Уругвай — Франция 0:2, обзор матча

Сборнаяодержала победу в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой(2:0).

Матч прошел на стадионе «Нижний Новгород». Главный арбитр встречи — аргентинец Нестор Питана.

С первых минут французы завладели преимуществом и начали давить на соперника, однако до ударов в створ дело не доходило. Самый опасный момент был у Килиана Мбаппе, который пробивал головой после скидки партнера, но мяч прошел гораздо выше ворот.

В первом тайме уругвайцы действовали на контратаках, но сумели нанести только пару точных, но не очень сильных ударов.

Франция вышла вперед на 40-й минуте: Антуан Гризманн подал со штрафного, а Рафаэль Варан точно пробил головой в дальний угол ворот.

Похожий шанс был у сборной Уругвая под занавес тайма, когда Мартин Касерес пробил головой, а Уго Льорис невероятным образом достал мяч в прыжке из нижнего угла ворот.

На 61-й минуте Франция увеличила своё преимущество. Антуан Гризманн получил мяч от Толиссо и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади. Мяч летел точно в руки Муслере, который отбил его ладонями, но снаряд срикошетил вверх и вперед — за спину голкиперу в ворота.

Отыграться или хотя бы сократить отставание уругвайцы не сумели.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Сборная Франции в полуфинале сыграет с победителем матча Бразилия — Бельгия, который в 21:00 мск начнется в Казани (прогноз).

Полуфинал состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.