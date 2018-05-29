Кандидат от народа: «Зенит» идет на риск

«Зенит» пробует новый подход

«Казалось, нужно сделать еще шаг, чтобы выйти на долгожданный уровень ведущих команд Лиги чемпионов.

Но так получилось, что с каждым следующим после Спаллетти тренером "Зенит" от этой цели отдалялся. Виллаш-Боаш еще успел выиграть чемпионат и выйти из группы ЛЧ, Луческу уже финишировал третьим, ну а Манчини – пятым.

Система дала сбой. И очевидно, что по нескольким направлениям, потому что уровень и статус специалиста не позволяли вытянуть "Зенит" обратно на вершину. Этого не удалось ни супермодному на тот момент Виллаш-Боашу, ни опытнейшему Луческу, ни современному Манчини.

Выхода была два: либо и дальше стучаться во все лучшие тренерские двери мира, уговорить Зидана, Конте или Моуринью, либо остановиться, перевести дух и взглянуть на проблему не так линейно.

Назначение Семака говорит о том, что в Петербурге выбрали второй вариант. И кажется, поворот это уверенный и долгосрочный.

Семак пришел в "Зенит" как самостоятельный и зрелый тренер, с ним подписали пусть не космический, но полноценный контракт (по нашим данным миллион евро в год плюс бонусы). В конце концов, Семак выиграл конкуренцию. Можно как угодно относиться к "кастингу тренеров", который устроил "Зенит" (имена кандидатов назывались чуть ли не в режиме реалити-шоу), но очевидно, что единого мнения у руководства поначалу не было. И Семак, который в процессе переговоров рассказал, каким он видит будущее команды, в итоге убедил всех», — отмечает радикальную смену парадигмы в питерском клубе автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Семак попадет под пресс завышенных ожиданий

«Да, "Зенит" на перепутье – подходящий случай, чтобы сменить магистраль, повернуть в сторону, а то и развернуться. Но пока не наступит ясность с тем, кто станет спортивным директором, какие будут летом трансферы и осенью состав, можно лишь гадать, чем обусловлен выбор Семака и куда он приведет.

"Зенит" вот уже 15 лет – еще с прежнего владельца Давида Трактовенко – громогласно провозглашал ставку на иностранцев и отвергал любые поползновения ее пересмотреть. А тут вдруг россиянин, за которого страстно ратует общественность, "обыгрывает" четверых легионеров, и клуб даже не делает попыток продолжить поиски на стороне – сразу, в мае, после недели переговоров, объявляет о назначении. Нередко такие решения оказываются популистскими: вот вам ваш любимчик, потом не говорите, что вы этого не хотели, и впредь не лезьте с советами… Будем надеяться, что этот случай не содержит подобного коварства.

Развивает диалектику и тот ясный факт, что в Петербурге Семак в отличие от Уфы попадет под пресс повышенных, а то и завышенных ожиданий, настоятельных, а то и взаимоисключающих требований, назойливых, а то и беспардонных претензий. Итальянцам с португальцами было легче, они по-русски ни бе, ни ме, что ни крикни – все мимо ушей, что ни напиши – все каракули. У Семака так не выйдет. А уповать на то, что он мужчина авторитетный, народом любимый, бессмысленно: Валерия Карпина и Дмитрия Аленичева спартаковское племя тоже боготворило, а что в итоге?», — не спешить верить в смену питерцами курса обозреватель «Советского Спорта» Евгений Зырянкин.

А так ли хорош Семак?

«Всего один полный сезон самостоятельной работы в команде, которую собирал гендиректор Шамиль Газизов и выстраивал тренер Виктор Гончаренко. Семаку просто нужно было не чинить то, что и так функционировало до него. Он тренировал готовую команду. Если быть точным, за три тренерских окна при Семаке в столицу Башкирии переехало 9 игроков: Неделчару, Сейдахмет, Салатич, Табидзе, Карп, Пауревич, Йокич, Пуцко, Беленов. Половина из них играет совсем редко, а остальной состав был собран за предыдущие годы, причем Павел Аликин и Азамат Засеев прошли с командой весь путь из второго дивизиона.

Семак-тренер еще не сталкивался с проблемами: игроки не конфликтовали с руководством, клуб не устраивал продажу лидеров, "Уфа" даже не играла в режиме "два матча в неделю". Ничего, что могло бы поставить тренера в цейтнот. Почему тогда для "Зенита" даже не рассматривалась кандидатура Дмитрия Парфенова? Работая в безденежном клубе, оставшись без двух нападающих, забивавших на пару две трети от всех мячей команды, он выиграл на один титул больше, чем Семак. Кстати, если "Тосно" допустили бы до Лиги Европы, "лесники" начали бы свои выступления там с группового турнира, а не со второго раунда квалификации. И кто подкинул свою команду выше?», — сомневается в главном тренере «Зенита» Руслан Семенеев, редактор отдела «Футбол» «Спорта День за Днем».

Семак изменит восприятие «Зенита»

«Не секрет, что в российском футболе сегодня нет более примирительной фигуры, чем Семак. Болельщики ЦСКА до сих пор заводят на фанатском секторе знаменитое: "Эй, Семак, давай забей!". Совместное фото бывшего тренера "Уфы" с представителями "Рубина" по завершению прощального матча Гекдениза Карадениза вряд ли кому-то могло показаться неуместным. В "Зените" Семак успешно завершил карьеру, 3,5 года проработал в тренерском штабе и вернулся на правах заслуженного преемника. Кому еще по плечу, оставаясь собой, взять пять чемпионских титулов в трех столичных городах, Москве, Санкт-Петербурге и Казани, при этом пользоваться авторитетом среди болельщиков?

После бесконечных жалоб иностранных наставников "Зенита" на лимит на легионеров, качество полей, предвзятость судей, неудобный календарь и далее по списку клуб ждет качественно иной период восприятия. Семак не из тех, кто перекладывает ответственность за результат на внешние обстоятельства. Хотя и молчать в случае необходимости не станет. Отец девятерых детей, интеллигентный начитанный собеседник умеет принимать волевые решения, прекрасно знает, как куются победы», — находит сразу пять причин, по которым выбор Семака был удачным корреспондент Sportbox.ru Николай Никифоров.

Семаку придется укрепить свой статус

«Тотальная аргентинизация при Манчини не принесла клубу ничего хорошего. На уровне заиграли разве что Маммана и Паредес (Леандро и то с натяжкой). По поводу остальных – сплошные вопросы. Роберто Манчини привык работать с огромным магазином патронов для своего золотого автомата, Семаку такую россыпь высокооплачиваемых легионеров удержать в узде будет непросто. Даже невозможно.

Для Ригони, Паредеса, Краневиттера и прочих Сергей Семак – ноунейм, о котором они слышали разве что как о тренере середняка, с которым им предстоит играть в рядовом матче. Будут ли они его слушать и доверять так же, как чемпиону Италии и Англии? Не начнут ли раздувать скандалы, когда тренер будет без объяснения причин оставлять их на скамейке? Для подавляющего числа легионеров "Зенита" Семак – не авторитет. И чтобы это исправить, нужно брать чемпионат России в первом же сезоне. Серьезная задача. Даже с такими ресурсами, как у Зенита», — находит в ответ пять проблем, которые придется решить Семаку на новом месте автор Sport24 Марк Бессонов.

Сработается ли Семак с Фурсенко?

«Разумеется, Семак лучше знает ментальность и реалии чемпионата, а из россиян просто лучше всех готов к "Зениту" и клубным требованиям, специфике. У Семака не должно возникнуть проблем с тем, чтобы правильно поставить себя в раздевалке и сделать команду, а не группу лиц разных национальностей. Проблемы могут возникнуть разве что с аргентинцами, но в их интересах скорее помочь Семаку и быть с ним на одной волне, а не противопоставлять себя. Они провалили прошлый сезон, оказались не нужны сборной и козырей, чтобы что-то требовать и раскачивать лодку, у них больше нет.

Главной сложностью в "Зените" для Семака станет как раз соперничество с Фурсенко, который не котирует российских тренеров и который вынудил даже спокойного и чуть ли не святого Сергея Богдановича публично в прессе выступить против руководства "Зенита". Если Фурсенко и руководство "Зенита" окажет такую же поддержку новому главному тренеру, как тому же Манчини даже когда он уже договаривался о новом месте работы, у Семака все получится. Другого спасителя у них просто нет», — видит проблемы в руководстве питерским клубом автор «Бизнес-Онлайн»

Владислав Зимагулов.

Семаку нужен опытный спортивный директор

«Безусловный плюс Семака ещё и в том, что он прекрасно знает возможности многих игроков в современном "Зените" – и россиян, и иностранцев, и тех людей, которые не пригодились Манчини и временно заиграли в других командах. Познакомиться с аргентинской диаспорой на сборах – не проблема; другое дело – разобраться с пухлым кадровым ростером сине-бело-голубой команды. Из арендных поездок вернутся сразу 12 игроков, в запасе прячутся герои уровня Оздоева и Набиуллина, а летом планируется точечная, аккуратная селекция – и состав нуждается в обязательной корректировке.

В связи с этим "Зениту" нужен не столько новый тренер, сколько грамотный спортивный директор. Чинквини и Фурсенко по советам Манчини уже "намутили" достаточно лишнего, Вячеслав Малафеев пока не имеет менеджерского веса – и в этой ситуации важно, насколько слово возвратившегося Семака будет определяющим в комплектации состава и судьбе того или иного футболиста. В этом может скрываться основная сложность на первых порах. Надеюсь, Сергею предоставят свободу выбора, раз уж поручили такое непростое предприятие. Ведь отвечать по-любому придётся ему», — взвешивает плюсы и минусы нового тренера автор FootballHD Роман Герасимов.

Семак — это Анти-Манчини

«Манчини футболисты не слишком интересны. Его биограф Стюарт Бреннан писал в книге о периоде карьеры итальянца в "Манчестер Сити", что Роберто проводил четкую линию между работой с игроками и личной жизнью. В "Зените" было то же самое.

С Семаком все иначе. Вратарь "Уфы" Георгий Шелия так сравнивал двух последних тренеров команды: "Гончаренко и Семак – совсем разные. Их тактика довольно похожа, но сам Семак отличается от Гончаренко. Виктор Михайлович никогда не прощал, никого и ничего. Он мог любого футболиста взять и выгнать с тренировки. По делу, конечно".

Такую ситуацию с Семаком представить сложно. Он – друг для команды, тренеров, персонала, журналистов.

Первое, что нужно будет сделать новому тренеру – расчистить состав "Зенита". Во второй половине минувшего сезона в арендах находились 19 футболистов, у которых есть действующий контракт с сине-бело-голубыми. А параллельно Семак должен формировать новую команду, ведь нынешний подбор игроков сделан под Манчини.

Но главное в другом. У "Зенита" не было поставленной игры. В таких условиях справится может только настоящий тренер-строитель. Впрочем, вполне вероятно, что Семак такой и есть», — сравнивает бывшего и будущего тренеров «Зенита» автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

Семак Очень сильно рискует

«Прогресс Сергея Семака в "Уфе" — штука очевидная. Но она, как и прогресс "Уфы" в целом, — достижение коллективное. Футболистов, тренерского штаба и руководства. И вот что важно. На протяжении всей работы в Башкирии клуб Семаку здорово оказывал поддержку. Почитайте интервью супруги Сергея, Анны, которая с трепетом рассказывала, как клуб всячески помогал большой семье Семака (у пары восемь детей) с переездом на новое место работы главы семейства. "Уфа" была заинтересована в Семаке не только как в молодом и перспективном тренере, но и как в человеке.

"Уфа" в этом сезоне ни раз показала, что коллектив в клубе – не только в команде – сложился семейный, за главных там гармония и общие цели. С "Зенитом", где одеяло на себя в очередной раз тянут некоторые футболисты, тренер (последние – так точно) и руководители, все обстоит немного иначе. Другие бюджеты, амбиции и давление. И другие проблемы. Готов ли Сергей Богданович к стремительно подвернувшемуся шансу уже сейчас? Когда надо вычищать состав, сбрасывая с десяток игроков в качестве балласта, организовывать новый тренерский штаб, пополам сотканный из специалистов сразу двух клубов, и, что очень важно, приходить к общему знаменателю с одиозным президентом Сергеем Фурсенко. В "Уфе" Семак добился результата, потому что все еще и работало как часы. В "Зените" же полный бардак, и порядок навести еще только предстоит. Не только Семаку, но и всем тем, кто этот бардак устроил», — опасается за молодого специалиста корреспондент «Советского спорта» Константин Кринский.

Семак рискует не меньше, чем «Зенит»

«Если говорить о том, для чего "Зенит" нужен Семаку, то здесь всё довольно ясно. Сергей Богданович, безусловно, рискует. Он оставляет насиженное место, в котором ему по нарастающей готовились новые испытания. В "Уфе", с которой он заслужил право играть в квалификации Лиги Европы, он бы получил опыт еврокубков — без большого спроса, больше для того, чтобы разведать, что же это вообще такое. Но Семак переходит в "Зенит" и кидается через несколько перелётов. Аукнется ли это добром? Футбол знает совершенно противоположные результаты таких опытов.

Так или иначе за Семаком в "Зените" наблюдать будет гораздо приятнее, чем за тем же Манчини. По крайней мере, Сергей Богданович будет делать свою работу, а не взрывать информационное пространство очередной истерикой», — предвкушает следующий сезон автор Rusfootball.info Григорий Каленов.

Что было в плане Семака?

«Есть два "железных" года, за которые Семаку нужно адаптироваться к новой позиции, привести в порядок клубные дела, настроить игру команды и дать какой-то результат, ведь понятно, что у "Зенита" цель всегда только одна – победа в чемпионате. Но вряд ли от Семака будут ее требовать в первый же сезон. Хотя и большого провала не потерпят.

Ситуация будет рассматриваться в оперативном режиме, что называется. И контракт не слишком обременителен, чтобы его разорвать в случае чего. Если же сотрудничество в первой части контракта окажется эффективным, есть опция об автоматическом продлении, что обезопасит стороны от неадекватных или нежелательных (зарплатных, например) требований другого участника сделки. Защищенный контракт, скажем так.

Понятно, что у иностранных топ-тренеров он был больше защищен с их стороны, чем со стороны клуба. А тут взвешенная версия, потому что Семак еще не такая раскрученная фигура, чтобы давить условиями. Хотя переговоры явно были не слишком простыми. Мы помним, что было несколько встреч.

Когда начнутся первые шевеления на трансферном рынке, мы поймем, с каким планом Сергей Богданович ходил в офис "Газпрома" и какой план там ему одобрили», — планирует наблюдать за становлением нового тренера «Зенита» блогер Soccer.Ru Синклейр.

Бессистемный выбор «Зенита»

«Семак доказал, что он умеет прикрывать слабые стороны своей команды и подстраиваться под конкретный матч. Еще в первой части чемпионата "Уфа" перешла от 3-5-2 к 3-4-3. "Мы не могли найти опорника в схему 3-5-2, у нас были проблемы с балансом. Поэтому добавили игрока в атаку", – объяснял Семак. Переход на 3-4-3 не стал постоянным – в отдельных матчах (например, в гостях против "Краснодара" и "Рубина") Семак выпускал дополнительного полузащитника (Облякова) для укрепления середины.

В целом это работало – "Уфа" не проигрывала (1:0 в Краснодаре, 0:0 в Казани). "Мы знали, как они играют через центр. Поэтому старались закрыть эту часть, играть через фланги передачами. Играли тактически очень хорошо 60-70 минут, а потом, конечно, устали", – рассказывал после матча с "Краснодаром" Пауревич.

Сезон-2017/18 получился классным для Семака, но как он будет работать в команде, которая доминирует в большинстве матчей, совсем неясно.

Семак нравится Миллеру, его любят болельщики, его уважают российские игроки и он дал результат в "Уфе". Этого хватило для того, чтобы стать тренером "Зенита" после Манчини. И у Семака может все получиться в Петербурге.

Но это бессистемный выбор, при котором не учитывались стилистические особенности команды и индивидуальные качества игроков. Об этом говорит не только само назначение Семака, но и "список пяти". Это напрягает», — сомневается в кандидатуре нового тренера автор Sports.Ru Александр Дорский.