Россия в еврокубках 2018/19: кто, где, когда

Лига чемпионов

Из 32 участников группового этапа известны 26. Два из них, что очень радостно, представляют Россию.

Кто точно сыграет на групповом этапе?

Испания: «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Валенсия»

Германия: «Бавария», «Шальке-04», «Хоффенхайм», «Боруссия» Дортмунд

Англия: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль»

Италия: «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интернационале»

Франция: «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Лион»

Россия: «Локомотив», ЦСКА

Португалия: «Порту»

Украина: «Шахтер»

Бельгия: «Брюгге»

Турция: «Галатасарай»

Чехия: «Виктория»

Что известно о посеве?

В первую корзину попадают чемпионы шести лучших ассоциаций и победители Лиги чемпионов и Лиги Европы — «Реал» и «Атлетико». Остальные корзины формируются согласно таблице коэффициентов на конец сезона-2017/18.

Корзина 1: «Реал» (победитель Лиги чемпионов), «Атлетико» (победитель Лиги Европы), «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен», «Локомотив»

Корзина 2: «Боруссия» Дортмунд, «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Наполи», «Тоттенхэм», еще 2 клуба

Корзина 3: «Шальке», «Лион», «Монако», ЦСКА, еще 4 клуба

Корзина 4: «Интер», «Хоффенхайм», еще 6 клубов

В зависимости от результатов квалификации «Рома» и «Ливерпуль» будут во второй или третьей корзине, а «Валенсия», «Виктория», «Брюгге» и «Галатасарай» — в третьей или четвертой.

А что с квалификацией?

Шесть путевок в групповой раунд будут разыграны в квалификации. Есть два пути квалификации: Путь чемпионов (только для обладателей чемпионского титула на внутренней арене) и Путь представителей лиг.

Представляющий Россию «Спартак» (клубный рейтинг 13,500) пойдет по Пути представителей лиг.

В третьем квалификационном раунде принимают участие 8 команд: 3 победителя второго квалификационного раунда, «Спартак», а также вице-чемпионы Португалии, Украины, Бельгии и третья команда Франции.

Матчи пройдут 7/8 и 14 августа.

Если «Спартак» уступит в третьем квалификационном раунде Лиге чемпионов, то сыграет в групповом турнире Лиги Европы. Если же нам улыбнется удача, то мы получим возможность увидеть на групповом этапе сразу три российских клуба.

Встречи раунда плей-офф пройдут 21/22 и 28/29 августа.

«Спартак» из-за низкого рейтинга, скорее всего, окажется в числе несеяных на обоих этапах. Если «Спартак» уступит в раунде плей-офф Лиги чемпионов, то так же продолжит свой путь в групповом турнире Лиги Европы.

Когда пройдут жеребьевки?

12.06.18: Предварительный раунд, Ньон

19.06.18: Первый и второй отборочные раунды, Ньон

23.07.18: Третий отборочный раунд, Ньон

06.08.18: Раунд плей-офф, Ньон

30.08.18: Групповой этап, Монако

17.12.18: 1/8 финала, Ньон

15.03.19: 1/4 и 1/2 финала, Ньон

Артем Дзюба GettyImages

Лига Европы

В групповой этап Лиги Европы-2018/19 автоматически попали 17 команд. Еще 31 клуб пробьется в основную сетку через квалификацию.

Кто точно сыграет на групповом этапе?

Испания: «Вильяреал», «Бетис»

Германия: «Байер», «Айнтрахт» Франкфурт

Англия: «Челси», «Арсенал»

Италия: «Лацио», «Аталанта»

Франция: «Олимпик», «Ренн»

Россия: «Краснодар»

Португалия: «Спортинг»

Украина: «Ворскла»

Бельгия: «Андерлехт»

Турция: «Акхисар Беледиеспор»

Чехия: «Яблонец»

Швейцария: «Цюрих»

Что известно о посеве?

48 участников группового этапа разобьют на четыре корзины на основе клубных коэффициентов. Во всех 12 группах будет по одному представителю из каждой корзины. Таким образом, рассчитать состав этих корзин до завершения раунда плей-офф просто невозможно.

Пока можно сказать лишь то, что команды из одной ассоциации разводятся по разным группам.

А что с квалификацией?

Из 48 участников группового этапа на данный момент известны 17. В августе к ним присоединятся 10 команд, вылетевших из квалификации Лиги чемпионов. Еще 21 путевка будет разыграна в раунде плей-офф.

Как и в Лиге чемпионов, в ЛЕ есть два пути квалификации: Путь чемпионов (здесь сыграют команды, которые вылетят из Лиги чемпионов между предварительным раундом и третьим отборочным раундом Пути чемпионов) и Основной путь (здесь сыграют остальные участники Лиги Европы из всех 55 национальных ассоциаций плюс команды, которые покинут Лигу чемпионов после поражения во втором отборочном раунде Пути представителей лиг).

«Зенит» начнет борьбу с третьего квалификационного раунда (матчи 9 и 16 августа), при этом высокий клубный рейтинг (78,000) гарантирует петербуржцам место в числе сеяных во всех раундах отбора.

Дебютанту еврокубков «Уфе», чтобы выйти в групповой этап, необходимо будет выиграть три двухматчевых противостояния: во втором и третьем квалификационных раундах, а также раунде плей-офф. Низкий рейтинг (10,676) уфимцев усложняет задачу «горожанам», но как минимум на старте у россиян проблем возникнуть не должно — «Уфа» сыграет с победителем пары «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — «Домжале» (Словения). Матчи пройдут 26 июля и 2 августа.

Когда пройдут жеребьевки?

12.06.18: Предварительный раунд (Основной путь), Ньон

19.06.18: Жеребьевка второго отборочного раунда (Путь чемпионов), Ньон

20.06.18: Жеребьевка первого и второго отборочных раундов (Основной путь), Ньон

23.07.18: Жеребьевка третьего отборочного раунда, Ньон

06.08.18: Жеребьевка раунда плей-офф, Ньон

31.08.18: Групповой этап, Монако

17.12.18: 1/16 финала, Ньон

22.02.19: 1/8 финала, Ньон

15.03.19: 1/4 и 1/2 финала, Ньон 0