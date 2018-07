Дневник ЧМ-2018. Сборная России прощается с мундиалем

В субботу, 7 июля, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись два матча 1/4 финала: Англия одолела Швецию, а Хорватия — Россию. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стало прощание сборной России и с домашним чемпионатом мира. И хотя его нельзя назвать неожиданным, оно получилось куда более достойным, чем ожидали многие.

Россияне выбрали на матч с хорватами иную тактику, нежели на встречу с Испание — они с перваых минут пытались прессинговать и атаковать, и хотя хорваты быстро перехватили нити игры, счет в матче тоже первыми открыли хозяева турнира.

Пусть преимущество в счете не продержалось и десяти минут, но в дальнейшем сборная России сумела сохранить ничейный счет до конца основного времени, а когда в экстра-тайме Вида забил неожиданный гол — не рассыпалась, и сумела вновь отыграться.

Не смогли Getty Images

Но на серию пенальти самообладания и нервов у российских игроков уже не хватило . Впрочем, огорчаться этому в полную силу не получается — команда и так прыгнула выше головы, подарив болельщикам куда больше положительных эмоций, чем те рассчитывали.

Герой дня

Можно по разному относиться к Станиславу Черчесову, и не самый приятный характер наставника российской сборной очень этому способствует, но сложно отрицать, что главным героем дня стал именно он.

После провальных результатов и невразумительной игры команды в контрольных матчах накануне турнира на тренера обрушился вал вполне аргументированной критики, но Черчесов лишь по-носорожьи фыркал и пер вперед, продолжая гнуть свою линию.

Тренер рисковал — после провала на домашнем ЧМ, которого ожидали многие, Станиславу Саламовичу осталось бы собрать вещи и надолго уехать тренировать польские и австрийские клубы, пока обстановка на родите не устаканилась бы.

Мастер пантомимы

Но ставка Черчесова сыграла, причем так, как вряд ли ожидал кто-то. Сумев провести работу над ошибками после провального поражения от Уругвая, тренер со своей командой сумели добиться совершенно неожиданной победы над Испанией, да и от фантастического выхода в полуфинал нас отделяли считанные сантиметры.

Поэтому Черчесов может быть доволен собой — он герой дня. Вряд ли это положительным образом скажется на его эго и характере. но остается лишь смириться с этим по крайней мере на ближайшее время — слишком много положительных эмоций подарила нам его работа.

Неудачник дня

Главным неудачником дня стал человек, подходивший к турниру в статусе лидера и главного форварда сборной России — Федор Смолов.

Лучший игрок прошедшего сезона в РФПЛ рассматривал домашний чемпионат в качестве трамплина для рывка в приличный европейский клуб. Этим надеждам не суждено было сбыться.

Неудачно начав матч с Саудовской Аравией, Федор уступил роль основного форварда Артему Дзюбе, а сам присел на лавку, став «джокером», выходящим на последние полчаса, в лучшем случае.

Не турнир Смолова

Имея ограниченного игровое время отличиться голами на домашнем мундиале Федору тоже не удалось. Не сыграл «джокер» и в решающих матчах с Испанией и Хорватией.

И если в серии послематчевых пенальти с испанцами Смолову удалось переиграть Де Хеа, то слабый удар в руку Субашичу стал вишенкой на торте неудачного выступления форварда на турнире.

Спасибо, ребята!

Вы супер! 🇷🇺

P.S. Смолова я не понимаю. Провальная его игра на всем чемпионате и как венец — этот пижонский поступок в такой ответственнейший момент... — ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 7 июля 2018 г.

Да, Марио Фернандес и вовсе не попал в створ, но бразилец сумел отличиться важнейшим голом с игры, несмотря на то, что он защитник.

Смолову же остается пожелать моральной стойкости — не хотелось бы. чтобы его карьера вернулась к тем временам, когда он был скорее пародией на нападающего.

Гол дня

Лучший гол игрового дня забил нападающий сборной России Денис Черышев, открывший счет в матче с Хорватией.

На 31-й минуте Черышев получил пас от Артема Дзюбы и из-за пределов штрафной нанес шикарный удар в ближнуюю девятку. Кто-то скажет «случайность», кто-то «на исполнение», в любом случае удар вышел шикарнейшим и не оставил равнодушным никого.

Cheryshev's goal from this angle looks even better.. pic.twitter.com/hW31mRQYh9 — 😡 (@CentralWinger__) 7 июля 2018 г.

«Вау. Какой гол в исполнении Черышева. Этот чемпионат мира совершенно безумный», — написал Гари Линекер.

Wow. What a goal from Cheryshev. This World Cup is utterly bonkers. — Gary Lineker (@GaryLineker) 7 июля 2018 г.

«Новый Царь России», — говорится в сообщении пресс-службы Ла Лиги в Twitter.

Если кто-то забыл, то прозвище «Царь» в чемпионате Испании получил в свое время Александр Мостовой. Теперь пришло время новых героев.

Денис Черышев забил четвёртый на ЧМ, больше голов (6) только у Гарри Кейна. У Дзюбы, отдавшего голевой пас, 5 очков (3 гола + 2 передачи) на ЧМ.

Мем дня

Лучший сэйв дня породил лавину мемов, которая не снилась и Неймару — все дело в том, что голкипер сборной Швеции Робин Ольсен на последних минутах спас свои ворота после выхода один на один в исполнении Рахима Стерлинга.

Будь это любой другой игрок, все бы славили вратаря. Но это был Стерлинг. у которого уже есть определенная репутация. Какая? Вот такая.

When Sterling is through on goal..pic.twitter.com/idIPnoonC3 — Football Stuff 🏆 (@FootbalIStuff) 7 июля 2018 г.

«Вратари, когда видят, что приближается Сетрлинг».

Keepers when they see Sterling coming for a one on one pic.twitter.com/86rbxl1ZGi — Emotional Usain Bolt (@im_aimo) 7 июля 2018 г.

Мысли Стерлинга перед ударом.

Эмоция дня

Нападающий сборной России Артем Дзюба не смог сдержать слез во время флеш-интервью после вылета команды с домашнего чемпионата мира.

Артем Дзюба: «Мы хотели доказать всей стране, что наш футбол жив, чтобы нами гордились. Наши сердца разбиты. Мы бились как львы, спасибо вам за эмоции и поддержку» pic.twitter.com/rP1BNV3NZ3 — Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.

Фиш энд чипс для Златана

Перед четвертьфинальным матчем Швеция — Англия в твиттере пари заключили две футбольные звезды прошлого — англичанин Дэвид Бэкхэм и швед Златан Ибрагимович.

В случае победы шведов Бекс обязался свобдить Ибру в ИКЕЮ, где швед прикупит все, что нужно для своего нового жилища в США.

Златан проиграл twitter.com

В то время как Златан, в случае победы англичан обещал приехать на матч сборной Англии на «Уэмбли» в футболке «Трех львов», и полакомиться национальным блюдом в перерыве матча.

Что же, теперь Ибру ждеть лондонский фиш-эн-чипс.

