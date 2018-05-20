Символический финал Кубка Германии. Главные выводы

Команды обменялись голами Ребича и Левандовски, после чего в концовке поединка «орлы» благодаря упорству таки вырвали победу. Ребич оформил дубль на 82-й минуте, а точку поставил Гачинович, который забил третий гол в ворота «Баварии» уже в добавленное время.

Для «Айнтрахта» эта победа в Кубке Германии стала пятой в истории. Ранее клуб из Франкфурта-на-Майне побеждал в 1974, 1975, 1981 и 1988 годах. Бен Грин в своем материале для squawka.com подвел главные итоги матча, который стал окончанием и началом двух разных историй и затронул болезненную тему перемен в правилах игры.

Хайнкес передал факел

Тактик-ветеран тренерского цеха Юпп Хайнкес завершил свою эру в «Баварии» и ушел на пенсию, положив этим финалом начало мюнхенской истории для Нико Ковача. Сложилась просто идеальная ситуация, ведь будущий главный тренер «Баварии» одержал победу во главе «Айнтрахта» и таким образом принял эстафету у своего опытнейшего коллеги.

Работодатели в Мюнхене увидели Ковача во всей красе. Это молодой человек, который доказал, что его команда способна играть дисциплинированно, обороняться организованно, но при этом иметь склонность к атакующим действиям. Хайнкес однозначно хотел завершить свою прославленную карьеру яркой победой и чемпионским дублем, но все получилось иначе. Теперь Ковач попытается взять титул в Бундеслиге и выйти в свой третий подряд кубковый финал, но уже в Мюнхене, где привыкли к господству команды на внутренней арене.

Остерегайтесь Киммиха на чемпионате мира

Фланговый универсал продолжает демонстрировать свои таланты и царствовать на правом фланге «Баварии», а финал не стал исключением. Теперь Джошуа Киммих принял непосредственное участие в 21-м голе (15 ассистов, 6 голов) своей команды во всех турнирах нынешнего сезона.

Но речь идет не только о клубных успехах 23-летнего футболиста. Он приносит не меньше пользы и в сборной Германии, а его способность закрывать всю правую бровку уже стала неотъемлемым оружием в национальной команде.

Возможности Киммиха однозначно помогут немецкой сборной побороться за трофей на чемпионате мира, хотя для большей продуктивности этого защитника на острие атаки нужен кто-то вроде Левандовски, чтобы бороться за мячи на втором этаже.

Киммих ассистировал больше раз, чем все защитники в пяти топ-чемпионатах Европы.

Личный реванш Ребича

«Айнтрахт» играл в прошлогоднем финале Кубка Германии, а Ребич отметился голом, но команда осталась без трофея. На этот раз все получилось. Хорват оформил дубль и стал героем победного поединка, который принес команде путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Хайнкесу будут сниться кошмары о том, как Анте Ребич в ряде эпизодов буквально разрывал защиту «Баварии» и лишил мюнхенцев возможности оформить чемпионский дубль.

Футболист находится в аренде из «Фиорентины», но два года по этому соглашению уже истекли. Итальянский клуб должен задуматься, как можно было вообще отпустить этого парня в другую команду. Ребич стал настоящей сенсацией матча. Он великолерно оборонялся и представлял реальную угрозу защите «Баварии».

Споры вокруг пользы системы VAR продолжаются

Видеопомощник арбитра был внедрен в матчах Кубка Германии, а технология в целом имела успех на всем континенте, если не считать споры в Англии. У судей появилась возможность получать необходимые повторы для принятия более взвешенных решений в спорных эпизодах.

Тем не менее, финал стал примером того, что в новых правилах все еще хватает минусов.

Игрок «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг, судя по всему, ударил в одном из эпизодов по ноге Хави Мартинеса в штрафной своей команды. На стадионе воцарилось тревожное молчание, но арбитр назначил только угловой к большому удивлению мюнхенских болельщиков, а речи о пересмотре повтора момента не шло.

За несколько минут до этого «Айнтрахт» забил гол, который тоже не был рассмотрен с помощью VAR, хотя игроки «Баварии» указывали на игру рукой соперника.

Вполне вероятно, что подопечные Хайнкеса должны были получить право пробить пенальти, поэтому вопросов к новой технологии все еще хватает. Впереди очень много работы.

Год возвращений

27 мая 2017-го «Челси» и «Айнтрахт» проиграли финалы национальных Кубков, но прошел год и все изменилось. 19 мая обе команды праздновали успех. «Челси» одолел «Манчестер Юнайтед», а «Айнтрахт» разобрался с «Баварией». Это однозначно год реванша для обеих команд.

«Айнтрахт» в прошлом году уступил в финале дортмундской «Боруссии», но теперь команда испортила конец карьеры Хайнкесу. Прошлогодний решающий матч стал для франкфуртцев первым с 2006 года. Про личный реванш Анте Ребича мы уже упомянули.