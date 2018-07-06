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    ЧМ-2018. Сможет ли «золотое поколение» Бельгии добиться исторического результата?

    Сборная Бельгии на пути к своей мечте встретится со сборной Бразилии

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    BBC вспоминает неудачи бельгийцев на крупных турнирах, яркую победу команды в плей-офф чемпионата мира-2018 и рассказывает о надеждах талантливого поколения бельгийских футболистов.
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    Предполагалось, что нынешнее поколение сборной Бельгии будет золотым, и, возможно, впервые сейчас мы видим, почему именно.

    Бельгия уступала со счетом 0:2 Японии и была близка к вылету с чемпионата мира, однако «Красные дьволы» совершили экстраординарный камбэк, забив три гола в заключительную 21 минуту матча.

    В марте 2016 года Бельгия возглавила рейтинг ФИФА. Однако четыре месяца спустя Уэльс выбил бельгийцев с Евро-2016 в четвертьфинале. Еще один турнир, на котором достоинства бельгийской сборной были преувеличены.

    Двумя годами ранее они также вылетели с чемпионата мира. На четвертьфинальной стадии их обыграл будущий финалист — сборная Аргентины.

    Сможет ли теперь этот состав, в котором есть несколько чемпионов АПЛ, наконец-то добиться результата?

    В числе 13 футболистов, которые выходили на поле в прошлый понедельник и стали первой с 1970 года командой, которой удалось выиграть после 0:2 в плей-офф чемпионата мира, есть 32-летний Венсан Компани и 31-летние Дрис Мертенс и Ян Вертонген.

    Защитник Компани, голкипер Тибо Куртуа, полузащитник Кевин Де Брюйне и нападающий Эден Азар на всех выиграли АПЛ восемь раз. Сумеют ли большие имена в команде Роберто Мартинеса пройти путь в России до самого конца?

    «У Бельгии есть вера»

    Бельгия находится в двух победах от своего первого участия в финале чемпионатов мира. Однако это выглядело очень отдаленной мечтой, когда Такаси Инуи дальним ударом установил на табло счет 2:0 в пользу Японии после гола Гэнки Харагути, который вывел японцев в лидеры.

    Вертонген положил начало камбэку, Маруан Феллаини сравнял счет, а вышедший на замену Насер Шадли на 94-й минуте игры принес бельгийцам победу.

    Гол Шадли
    GettyImages

    Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд заявил, что теперь на четвертьфинальной стадии против пятикратных чемпионов мира Бельгия будет набирать обороты.

    «Менталитет этой команды был поставлен под сомнение. Теперь же у них есть вера, а это очень сильная вещь», — отметил Фердинанд.

    Экс-капитан сборной Англии Алан Ширер похвалил бывшего тренера «Суонси», «Уигана» и «Эвертона» Роберто Мартинеса за то, что ему удалось удалось перевернуть ситуацию на поле.

    «Перед Мартинесом и его игроками во второй половине матча стояли серьезные вопросы. Необходимо было что-то предпринять, найти какой-то способ, и он это сделал», — подчеркнул Ширер.

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    • «Это для всех бельгийцев»

    Бельгии не удавалось сохранить свои ворота сухими во всех своих двенадцати матчах на стадии плей-офф чемпионатов мира. В этих поединках команда пропустила 28 голов.

    Но после их запоминающейся победы над Японией Мартинес будет концентрироваться только на позитивных вещах.

    «Никакого негатива, поверьте мне. Нам нужно было пройти в следующий этап, и мы это сделали. В этот день мы можем гордиться этими игроками. Это для всех бельгийцев. Спасибо за поддержку, продолжайте верить в нас», — сказал испанец.

    Роберто Мартинес
    GettyImages

    «Иногда в футболе хочется выглядеть идеально, но в плей-офф чемпионата мира главное — побеждать, и игроки показали менталитет победителей», — добавил Мартинес.

    «Это был признак чемпиона?»

    Удивительный камбэк Бельгии стал еще одним моментом славы на этом непревзойденном чемпионате мира.

  • ЧМ-2018. Бельгия — Япония 3:2
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    • Действующие чемпионы сборная Германии провалилась еще на групповой стадии, а гранды Испания, Аргентина и Португалия поехали домой после первого раунда плей-офф.

    «Это самый ошеломляющий чемпионат мира. Нужно отдать должное Бельгии — они были на грани вылета из турнира. Является ли такой камбэк признаком будущего чемпиона?», — задается вопросом экс-форвард «Челси» Крис Саттон.

    Почему матч Бразилия — Бельгия станет классикой ЧМ?

    Четвертьфинал между Бразилией и Бельгией станет еще одной классикой чемпионатов мира.

    Бразильцы и бельгийцы располагаются на второй и третьей строчках рейтинга ФИФА — впереди только Германия.

    Бразильцев, которые являются фаворитами турнира, на старте ЧМ сумела сдержать Швейцария. Затем у Бразилии возникли проблемы с тем, чтобы выиграть у Коста-Рики, однако им удалось впечатлить в матче первого раунда плей-офф против Мексики.

    Мартинес сказал: «Когда вы играете против Бразилии, нужно понимать, что вам противостоит лучшая команда турнира. Но мы подойдем к матчу с четким пониманием того, как играть против таких игроков, как Неймар и Филиппе Коутиньо, которые способны изменить ход матча за секунду. Будучи ребенком, вы мечтаете сыграть на чемпионате мира против Бразилии, так что нам нужно наслаждаться этим моментом. 0

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