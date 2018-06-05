Фред на «Олд Траффорд». Отличное начало лета

Не секрет, что позиция опорного полузащитника с хорошим пасом на рынке – дефицит. И Англия — не исключение. У Хосепа Гвардиолы в центре поля есть лишь Фернандиньо, которому уже 32, и Илкай Гюндоган, который подвержен травмам. Жозе Моуринью мучается от того, что у Неманьи Матича нет пары в центральной зоне. Юрген Клопп подписал Наби Кейта, и это замечательное решение, но дабы всерьез побороться за титул АПЛ в будущем году, «Ливерпулю» потребуется еще один сильный полузащитник, поскольку Эмре Джан собрался в «Ювентус».

Оба манчестерских гранда около года (а может и больше) вели сразу нескольких кандидатов, которые соответствовали всем требованиям — в «самом соку», физически мощный, с отличным пасом и грамотным выбором позиции.

«Сити» был близок к трансферу Фреда в январе, но получил отказ, после чего сосредоточился на переговорах по Жоржиньо из «Наполи». Лакомый кусочек из «Шахтера» же, судя по всему, достанется «Юнайтед» — «дьяволы» заплатят «горнякам» около 50 миллионов фунтов.

Стоит ли Фред таких денег? Попытаемся разобраться.

Почему Фред?

Внимание к этому футболисту объясняется очень просто — еще 10 лет назад таких опорников просто не было. Бразилец имеет массу плюсов — хорош как при оборонительных действиях, так и в атаке, с прекрасными пасом и дриблингом. Ко всему прочему он еще и «двуногий».

В матчах Лиги чемпионов точность передач Фреда переваливала за 84%, при этом более 60% были направлены не назад или поперек, а вперед. Число проникающих передач также впечатляет — больше было только у Неймара и Дриса Мертенса.

Плюс ко всему, Фред не чурается черновой работы и регулярно помогает защитникам при игре в обороне.

Но для Моуринью важно даже не это — Фред умеет протащить мяч из глубины и здорово разгоняет атаки. За это можно поблагодарить Мирчу Луческу. Именно румынский специалист увидел в бразильце не левого защитника, а игрока средней линии.

Фред — далеко не самый высокорослый хавбек (169 см). Но разве это мешает тому же Н'Голо Канте (168) быть одним из лучших опорников Премьер-лиги? Нет. Фред и так очень хорош в единоборствах и игре «один на один». Во-вторых, Моуринью не обязательно подписывать «столба» при живых Матиче и Погба.

Фред в сезоне 2017/18

Впишется ли он в схемы «МЮ»?

Опции Моуринью в средней линии, безусловно, ограничены. Неманья Матич медлителен, «рабочая лошадка» Андер Эррера нестабилен, Скотт Мактоминей пока «сыроват», а Маруан Феллаини, похоже, собрался менять прописку. Плюс ко всему, между Моуринью и Погба не все так гладко, как всем хотелось.

Словом, Фред поможет «Особенному» решить сразу несколько проблем.

Одна из наибольших проблем, с которыми «МЮ» столкнулся в прошедшем сезоне, — слишком медленный центр поля. И дело не только в Матиче, который действительно частенько передерживал мяч. В этом виноват и Моуринью.

С Фредом у Жозе будет несколько опций — бразилец сможет сыграть как в паре с Погба, так и позади француза в паре с еще одним хавбеком.

Впрочем, учитывая габариты, а также тактическую выучку Матича, Фред мог бы сыграть и «восьмерку» — чуть впереди серба. Возможно, это лучшая позиция для бразильца, который одинаково хорош и в отборе, и в атаке (статистика обводок говорит о многом). А Моуринью, как известно, требует от своих игроков «многофункциональности».

Не стоит исключать вариант, при котором Фред сыграет «десятку» в схемах 4-3-3 или 4-2-3-1. Эта роль для него не идеальна, но при такой расстановке Моуринью сможет сполна воспользоваться некоторыми козырями бразильца — тот будет прессинговать опорника и не позволит ему разгонять атаки. А это поможет по-максимуму задействовать Матича и Эрреру. Плюс ко всему, Фред не будет рисковать, что часто позволяет себе Погба. Жозе предпочитает выдумке и риску солидность — выход Фреда под нападающим не добавит игре «МЮ» привлекательности, но однозначно прибавит головной боли сопернику.

Фред в гостевом матче ЛЧ с «Манчестер Сити»

Кто выиграет от этого трансфера?

Фред прекрасно выполнял свои прямые обязанности в «Шахтере», предоставляя больше свободы своим соотечественникам, а те делали то, что умеют лучше всего. Это — хорошая новость для одного француза. Трансфер Фреда может стать поворотным моментом для Погба и позволит ему сосредоточиться на атакующих действиях.

С момента возвращения на «Олд Траффорд» Погба лишь временами «взрывается» и демонстрирует, за что именно «Юнайтед» заплатил 100 миллионов евро. С игроком вроде Фреда «МЮ» получит столь нужный баланс, а Погба, имея крепкий тыл, сможет чаще ходить вперед и, уверены, значительно улучшит показатели прошлого сезона (6 голов и 10 ассистов в АПЛ).

Определенную выгоду сможет извлечь и Фил Джонс. Англичанина нередко критиковали в прошлом сезоне. Особенно за финал Кубка Англии, ведь именно он «привез» тот единственный гол «Челси». Бывшие игроки «МЮ» Стив Брюс или Гари Паллистер также не могли похвастать сумасшедшей скоростью, но это не имело значения, поскольку позади был всесильный Рой Кин. Никто не говорит, что Фред — это новый Кин, но у бразильца и ирландца действительно есть общие черты. Фред будет работать все 90 минут, за себя и за того парня, и это станет большим подспорьем как для Джонса, так и для обороны «МЮ» в целом.

Выиграют и владельцы сезонных абонементов. Трансфер игрока мирового класса развяжет руки Погба и Джесси Лингарду, а от это — беспроигрышный вариант для всех.

Есть ли те, кто будет «в минусе»? А как же. Первый — Скотт Мактоминей. Очевидно, что многообещающий шотландец будет иметь меньше игровой практики и, вполне возможно, притормозит в развитии.

Маруан Феллаини, который, возможно, сомневался, стоит ли менять «МЮ» на «Галатасарай», теперь точно покинет острова. В прошлом сезоне бельгиец лишь 5 раз выходил в стартовом составе в матчах АПЛ. Уверены, что роль игрока ротации Феллаини не устроит, поэтому новый сезон он начнет уже в другом чемпионате.