Сарри не планирует переезжать в РФПЛ

Главный тренер «Наполи»не заинтересован в работе с «Зенитом», сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport и La Gazzetta dello Sport.

Специалист считает, что его время в итальянском клубе подошло к концу в связи с возможным уходом целого ряда лидеров команды, но при этом не заинтересован в работе на посту главного тренера «Зенита», даже если ему предложат зарплату в размере 9 миллионов евро в год.

Итальянские СМИ расходятся во мнении относительно позиции Сарри по поводу возможной работы в качестве главного тренера «Челси», о чем сообщалось на этой неделе.

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Ранее сообщалось, что Сарри вошел в список из пяти кандидатов на пост главного тренера «Зенита». Позже стало известно, что этот список сократился до трех фамилий.