«Зенит» на выданье: Семаку или Сарри?

Сократившийся список

Перед матчем заключительного 30-го тура клубом был официально озвучен шорт-лист претендентов на пост нового наставника «Зенита». В него вошли Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Сергей Семак («Уфа»), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины).

Питерцы даже устроили болельщицкое голосование на свой странице «Вконтакте», в котором с большим отрывом победил Семак.

В неофициальной версии шорт-листа присутствовали еще бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат и главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович.

От Адвоката руководство «Зенита» официально открестилось, а сам специалист вместе с роттердамской «Спартой» вылетел из высшего дивизиона чемпионата Голландии, после чего заявил, что готов завершить карьеру. Потом, впрочем, передумал.

Миодраг Божович внезапно покинул тульский «Арсенал» и пока сидит без работы, отрицая, впрочем, что имел какие-то контакты с «Зенитом».

Да и будем откровенны, в больших клубах у черногорца не задалось — куда лучше ему удается творить чудеса с аутсайдерами, от которых никто ничего не ждет.

А «Зенит» 14 мая провел совет директоров, по итогам которого заметно сократил список кандидатов.

Антон Макаренко Пресс-секретарь «Зенита» По итогам совета директоров «список пяти» [кандидатов на пост главного тренера «Зенита»] был сокращен до трех человек. В течение ближайших 7-10 дней с ними будут проведены предметные переговоры

Кто же выбыл из списка претендентов? В первую очередь —. На тренера «Шахтера» существует спрос — зимой его за огромные деньги зазывали в чемпионат Китая. Но португалец решил, что от добра добра не ищут и продлил контракт к «горянками».

Можно вычеркнуть из претендентов и Хорхе Сампаоли, который слишком занят в сборной Аргентины. Агент специалиста рассказал, что из «Зенита» с ним никто не связывался, а если и связался бы — получил бы отказ. Сампаоли сейчас думает только о чемпионате мира.

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Можно вычеркнуть из списка и наставника «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо. Известный агент Марсело Симонян, который был связан с переходом аргентинских футболистов из «Ривера» в «Зенит», довольно уверенно заявил, что уход тренера из клуба и переезд в Россию невозможен.

Более того, скорее всего с Гальярдо, как и с большинством в «шорт-листе» никто из «Зенита» просто не связывался. По крайней мере, по информации главреда «Р-Спорт» Василия Конова.

Развилка

В итоге, из всего шорт-листа реальных кандидатов осталось всего двое. А не трое, как заявляли представители «Зенита».

Впрочем, справедливости ради, чтобы увеличить список до трех человек стремительно появлялись и тут же умирали слухи сначала о наставнике «Ньюкасла» Рафаэле Бенитесе, а затем, о главном тренере сборной Колумбии Хосе Пекермане.

Но реальных претендентов, судя по всему, действительно только двое.

Сергей Семак

Отечественный, бюджетный и имеющий поддержку болельщиков вариант. Семак успел поработать в «Зените» помощником у нескольких главных тренеров, изредка получая шанс руководить самостоятельно.

Сезон в «Уфе» в качестве полноправного наставника команды тоже стал удачным — не без доли удачи, но Семак вывел середняка в еврокубки.

Специалист посетил заседание совета директоров «Зенита», на котором был сокращен «шорт-лист», и пообщался с потенциальными нанимателями, которые остались довольны.

Геннадий Орлов Комментатор На совете директоров «Зенита» Семаку задали вопросы, каким он видит будущее команды, кто должен быть в штабе. Ответы Семака понравились. Считаю, ему надо дать карт-бланш. Надо рисковать

Разумеется, в кандидатуре Семака есть свои изъяны. Под Семака будет сложно покупать звездных игроков, а с теми дорогими легионерами, которые приходили к Роберто Манчини, молодому специалисту без имени будет сложно найти общий язык.

К тому же от нового тренера «Зенита» будут сразу требовать результат — строить команду не получится, в чем убедился Мирча Луческу.

По информации «Спорт-Экспресса», у «Зенита» с Семаком уже есть предварительная договоренность, которая вступит в силу, если не выгорит второй вариант...

Маурицио Сарри

Главного тренера «Наполи», по слухам, очень хочет видеть в «Зените» председатель совета директоров клуба Александр Дюков.

Функционер, по информации СМИ, вместе с Максимом Митрофановым и адвокатом Джулио Дини, консультирующим «Зенит», даже отправился в Италию, где лично уламывал Сарри заключить соглашение, сулящее тому 4 миллиона евро в год, плюс бонусы.

Впрочем, не стоит забывать и про отступные для «Наполи». До 31 мая они составляют 8 миллионов евро, а с 1 июня «Наполи» может требовать за разрыв действующего соглашения сколько угодно.

Свои резоны надеяться на успех у питерцев были — тренер успел разругаться с руководством клуба и планирует сменить команду, вот только поглядывает не в сторону Петербурга, а в Лондон, где Антонио Конте вот-вот уйдет из «Челси».

«Наполи» уже нашел замену Сарри — переговоры с Карло Анчелотти идут полным ходом, и если Сарри не передумает уезжать из Неаполя, клуб будет в надежных руках.

Последние новости о ходе переговоров с наставником «Наполи» больше всего напоминают цирк. Так, футбольный комментатор Георгий Черданцев авторитетно заявил, что Сарри в «Зените» не будет — он остается в Неаполе.

100% инсайд из Зенита. Сарри не будет: Наполи оперативно улучшил ему предложение нового контракта и уговорил остаться. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 22 мая 2018 г.

Итальянские СМИ тем временем пишут, что Маурицио Сарри отклонил предложение «Зенита» и не хочет переезжать в Россию.

Тут же в дело вступает агент специалиста который сообщает, что тренер не мог отклонить никакого предложения, потому что он просто его не получал. Да и «Наполи» нового контракта Сарри тоже не предлагал, так что инсайд Черданцева также оказался далек от истины.

Впрочем, итальянские СМИ тут уже уличили агента в том, что он подал документы на получение визы в Россию. Сарри хочет иметь визу на тот случай, если примет предложение «Зенита».

Оформление документов занимает четыре дня и к пятнице, 25 мая они будут готовы. По информации «Спорт-Экспресса», именно до этого дня «Зенит» будет ждать ответа от Сарри.

В итоге Сергей Семак ждет решения «Зенита», который ждет решения Маурицио Сарри, который, в свою очередь ждет, уволят ли Антонио Конте из «Челси». Ждать всем осталось недолго — до пятницы.