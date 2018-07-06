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    Бельгия выбила Бразилию с ЧМ-2018 и вышла в полуфинал

    Бразилия — Бельгия 1:2, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Бразилии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Бельгии одержала победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Бразилии — 2:1.

    Радость Венсана Компани
    Радость Венсана Компани
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    Встреча прошла в Казани. Главный арбитр встречи — серб Милорад Мажич.

    Бразильцы по ходу всего первго тайма владели мячом и активно шли вперед, но сборная Бельгии успешно контратаковала и добилась положительного результата в двух атаках.

    Сначала после подачи углового и удара Венсана Компани мяч в свои ворота подправил Фернандиньо. На 31-й минуте европейцы провели очередную контратаку: Кевин Де Брейне получил мяч возле линии штрафной и пробил точно в нижний угол — у Алиссона не было никаких шансов.

  • ЧМ-2018. Бразилия — Бельгия 1:2
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    • Бразилия тоже создала несколько голевых моментов, в одном из которых Тиаго Силва пробил коленом, но мяч попал в каркас ворот. В других эпизодах в игру удачно вступал голкипер Тибо Куртуа.

    Во втором тайме пентакампеоны заметно прибавили и опасные моменты у ворот Куртуа стали возникать все чаще.

    На 56-й минуте у ворот бельгийцев возник спорный момент. Жезус здорово проскочил Вертонгена при прорыве по лицевой, затем потеряв мяч после подката Компани. Бельгиец откровенно въехал в ноги соперника, но Милорад Мажич после просмотра повтора не стал назначать пенальти.

    Отквитать один мяч браильцам удалось на 76-й минуте. Коутиньо подбежал к штрафной Бельгии и классно забросил мяч на Аугусто, который головой ударил в нижний угол ворот, а Куртуа не дотянулся.

    В концовке матча бразильцы создали несколько острых моментов, но и Роберто Фирмино, и Ренато Аугсусту и Филиппе Коуутиньо из пределов штрафной били мимо ворот.

    Уже в компенсированное время Неймар опасно пробил издали, но Тибо Куртуа вытащил мяч из под перекладины. Сравнять счет сборной Бразилии так и не удалось.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В полуфинале сборная Бельгии сыграет с командой Франции, которая ранее одержала победу над командой Уругвая (2:0) (пресса, фото).

    Полуфинал состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.

    ЧМ-2018. 1/4 финала
    Бразилия — Бельгия — 1:2 (0:2)
    Голы: Фернандинью, 13 — в свои ворота (0:1). Де Брейне, 31 (0:2). Ренату Аугусту, 76 (1:2)Бразилия: Алиссон, Фагнер, Тиагу Силва, Миранда, Марселу, Коутинью, Фернандинью, Паулинью (Ренату Аугусту, 73), Виллиан (Роберту Фирмину, 46), Габриэл Жезус (Дуглас Коста, 58), НеймарБельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Фертонген, Менье, Э.Азар, Витсель, Феллаини, Де Брейне, Шадли (Фермален, 83), Лукаку (Тилеманс, 87)Предупреждения: Алдервейрелд, 48. Менье, 71. Фернандинью, 85. Фагнер, 90
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