реже остальных игроков обороны «Старз» допускает моменты у своих ворот.

Харли, бесспорно, заслужил доверие благодаря навыкам в обороне, однако движение шайбы в линию атаки — еще одно его ключевое умение. Согласно статистике Сзнайдера, Томас входит в список лучших защитников НХЛ по выходу из оборонительной зоны через контроль.

Лучшая черта Харли в нападении — эго способность подключаться к атакам во время быстрых выпадов. Он достаточно динамичен, чтобы осуществлять сольные рывки с шайбой, но также хорош и в качестве дополнительной опции, когда атаку ведут товарищи по команде.

Ноа Добсон, «Айлендерс»

Ноа Добсон nhl.com

Добсон и ранее считался сильным атакующим игроком — последние два года он набирал по 50 очков — но тот объем работы, который он проделывает сейчас, чтобы стать главной силой, вызывает восхищение.

Нагрузка, которая выпадает на его долю в сезоне 2023/24 — это небо и земля по сравнению с прошлыми годами. Игровое время Добсона увеличилось почти на пять минут по сравнению с сезоном 2022/23 — 25:08. Если в прошлой кампании ему доставались «проходные соперники», то теперь Ноа обороняется против ведущих игроков.

Со всей увеличенной нагрузкой Добсон справляется мастерски. При нем «Айлендерс» сохраняют положительной разницу голов при игре в равных составах (+15). И хотя без защитных ошибок, спорных решений и моментов замешательства — особенно в последних матчах — не обходится, его общие показатели становятся лучше.

Последний месяц для Добсона выдался тяжелым. Он набрал всего одно очко за 13-матчевый период (в апреле ситуация стала лучше), а с 25 февраля по 26 марта Ноа был переигран со счетом 14:8, когда появлялся на льду в равных составах. Однако эти неудачи носят лишь временный характер, так как за упомянутый временной отрезок игрок обеспечил хороший процент созданных моментов — 55,4.

Несмотря на недавний спад, Добсон все еще является одним из лидеров по очкам в НХЛ среди защитников — 68 в 77 встречах, сочетающим в себе двойную угрозу впереди, обладая невероятным видением игры и мощным броском. Конечно, Ноа есть еще куда расти в плане действий в обороне, но уже сейчас он отлично справляется с ролью первого номера.

Шимон Немец, «Нью-Джерси»

Шимон Немец nhl.com

Немец, которому в феврале исполнилось всего 20 лет, в нынешнем сезоне играет на удивление большую роль в составе «Девилз». Выбранный под вторым номером на драфте 2022 года, Шимон начал сезон в младших лигах, но из-за большого количества травм в «Нью-Джерси» стал проводить на льду столько же минут, сколько проводят ведущие защитники НХЛ.

Немец не может похвастаться таким количеством набранных очков, как Люк Хьюз, но является более надежным и целостным новичком, если сравнивать обоих.

Шимон наделен отличным видением игры с шайбой во всех зонах. Он умело выводит шайбу и принимает верные решения под давлением. Он контролирует игру на синей линии с 55% ожидаемых голов и является единственным в шестерке топ-защитников «Нью-Джерси» с положительной разницей забитых и пропущенных при игре в равных составах.

Немец последователен в своих действиях, чего редко ожидаешь от новичка. Развитый интеллект и самообладание Шимона явно опережают столь юный возраст, поэтому будет любопытно увидеть, каких высот он достигнет на пике карьеры.

Эван Бушар, «Эдмонтон»

Эван Бушар nhl.com

Великолепное умение перемещаться по площадке является основой для многих лучших атакующих защитников НХЛ, таких как Кейл Макар, Куинн Хьюз, Роман Йоси и Расмус Далин. И Эван Бушар уникален тем, что добивается превосходных результатов в нападении — он стал одним из лидеров среди защитников лиги с 79 очками в 76 матчах, несмотря на довольно посредственные навыки движения.

Многие сразу же скажут, что Эван пользуется мастерством Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. И хотя Бушар действительно извлекает из этого пользу, он не набивает пустую статистику, вколачивая шайбы в большинстве с непропорционально высокой частотой, в отличие от его коллег — другие топовые защитники также находятся на одной площадке с первоклассными звездами (к примеру, Макар с Натаном Маккинноном и компанией). Еще в юниорах он выделялся в плане набора очков на фоне остальных.

Мощный бросок Бушара — его лучшее атакующее оружие. Умение защитников щелкать с точки, как это делал Ши Уэбер, становится редкостью, но Бушар поддерживает этот стиль. На данный момент Эван с огромным отрывом лидирует среди всех представителей оборонительного класса НХЛ по количеству залпов со скоростью 145 км/ч.

Высококлассное видение шайбы — еще одно преимущество Бушара. В составе «Ойлерз» нет никого лучше среди защитников по владению шайбой при выходе из зоны. 24-летний правый защитник умело распоряжается шайбой под давлением и молниеносно находит шансы для точных передач.

Отдельного признания заслуживает и Маттиас Экхольм, которому досталась роль стабилизирующего элемента. Вместе их пара доминирует в контроле игры. На долю обоих выпадает 57,4% бросков при игре в формате «5-на-5», когда на льду отсутствует Макдэвид.

Чтобы заработать уважение за пределами Альберты, Бушару, претендующему на роль премиального защитника, необходимо держать марку в обороне.

В период вялого старта «Ойлерз» Эван был рассеянным и, откровенно говоря, проблематичным. Но с тех пор он серьезно прибавил. Но сможет ли Эван стать лидером своего звена — сказать трудно, так как Экхольм с момента прихода стал универсальным оружием.

На вышеупомянутый важный вопрос «Эдмонтону» предстоит найти ответ, поскольку Бушар, чей средний годовой доход составляет $3,9 млн, станет ограничено свободным агентом с правом на арбитраж по окончании сезона 2024/25.