Фонсека не возглавит «Зенит»

«Шахтер» заключил новое соглашение с главным тренером информирует пресс-служба «горняков».

Португальский специалист будет работать с командой на протяжении следующих двух лет.

«Контракт рассчитан на два года. Мне очень нравится быть в "Шахтере". Я остаюсь мотивированным. Вы знаете, что у меня прекрасные отношения с клубом и людьми, которые в нем работают. Президент понимает мою работу, у нас отличные отношения, поэтому найти компромисс было очень легко. Продолжим работу, которую начали два сезона назад.

Правда в том, что поступили другие предложения, заставившие меня оценивать ситуацию. И в то же время я всегда понимал, что хочу продолжать этот проект – работать в клубе, который великолепно меня принял. Прекрасно чувствую себя в этой стране, меня здесь уважают. У меня особенные отношения со всеми людьми, и понятно, что я хотел и дальше трудиться здесь. При этом у меня есть свои амбиции. Я должен был хорошо обдумать, что будет лучше для моей карьеры, и понял, что на данный момент это – остаться здесь и продолжить работу, начатую два года назад», — сказал Фонсека.

Фонсека возглавил «Шахтер» в июне 2016 года. За два сезона «оранжево-черные» под его руководством завоевали пять трофеев: дважды стали чемпионами Украины (2017, 2018), дважды завоевали Кубок Украины (2017, 2018) и являются обладателями Суперкубка Украины (2017).

Ранее сообщалось, что Фонсека входит в шорт-лист «Зенита».