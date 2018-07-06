Бразилия — Бельгия 1:2, обзор матча

Сборнаяодержала победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой— 2:1.

Встреча прошла в Казани. Главный арбитр встречи — серб Милорад Мажич.

Бразильцы по ходу всего первго тайма владели мячом и активно шли вперед, но сборная Бельгии успешно контратаковала и добилась положительного результата в двух атаках.

Сначала после подачи углового и удара Венсана Компани мяч в свои ворота подправил Фернандиньо. На 31-й минуте европейцы провели очередную контратаку: Кевин Де Брейне получил мяч возле линии штрафной и пробил точно в нижний угол — у Алиссона не было никаких шансов.

Бразилия тоже создала несколько голевых моментов, в одном из которых Тиаго Силва пробил коленом, но мяч попал в каркас ворот. В других эпизодах в игру удачно вступал голкипер Тибо Куртуа.

Во втором тайме пентакампеоны заметно прибавили и опасные моменты у ворот Куртуа стали возникать все чаще.

На 56-й минуте у ворот бельгийцев возник спорный момент. Жезус здорово проскочил Вертонгена при прорыве по лицевой, затем потеряв мяч после подката Компани. Бельгиец откровенно въехал в ноги соперника, но Милорад Мажич после просмотра повтора не стал назначать пенальти.

Отквитать один мяч браильцам удалось на 76-й минуте. Коутиньо подбежал к штрафной Бельгии и классно забросил мяч на Аугусто, который головой ударил в нижний угол ворот, а Куртуа не дотянулся.

В концовке матча бразильцы создали несколько острых моментов, но и Роберто Фирмино, и Ренато Аугсусту и Филиппе Коуутиньо из пределов штрафной били мимо ворот.

Уже в компенсированное время Неймар опасно пробил издали, но Тибо Куртуа вытащил мяч из под перекладины. Сравнять счет сборной Бразилии так и не удалось.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В полуфинале сборная Бельгии сыграет с командой Франции, которая ранее одержала победу над командой Уругвая (2:0) (пресса, фото).

Полуфинал состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.