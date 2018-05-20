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    «Интер» одолел «Лацио» и вышел в Лигу чемпионов

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    Миланский «Интер» на выезде победил римский «Лацио» (3:2) в матче последнего тура итальянской Серии А.

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  • Счет открыл полузащитник миланского клуба Иван Перишич, забивший в свои ворота на 9-й минуте. На 29-й минуте защитник Данило Д'Амброзио сравнял счёт.

    «Лацио» вновь вышел вперёд благодаря точному удару хавбека Фелипе Андерсона на 41-й минуте.

    Во втором тайме за «Интер» забили нападающий Мауро Икарди, реализовавший пенальти на 78-й минуте? и полузащитник Матиас Весино Фалеро на 81-й минуте.

    «Интер» и «Лацио» набрали по 72 очка в итоговой турнирной таблице серии А, однако команда Лучано Спаллетти обошла римский клуб по результатам личных встреч (0:0, 3:2).

    Победа позволила «Интеру» завершить чемпионат на четвёртом месте, которое даёт право участвовать в следующем сезоне Лиги чемпионов. «Лацио», занявший пятую строчку, выступит в Лиге Европы.

    В другом поединке 38-го тура «Рома» на выезде с минимальным счётом одолела «Сассуоло» (1:0).

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