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    ЧМ-2018. Уругвай — Франция 0:2Фотогалерея: ЧМ-2018. Уругвай — Франция 0:2
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    Франция обыграла Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ-2018

    Уругвай — Франция 0:2, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Уругвая Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Франции одержала победу в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Уругвая (2:0).

    Сборная Франции празднует победу
    Сборная Франции празднует победу
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    Матч прошел на стадионе «Нижний Новгород». Главный арбитр встречи — аргентинец Нестор Питана.

    С первых минут французы завладели преимуществом и начали давить на соперника, однако до ударов в створ дело не доходило. Самый опасный момент был у Килиана Мбаппе, который пробивал головой после скидки партнера, но мяч прошел гораздо выше ворот.

    В первом тайме уругвайцы действовали на контратаках, но сумели нанести только пару точных, но не очень сильных ударов.

  • ЧМ-2018. Уругвай — Франция 0:2
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    • Франция вышла вперед на 40-й минуте: Антуан Гризманн подал со штрафного, а Рафаэль Варан точно пробил головой в дальний угол ворот.

    Похожий шанс был у сборной Уругвая под занавес тайма, когда Мартин Касерес пробил головой, а Уго Льорис невероятным образом достал мяч в прыжке из нижнего угла ворот.

    На 61-й минуте Франция увеличила своё преимущество. Антуан Гризманн получил мяч от Толиссо и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади. Мяч летел точно в руки Муслере, который отбил его ладонями, но снаряд срикошетил вверх и вперед — за спину голкиперу в ворота.

    Отыграться или хотя бы сократить отставание уругвайцы не сумели.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборная Франции в полуфинале сыграет с победителем матча Бразилия — Бельгия, который в 21:00 мск начнется в Казани (прогноз).

    Полуфинал состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.

    ЧМ-2018. 1/4 финала
    Уругвай — Франция — 0:2 (0:1)
    Голы: Варан, 40 (0:1). Гризманн, 61 (0:2)Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Нандес (Урретавискайя, 73), Весино, Торрейра, Бентанкур (Родригес, 59), Стуани (Гомес, 59), СуаресФранция: Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Мбаппе (Дембеле, 88), Погба, Канте, Гризманн (Фекир, 90+3), Толиссо (Н`Зонзи, 80), ЖируПредупреждения: Эрнандез, 33. Бентанкур, 38. Мбаппе, 69. Родригес, 69
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