Дневник ЧМ-2018. Вылет Бразилии, юбилейный гол Бельгии и слезы Уругвая

Впятницу, 6 июля, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись два матча 1/8 финала: Франция одолела Уругвай, а Бельгия — Бразилию. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стал вылет с мундиаля еще одной команды, которую до турнира причисляли к фаворитам и претендентам на трофей — Бразилия.

Нельзя сказать, что игра бразильцев была чемпионской, но после не слишком удачного старта — потери очков в матче с Швейцарией, подопечные Тите начали набирать ход, выиграв всухую три матча, и показав во встрече 1/8 финала с Мексикой, за что их сватали в чемпионы.

Бельгийцы же напротив, сверхуверенно пройдя групповую стадию, с разницей мячей 9-2, едва не вылетели в первом же матче плей-офф, сумев совершить невероятный камбэк в матче с Японией.

Бразилия сыграла отлично — хороший высокий прессинг, грамотная позиционная игра. И если бы на первых же минутах Тиаго Силва реализовал отличнейший момент, матч мог пойти совсем по другому сценарию.

Но этот момент стал просто олицетворение игры сборной Бразилии, которая, особенно во втором месте, создавала огромное количество моментов, не реализуя их. И в результате, расстреливая ворота буквально из пределов штрафной мазали Фирмино, Аугусто, Коутиньо... А когда не мазали — тащил Куртуа.

Бразильцы давили, да не задавили Getty Images

А бельгийцы сыграли отлично — как тактически грамотная команда, у которой кроме вдохновенной игры вратаря есть еще и организованная оборона, и прекрасный выход в атаку.

И вот, Бразилия сначала забила сама себе, затем бельгийцы забили в контратаке после бразильского стандарта, а потом Бразилия реализовала только один из множества моментов и отправилась паковать чемоданы.

Плей-офф чемпионата мира не терпит ошибок.

Судейство дня

на 56-й минуте матча Бразилия — Бельгия произошел эпизод, который мог заметно изменит ход матча. Бразилия к тому моменту проигрывала со счетом 0:2.

К судейству Мажича есть вопросы

Габриэл Жезус здорово проскочил Яна Вертонгена при прорыве по лицевой, ворвался в штрафную бельгийцев, а затем потеряв мяч после подката Компани.

Сербский арбитр Милорад Мажич отправился просмотреть видеоповтор. на котором ясно было видно, что Венсан Компани двумя ногами въехал в голень соперника, после чего судья показал, что пенальти нет.

Someone please explain how this isn’t a penalty for Brazil #WorldCup pic.twitter.com/Cliqjzk3Eo — TeamBeqa 🇦🇱🇦🇱🇦🇱 (@TeamBeqa) 6 июля 2018 г.

Решение Мажича вызывает меньше удивления, если вспомнить, что серб уже успел «прославиться» в финале Кубка Кофедераций прошлым летом.

Когда Гонсало Хара целенаправленно ударил Тимо Вернера локтем, Мажич решил проигнорировать эпизод, отправившись смотреть повтор только когда немцы в буквальном смысле устроили забастовку на поле. Да и после повтора нарушитель вместо красной карточки получил только «горчичник».

А уже на ЧМ-2018 Мажич отметился неоднозначным решением в матче группового этапа между Сенегалом и Колумбией, не став давать пенальти в моменте когда Садио Мане был сбит в штрафной соперника.

Когда видеоассистенты не помогают twitter.com

Что касается видеоассистентов, то они, видимо, были чем-то заняты...

ЧМ превращается в ЧЕ

После вылета с турнира Уругвая и Бразилии, на чемпионате мира-2018 борьбу продолжают только сборные из Европы.

Бельгия в полуфинале сыграет с Францией. Завтра состоятся два четвертьфинала, в которых также сыграют европейские команды: Россия — Хорватия и Швеция — Англия.

Впервые в истории ЧМ в полуфинале не сыграет одна из команд — Бразилия, Аргентина или Германия.

Это уже четвертый чемпионат мира подряд, на котором победит команда из Европы. ЧМ-2006 выиграла Италия, ЧМ-2010 — Испания, ЧМ-2014 — Германия.

Команды из Южной Америки покинули турнир

Последним неевропейским чемпионом мира стала Бразилия в 2002 году. Примечательно, что с 1962 по 2006 год чемпионами мира становились европейские и южноамериканские сборные строго попеременно.

В общей сложности на счету команд из Европы 11 чемпионских титулов (после ЧМ-2018 будет 12), из Южной Америки — 9.

Представители других конфедераций никогда не добирались даже до финала, а в полуфиналах играли только два раза: США из КОНКАКАФ на ЧМ-1930 и Корея из Азии на ЧМ-2002.

Герой дня

Герой дня — наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес. Достаточно вспомнить, как тот же самый набор футболистов играл у Марка Вильмотса, и какую игру «дьяволы» показывают сейчас.

Матч с Бразилией, одной из самых сбалансированных команд на ЧМ-2018, стал бельгийцев аттестатом зрелости, тестом, который они успешно прошли.

Игра в четыре защитника, утяжеление левого фланга за счет Вертонгена и Шадли — минус атаки Виллиана. Помощь Витселю в лице Феллаини.

Эмоции Мартинеса бесценны

Лукаку не возвращался за Марсело, открываясь в высоких позициях, а Де Брёйне исполнял роль ложной девятки.

Ставка Мартинеса могла не сработать, но в итоге его команда победила, а значит он — герой.

Неудачник дня

Главный неудачник дня — голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера, укравший эти лавры у бразильца Фернандиньо, забившего в свои ворота.

Автогол Фернандиньо лишь открыл счет в матче в первом тайме, после чего у Бразилии была уйма времени, чтобы отыграться.

Ошибка Муслеры похоронила сборную Уругвая в матче с Францией, лишив ее надежд на спасение.

Вместо тысячи слов

Несмотря на то, что многие вспоминают ошибку голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса, куда больше это было похоже на пропущенный Игорем Акинфеевым мяч в матче группового этапа ЧМ-2014 с командой Кореи.

Впрочем, зачем сравнивать Муслеру с кем-то — аналогичную ошибку он допустил в 2013 году, в матче с Испанией.

Перехватчик дня

Полузащитник сборной Франции Н’Голо Канте в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 с Уругваем установил рекорд текущего турнира по количеству перехватов.

Канте идет на перехват

Как сообщает InStat, в игре с южноамериканцами он сделал 15 перехватов, а всего на турнире в активе Канте их 50. По этому показателю француз является лидером.

Гол дня

Лучший гол дня забил полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне, хотя организовал его Ромелу Лукаку.

Могучий форвард на исходе получаса игры зацепился за мяч на своей половине поля, убежал от Фернандиньо и сыграл на Де Брёйне, который прошёл к линии штрафной и пробил в дальний угол.

Кстати, Де Брейне стал сотым футболистом, забивавшим на чемпионате мира-2018. Такой вот юбилейный гол.

Сэйв дня

Лучший сэйв дня на счету голкипер сборной Франции Уго Льориса, который спас свою команду на исходе первого тайма.

Konami has done it again. Pes 2019 vs Real Life. Hugo Lloris. pic.twitter.com/z6F5OiJEsE — Kurosaki Carlos (@KurosakiCarlos2) 6 июля 2018 г.

Торрейра со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Касерес головой пробил в угол ворот, Льорис, вытянувшись в струнку, потащил, а игравший на добивании Диего Годин послал мяч над перекладиной.

Симуляция дня

Концовка матча едва не завершилась небольшой потасовкой — Килиан Мбаппе, пробегая мимо Кристиана Родригеса, упал как подкошенный, сигнализируя что соперник, то ли ударил его в живот, то ли схватил за пах.

А дальше пошла цепочка некрасивых действий. Килиан валялся на земле, Годин пробовал его поднять, Суарес орал на Мбаппе, словно сам Луис никогда не симулировал.

Футболисты двух команд сцепились, а Погба исподтишка дернул за шею Нандеса. Судья его не наказал, как Родригеса и Мбаппе, получивших по карточке, а стоило бы.

🗣 «I am learning every day from Neymar. I try to watch all the things he is doing in order to learn as quick as possible.»

— Kylian Mbappé. pic.twitter.com/6nOqkwKMNA — 🇧🇷 vs 🇧🇪 Football Tweet (@Football__Tweet) 6 июля 2018 г.

Болельщики, недоумевающие, где же Мбаппе этого нахватался, тут же вспомнили его клубную прописку — ПСЖ, как и у Неймара. Это многое объясняет.

Эмоция дня

На последних минутах матча с Уругваем сборная Франции заработала стандарт у штрафной соперника. Стоящий в стенке защитник сборной Уругвая Хосе Хименес не мог сдержать слез.

José Giménez no pudo contener el llanto en el encuentro de Uruguay ante Francia

En el 88 y el 2-0 a favor de Francia, Giménez tenia que integrar la barra por un tiro libre en contra, empezo a llorar desconsoladamente porque se daba cuenta que el tiempo se agotaba para Uruguay pic.twitter.com/CdW4G0nPcP — cuantoAcuanto (@cuantoacuanto) 6 июля 2018 г.

23-летний защитник «Атлетико» понимал — у его команды уже нет шансов отыграться, Уругвай отправится домой и его приключение на чемпионате мира закончено.

Курьез дня

Голкипер сборной Франции Уго Льорис во время четвертьфинального матча ЧМ-2018 с уругвайцами познакомился с местной фауной — не самым приятным способом.

В рот французского голкипера едва не залетела крупная стрекоза, чему он был не слишком рад.

0