Очередная смена вектора. Трансферы Семака в «Зените»

Впереди у обожаемого всей Россией Семака огромный объем работы. Например? Считайте. Раз — мотивация. Учитывая, что «Зенит» остался без Лиги чемпионов, а многие игроки питерского клуба — без ЧМ, мотивировать команду будет сложнее еще в десяток раз. Два — разобраться со своим статусом, ведь для многих легионеров «сине-бело-голубых» Семак, простите, ноунейм, о котором они если и слышали, то не так много. Три — поставить комбинационный футбол. Хотя хуже, чем было при Манчини, уже не будет. Четыре — разобраться с кадрами. Сейчас в первой команде «Зенита» числится 35 футболистов. После ухода Кришито осталось 34, девять из них вернутся из аренд. Это перебор.

А перебор футболистов, не имеющих игровой практики, – удар по атмосфере в раздевалке и конец пресловутой «химии». Манчини и Луческу могут подтвердить. По этой причине Семаку нужно в кратчайшие сроки определиться, с какими футболистами он продолжит работать, а кому стоит указать на дверь.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Проблем много, но я не вижу нерешаемых. Со всеми нужно работать, находить контакт. Я думаю, все в команде — профессионалы своего дела, и каждый должен заниматься тем делом, которого от него ждут и которое он должен выполнять. Я думаю, все должны работать в наших общих интересах. Если у игрока есть желание работать, приносить пользу, выступая за клуб, никаких вопросов нет, тогда уже нужно тренеру приложить все усилия и умения для того, чтобы использовать лучшие качества того или иного игрока. Если у кого-то недостаточно желания играть, естественно, нужно искать то место, где игрок будет получать удовольствие от того, что он делает, и играть для души и в свое удовольствие.

Пришли: Максим Карпов, Дмитрий Богаев (оба – «СКА-Хабаровск», из аренды), Кристиан Нобоа («Рубин», из аренды), Игорь Обухов, Артем Дзюба, Иван Новосельцев, Лука Джорджевич (все – «Арсенал», из аренды), Олег Шатов («Краснодар», из аренды), Артур Юсупов («Ростов», из аренды), Эрнани («Сент-Этьен», Франция, из аренды), Роберт Мак (ПАОК, Греция, из аренды), Луиш Нету («Фенербахче», Турция, из аренды), Евгений Чернов («Тосно», из аренды), Ибрагим Цаллагов («Динамо», из аренды), Алексей Исаев («Енисей», из аренды).

Ушли: Доменико Кришито («Дженоа», Италия), Виктор Файзулин (завершение карьеры), Вячеслав Зинков («Крылья Советов», из аренды), Юрий Жирков (завершение контракта), Александр Рязанцев (завершение контракта).

Вратари

Здесь изменений, скорее всего, не будет. А если и будут — то минимальные. Позиции Андрея Лунева и Юрия Лодыгина незыблемы, плюс есть всегда готовый подменить Егор Бабурин и талантливый Никита Гойло, которого уже вовсю подпускают к тренировкам с основной.

Защитники

В центре обороны у Семака широкий выбор, и волноваться за эти позиции тоже не стоит — Эммануэль Маммана, Миха Мевля, а также опытнейший Бранислав Иванович, который может сыграть как в центре, так и составить конкуренцию Игорю Смольникову на правом фланге. Ах, да, еще есть успевший дебютировать в РФПЛ при Манчини Илья Скроботов. Не стоит забывать и об Иване Новосельцеве с Луишем Нету, который совсем скоро вернется в Петербург из аренды.

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А вот на левом краю — тишь да гладь. Доменико Кришито вернулся в «Дженоа», а Юрий Жирков, у которого подходит к концу действующий контракт, пока не получил предложений о новом, но будет ждать до старта чемпионата мира. А если нет — есть вариант с «Краснодаром», который уже обозначил интерес и в случае чего готов усилиться опытным ветераном.

Семак в таком случае останется с Эльмиром Набиуллиным, в активе которого после переезда в Петербург 44 минуты и два выхода на замену, Денисом Терентьевым, который минувшей зимой выходил во время товарищеских матчей как раз слева в обороне, и Евгением Черновым. Последний отбегал 29 матчей за «Тосно» и отметился голом и двумя результативными передачами.

Полузащитники

В опорной зоне у «Зенита» есть прилично прибавивший Маттиас Краневиттер, но один он пока не справляется. Отправлять туда Леандро Паредеса — дорогое удовольствие. Эрнани? Друзья, бразилец не стал основным даже в «Сент-Этьене». А что будет в «Зените», когда вокруг — ни одного соотечественника и пол-команды аргентинцев? Страшно представить.

В остальном же за центр поля можно не волноваться. Есть Далер Кузяев, все тот же Паредес и Александр Ерохин. Из аренды вернется Кристиан Нобоа, не исключено, что в Петербург переедет и капитан «Локомотива» Игорь Денисов. Сам футболист вроде бы не прочь вернуться в родные пенаты, но будет ли он нужен Семаку даже со своим багажом опыта и в качестве бесплатного прибавления — большой вопрос. Бесплатного — если Игорь и «Локо» не воспользуются опцией в контракте, который был заключен по схеме «1+1».

Раджа Наингголан? Слишком дорого — 50 миллионов евро. Да и зачем бельгийцу менять Лигу чемпионов на непонятные перспективу и Лигу Европы? То ли дело его соотечественник Аксель Витсель. О подобном повороте событий не так давно говорил комментатор Геннадий Орлов. Во-первых, он любит Петербург. Во-вторых, будет стоит не 50 и даже не 20 миллионов евро, за которые «Зенит» продал его в «Тяньцзинь» полтора года назад.

Правого вингера могут сыграть Александр Кокорин, Эмилиано Ригони, который год назад бодро начал, но быстро сдулся, и Роберт Мак. Хотя не факт, что словак вообще получит шанс.

А вот слева — пусто. Российские СМИ поговаривают, что возвращение Олега Шатова сильно рассчитывать не стоит. Хотя здесь решение все-таки будет за новым главным тренером. Но даже если Шатов останется в Петербурге, его постоянные проблемы со здоровьем не позволят рассчитывать на него, как на основного. В этой связи напрашивается фамилия 23-летнего «динамовца» Александра Ташаева, на которого также претендует «Спартак» и у которого есть козырь в виде Лиги чемпионов и друга Саши Романа Зобнина. Но полностью исключать возможность подобного трансфера нельзя.

Нападающие

Наконечников у Семака также предостаточно. Тут и Кокорин, и Антон Заболотный, и «туляки» Лука Джорджевич с Артемом Дзюбой. Последний громко заявил о себе в очередной аренде и получил заветный билет на ЧМ-2018, но лишил свой клуб места в Лиге чемпионов (тот самый гол в Туле, да). Прощается ли такое?