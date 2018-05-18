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    Фонсека не возглавит «Зенит»

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    Паулу Фонсека
    На фото:Паулу Фонсека
    «Шахтер» заключил новое соглашение с главным тренером Паулу Фонсекой, информирует пресс-служба «горняков».

    Португальский специалист будет работать с командой на протяжении следующих двух лет.

    «Контракт рассчитан на два года. Мне очень нравится быть в "Шахтере". Я остаюсь мотивированным. Вы знаете, что у меня прекрасные отношения с клубом и людьми, которые в нем работают. Президент понимает мою работу, у нас отличные отношения, поэтому найти компромисс было очень легко. Продолжим работу, которую начали два сезона назад.

    Правда в том, что поступили другие предложения, заставившие меня оценивать ситуацию. И в то же время я всегда понимал, что хочу продолжать этот проект – работать в клубе, который великолепно меня принял. Прекрасно чувствую себя в этой стране, меня здесь уважают. У меня особенные отношения со всеми людьми, и понятно, что я хотел и дальше трудиться здесь. При этом у меня есть свои амбиции. Я должен был хорошо обдумать, что будет лучше для моей карьеры, и понял, что на данный момент это – остаться здесь и продолжить работу, начатую два года назад», — сказал Фонсека.

    Фонсека возглавил «Шахтер» в июне 2016 года. За два сезона «оранжево-черные» под его руководством завоевали пять трофеев: дважды стали чемпионами Украины (2017, 2018), дважды завоевали Кубок Украины (2017, 2018) и являются обладателями Суперкубка Украины (2017).

    Ранее сообщалось, что Фонсека входит в шорт-лист «Зенита».

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