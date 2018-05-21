«Зенит» предложил Сарри зарплату 4 млн евро в год

Маурицио Сарри
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По информации источника, делегация клуба из Санкт-Петербурга побывала в Неаполе. Дом Сарри посетили Максим Митрофанов, Александр Дюков и адвокат Джулио Дини, консультирующий «Зенит».
Россияне предложили 59-летнему специалисту зарплату 4 миллиона евро в год и бонусы. Вскоре Сарри должен дать ответ.
В зависимости от решения Сарри «Зенит» будет обсуждать выплату компенсации «Наполи» – 8 миллионов евро.
Напомним, что главного тренера «Наполи», по информации Нобеля Арустамяна, очень хочет видеть в «Зените» председатель совета директоров клуба Александр Дюков.
Накануне итальянские СМИ сообщили, что Сарри не заинтересован в работе на посту главного тренера «Зенита», даже если ему предложат зарплату в размере 9 млн евро в год.