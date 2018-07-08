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    Дневник ЧМ-2018. Сборная России прощается с мундиалем

    О главных событиях двадцать первого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России

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    В субботу, 7 июля, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись два матча 1/4 финала: Англия одолела Швецию, а Хорватия — Россию. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.
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    Событие дня

    Главным событием дня стало прощание сборной России и с домашним чемпионатом мира. И хотя его нельзя назвать неожиданным, оно получилось куда более достойным, чем ожидали многие.

    Россияне выбрали на матч с хорватами иную тактику, нежели на встречу с Испание — они с перваых минут пытались прессинговать и атаковать, и хотя хорваты быстро перехватили нити игры, счет в матче тоже первыми открыли хозяева турнира.

  • ЧМ-2018. Россия — Хорватия 2:2 (3:4 пен.)
  • 125 фото
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    • Пусть преимущество в счете не продержалось и десяти минут, но в дальнейшем сборная России сумела сохранить ничейный счет до конца основного времени, а когда в экстра-тайме Вида забил неожиданный гол — не рассыпалась, и сумела вновь отыграться.

    Не смогли
    Getty Images

    Но на серию пенальти самообладания и нервов у российских игроков уже не хватило . Впрочем, огорчаться этому в полную силу не получается — команда и так прыгнула выше головы, подарив болельщикам куда больше положительных эмоций, чем те рассчитывали.

    Герой дня

    Можно по разному относиться к Станиславу Черчесову, и не самый приятный характер наставника российской сборной очень этому способствует, но сложно отрицать, что главным героем дня стал именно он.

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    • После провальных результатов и невразумительной игры команды в контрольных матчах накануне турнира на тренера обрушился вал вполне аргументированной критики, но Черчесов лишь по-носорожьи фыркал и пер вперед, продолжая гнуть свою линию.

    Тренер рисковал — после провала на домашнем ЧМ, которого ожидали многие, Станиславу Саламовичу осталось бы собрать вещи и надолго уехать тренировать польские и австрийские клубы, пока обстановка на родите не устаканилась бы.

    Мастер пантомимы

    Но ставка Черчесова сыграла, причем так, как вряд ли ожидал кто-то. Сумев провести работу над ошибками после провального поражения от Уругвая, тренер со своей командой сумели добиться совершенно неожиданной победы над Испанией, да и от фантастического выхода в полуфинал нас отделяли считанные сантиметры.

    Поэтому Черчесов может быть доволен собой — он герой дня. Вряд ли это положительным образом скажется на его эго и характере. но остается лишь смириться с этим по крайней мере на ближайшее время — слишком много положительных эмоций подарила нам его работа.

    Неудачник дня

    Главным неудачником дня стал человек, подходивший к турниру в статусе лидера и главного форварда сборной России — Федор Смолов.

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    • Лучший игрок прошедшего сезона в РФПЛ рассматривал домашний чемпионат в качестве трамплина для рывка в приличный европейский клуб. Этим надеждам не суждено было сбыться.

    Неудачно начав матч с Саудовской Аравией, Федор уступил роль основного форварда Артему Дзюбе, а сам присел на лавку, став «джокером», выходящим на последние полчаса, в лучшем случае.

    Не турнир Смолова

    Имея ограниченного игровое время отличиться голами на домашнем мундиале Федору тоже не удалось. Не сыграл «джокер» и в решающих матчах с Испанией и Хорватией.

    И если в серии послематчевых пенальти с испанцами Смолову удалось переиграть Де Хеа, то слабый удар в руку Субашичу стал вишенкой на торте неудачного выступления форварда на турнире.

    Да, Марио Фернандес и вовсе не попал в створ, но бразилец сумел отличиться важнейшим голом с игры, несмотря на то, что он защитник.

    Смолову же остается пожелать моральной стойкости — не хотелось бы. чтобы его карьера вернулась к тем временам, когда он был скорее пародией на нападающего.

    Гол дня

    Лучший гол игрового дня забил нападающий сборной России Денис Черышев, открывший счет в матче с Хорватией.

    На 31-й минуте Черышев получил пас от Артема Дзюбы и из-за пределов штрафной нанес шикарный удар в ближнуюю девятку. Кто-то скажет «случайность», кто-то «на исполнение», в любом случае удар вышел шикарнейшим и не оставил равнодушным никого.

    «Вау. Какой гол в исполнении Черышева. Этот чемпионат мира совершенно безумный», — написал Гари Линекер.

    «Новый Царь России», — говорится в сообщении пресс-службы Ла Лиги в Twitter.

    Если кто-то забыл, то прозвище «Царь» в чемпионате Испании получил в свое время Александр Мостовой. Теперь пришло время новых героев.

    Денис Черышев забил четвёртый на ЧМ, больше голов (6) только у Гарри Кейна. У Дзюбы, отдавшего голевой пас, 5 очков (3 гола + 2 передачи) на ЧМ.

    Мем дня

    Лучший сэйв дня породил лавину мемов, которая не снилась и Неймару — все дело в том, что голкипер сборной Швеции Робин Ольсен на последних минутах спас свои ворота после выхода один на один в исполнении Рахима Стерлинга.

  • ЧМ-2018. Швеция - Англия 0:2
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    • Будь это любой другой игрок, все бы славили вратаря. Но это был Стерлинг. у которого уже есть определенная репутация. Какая? Вот такая.

    «Вратари, когда видят, что приближается Сетрлинг».

    Мысли Стерлинга перед ударом.

    Эмоция дня

    Нападающий сборной России Артем Дзюба не смог сдержать слез во время флеш-интервью после вылета команды с домашнего чемпионата мира.

    Фиш энд чипс для Златана

    Перед четвертьфинальным матчем Швеция — Англия в твиттере пари заключили две футбольные звезды прошлого — англичанин Дэвид Бэкхэм и швед Златан Ибрагимович.

    В случае победы шведов Бекс обязался свобдить Ибру в ИКЕЮ, где швед прикупит все, что нужно для своего нового жилища в США.

    Златан проиграл
    twitter.com

    В то время как Златан, в случае победы англичан обещал приехать на матч сборной Англии на «Уэмбли» в футболке «Трех львов», и полакомиться национальным блюдом в перерыве матча.

    Что же, теперь Ибру ждеть лондонский фиш-эн-чипс.

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