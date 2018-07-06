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    Действительно ли Бельгию недооценивают?

    Бразилия — Бельгия. Прогноз и ставки на результат матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 6 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Бельгии
    Прогноз на Бразилия — Бельгия
    Ромелу Лукаку
    В пятницу, 6 июля, сборная Бразилии сыграет с командой Бельгии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Встреча, которая пройдет на «Казань Арене», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Бельгия.
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    Бразилия

    Футболисты сборной Бразилии на текущем чемпионате мира выиграли группу E, набрав семь очков в трех матчах.

    Сначала «селесао» сыграли вничью со Швейцарией (1:1), после чего с одинаковым счетом обыграли Коста-Рику (2:0) и Сербию (2:0).

    В 1/8 финала подопечные Тите сломили сопротивление команды Мексики (2:0), в воротах которой расписались Неймар и Роберто Фирмино.

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    • Последнюю игру из-за травм пропустили Марсело и Дуглас Коста, которые накануне вернулись в общую группу, так что имеют шансы сыграть против Бельгии.

    Бельгия

    Сборная Бельгии на мировом первенстве в России тоже идет без поражений, хотя с определенными проблемами она все же столкнулась.

    В группе G «красные дьяволы» выступили убедительно, поочередно обыграв Панаму (3:0), Тунис (5:2) и Англию (1:0).

    Набрав девять очков, команда Роберто Мартинеса вышла в 1/8 финала, где наткнулась на серьезное сопротивление Японии (3:2).

    К середине второго тайма бельгийцы уступали 0:2 и были близки к провалу, но каким-то чудом смогли не только отыграться, но и вырвать победу на последних минутах игры.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество южноамериканцам: победа сборной Бразилии — 2,13, победа сборной Бельгии — 3,70, ничья — 3,50.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Нас ждет отличное четвертьфинальное противостояние, в котором сойдутся две разные по стилю команды. «Красные дьяволы», вероятно, сыграют без особого давления, ведь роль фаворитов принадлежит их соперникам. А вот «селесао», скорее всего, постараются контролировать мяч и забить быстрый гол, после чего усилят оборону.

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    • Бразилия находится в хорошей форме и в последнее время редко проигрывает, но шансы увидеть ее поражение все же есть, и они не так малы, как может показаться. Бельгия — не та команда, которая будет сидеть на своей половине поля и терпеть. Подопечные Роберто Мартинеса любят атаковать, поэтому способны удивить даже столь грозного противника.

    Нам кажется, что Бельгию слегка недооценили, поэтому мы бы присмотрелись к ставке «победа сборной Бельгии с форой 0» за 2,65.

    Еще один прогноз — «голы в обоих таймах: да» за 1,79. Обе команды умеют играть в атаке, так что заскучать на трибунах зрители не должны. 1

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
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    1,69
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    •  1,58
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  • Завтра в 05:00
    •  1,99
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  • Завтра в 05:30
    •  1,87
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  • Завтра в 13:30
    •  1,50
  • Уругвай — Франция
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    •  3,10
  • Россия — Хорватия
  • 07/07/2018 в 21:00
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