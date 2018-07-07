Как Бельгия шокировала Бразилию

Фаворит Кубка мира едет домой — Бельгия одержала победу, которую будут помнить еще очень долго, и вышла в полуфинал ЧМ, где встретится с Францией.

Для победы над южноамериканцами хватило автогола Фернандиньо и классного дальнего выстрела от Кевина де Брейне.

В чем парни Роберто Мартинеса превзошли фаворита? Разбирается автор Sky Sports Питер Смит.

Тактика

Примерно за час до стартового свистка нас всех удивил Роберто Мартинес — Маруан Феллайни и Насер Шадли, ставшие героями матча 1/8 финала против Японии, получили место в стартовом составе. Их выход вместо ориентированных на атаку Дриса Мертенса и Янника Карраско намекал, что бельгийцы будут играть иначе.

Роберто Мартинес GettyImages

Тренерский штаб «дьяволов» отказался от схемы с тремя центральными защитниками и сделал ставку на 4-3-3 с Ромелу Лукаку на правом фланге, Эденом Азаром на левом и Кевином де Брейне в роли «ложной девятки».

Эта тройка регулярно ходила вперед, благодаря чему у Бельгии было предостаточно шансов в контратаках, в то время как Феллайни, Шадли и Аксель Витсель были сосредоточены на обороне.

Еще один плюс этой схемы — главный креативщик и плеймейкер де Брейне располагался выше, чем в игре с Японией, когда он практически не угрожал чужим воротам и не создавал моменты для партнеров.

Настрой

После матча Роберто Мартинес не зря говорил о настрое своих подопечных и о том, насколько он был важен перед игрой с Бразилией. «Футболисты играли смело, храбро. Сегодня речь шла именно о менталитете. Я испытывал гордость сегодня больше, чем любой человек на земле. Сегодня моя команда выступила даже лучше, чем был тактический план на игру. Это потрясающе».

Венсан Компани GettyImages

Перед игрой о важности единения вокруг одной цели говорил капитан бельгийцев Венсан Компани, отмечая, что Бельгии придется работать вместе, чтобы преодолеть команду с массой индивидуально сильных футболистов.

Факт: на ЧМ-2018 за Бельгию забивали девять футболистов, больше было только у Италии в 2006-м и Франции в 1982-м — по 10.

Прекрасный пример единения — Ромелу Лукаку. Форвард «Манчестер Юнайтед» отложил в сторону свои личные амбиции и все 90 минут работал на команду, терзая фланги и фулбеков «селесао». Нападающий, который в одном из матчей АПЛ побил «рекорд» по наименьшему пробегу, в пятницу буквально рыл землю, тащил мяч вперед и связывал атакующую игру «дьяволов».

Роль индивидуальностей

Тем не менее, дабы остановить эту сборную Бразилии, требовалось нечто большее, чем просто командная работа. И среди 11 трудяг нашлись те, кто выдал блестящий матч с индивидуальной точки зрения.

Эден Азар GettyImages

Де Брейне был очень хорош. Особенно в моменте с голом — Лукаку разогнал контратаку, Марсело сделал шаг назад, и Кевин пробил точнехонько в дальний угол. Эден Азар совершил 10 обводок — это на семь больше, чем у ближайшего преследователя, и заработал на себе семь фолов (это тоже лучший показатель в поединке).

На другом конце поля Тома Менье не позволил разгуляться Неймару, Тоби Алдервейрелд совершил 10 выносов, а Тибо Куртуа отметился парочкой суперсэйвов.

Факт: беспроигрышная серия сборной Бельгии достигла 24 матчей (19 побед, 5 ничьих).

Везение

Несмотря на прекрасную работу бельгийцев на протяжении всех 90 минут, нельзя не отметить, что на их стороне также была удача.

Только в первые 10 минут Тиаго Силва проверил на прочность каркас ворот, еще один момент упустил Паулиньо, а всего несколько минут спустя после первого гола Бельгии с пары метров не смог забить Габриэл Жезус.

Неймар рассчитывал на пенальти GettyImages

Бразилия могла рассчитывать на пенальти сразу в двух эпизодах, но арбитр почему-то не воспользовался подсказкой VAR, пощадив Венсана Компани. А в концовке мимо ворот «стреляли» Ренато Аугусто, Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино, упустив прекрасные шансы сделать счет 2:2.

Еще один пример везения Бельгии — автогол Фернандиньо после подачи углового и легкого касания Компани. Теперь можно смело утверждать, что потерю Каземиро бразильцам в полной мере восполнить не удалось. Опорный полузащитник, которого Жилберто Силва назвал лучшим игроком своего амплуа в мире, в России был лучшим по отборам и перехватам. Фернандиньо с его ролью справиться не сумел.

Теперь в Бельгии верят — правильно выбранный план на игру в сочетании с опытной командой и одной целью помог им остановить Бразилию. Франция предупреждена. 0