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    СМИ: Анчелотти договорился с «Наполи»

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    Известный тренер Карло Анчелотти достиг договоренности с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом о том, что возглавит клуб, сообщает Corriere dello Sport.

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти
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  • Сделка может сорваться лишь в том случае, если нынешний тренер неаполитанцев Маурицио Сарри, которого считают главным претендентом на тренерские позиции в «Зените» и «Челси», все же решит остаться в клубе.

    Отмечается, что вариант с «Наполи» стал приоритетным для 58-летнего специалиста после того, как он не дождался приглашения в «Арсенал».

    Напомним, Анчелотти не работает с весны 2017 года, когда покинул мюнхенскую «Баварию». В Италии специалист работал с «Пармой», «Ювентусом» и «Миланом».

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