Бразилия — Бельгия. Прогноз и ставки на результат матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 6 июля

В пятницу, 6 июля, сборная Бразилии сыграет с командой Бельгии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Встреча, которая пройдет на «Казань Арене», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Бельгия.

Бразилия

Футболисты сборной Бразилии на текущем чемпионате мира выиграли группу E, набрав семь очков в трех матчах.

Сначала «селесао» сыграли вничью со Швейцарией (1:1), после чего с одинаковым счетом обыграли Коста-Рику (2:0) и Сербию (2:0).

В 1/8 финала подопечные Тите сломили сопротивление команды Мексики (2:0), в воротах которой расписались Неймар и Роберто Фирмино.

Последнюю игру из-за травм пропустили Марсело и Дуглас Коста, которые накануне вернулись в общую группу, так что имеют шансы сыграть против Бельгии.

Бельгия

Сборная Бельгии на мировом первенстве в России тоже идет без поражений, хотя с определенными проблемами она все же столкнулась.

В группе G «красные дьяволы» выступили убедительно, поочередно обыграв Панаму (3:0), Тунис (5:2) и Англию (1:0).

Набрав девять очков, команда Роберто Мартинеса вышла в 1/8 финала, где наткнулась на серьезное сопротивление Японии (3:2).

К середине второго тайма бельгийцы уступали 0:2 и были близки к провалу, но каким-то чудом смогли не только отыграться, но и вырвать победу на последних минутах игры.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество южноамериканцам: победа сборной Бразилии — 2,13, победа сборной Бельгии — 3,70, ничья — 3,50.

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Нас ждет отличное четвертьфинальное противостояние, в котором сойдутся две разные по стилю команды. «Красные дьяволы», вероятно, сыграют без особого давления, ведь роль фаворитов принадлежит их соперникам. А вот «селесао», скорее всего, постараются контролировать мяч и забить быстрый гол, после чего усилят оборону.

Бразилия находится в хорошей форме и в последнее время редко проигрывает, но шансы увидеть ее поражение все же есть, и они не так малы, как может показаться. Бельгия — не та команда, которая будет сидеть на своей половине поля и терпеть. Подопечные Роберто Мартинеса любят атаковать, поэтому способны удивить даже столь грозного противника.

Нам кажется, что Бельгию слегка недооценили, поэтому мы бы присмотрелись к ставке «победа сборной Бельгии с форой 0» за 2,65.

Еще один прогноз — «голы в обоих таймах: да» за 1,79. Обе команды умеют играть в атаке, так что заскучать на трибунах зрители не должны. 1