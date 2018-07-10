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    Сможет ли Бельгия впервые в истории выйти в финал ЧМ?

    Франция — Бельгия. Прогноз и ставки на результат матча чемпионата мира по футболу 10 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Бельгии
    Прогноз на Франция — Бельгия
    Ромелу Лукаку
    Во вторник, 10 июля, сборная Франции сыграет с командой Бельгии в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Франция — Бельгия.
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    Франция

    Сборная Франции начала свой путь на чемпионате мира с группы C, где играла вместе с командами Австралии, Перу и Дании.

    Обыграв австралийцев (2:1) и перуанцев (1:0), «ле блё» обеспечили себе место в плей-офф, поэтому в игре с датчанами (0:0) смогли немного расслабиться.

    В 1/8 финала подопечные Дидье Дешама сломили сопротивление Аргентины (4:3), которой по ходу встречи уступали 1:2, но благодаря блестящей игре Килиана Мбаппе вышли победителями.

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    • В четвертьфинале французы тоже довольно уверенно разобрались с Уругваем (2:0), игравшим без Эдинсона Кавани.

    Среди травмированных у сборной Франции значится защитник Самюэль Юмтити, но он имеет все шансы восстановиться.

    Бельгия

    Футболисты сборной Бельгии на этом чемпионате мира выступают еще лучше, чем французы.

    В своей группе G они поочередно обыграли Панаму (3:0), Тунис (5:2) и Англию (1:0), выйдя в плей-офф с первого места.

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    • Матч 1/8 финала против Японии (3:2) вышел для «красных дьяволов» крайне непростым. До 69-й минуты они проигрывали 0:2, но до завершения основного времени успели забить три мяча в ответ.

    В четвертьфинале бельгийцы одолели бразильцев (2:1). Проведя практически идеальный первый тайм, подопечные Роберто Мартинеса были вынуждены отбиваться под натиском бразильцев во второй половине встречи. Несмотря на пропущенный мяч, они все же избежали дополнительного времени.

    Из-за перебора желтых карточек в ближайшем матче бельгийцам не поможет Тома Менье.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество более титулованной команде: победа сборной Франции — 2,55, победа сборной Бельгии — 3,10, ничья — 3,20.

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    • Нам же кажется, что шансы на успех примерно равны, учитывая тот уровень игры, который показывают «красные дьяволы».

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    Они предстали во всей красе во встрече с Бразилией, выбив одного из фаворитов турнира. Настоящими монстрами в атаке стали Ромелу Лукаку, Кевин Де Брейне и Эден Азар, сдержать которых «селесао» не удалось.

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    • У «ле блё» в 1/8 финала блистал Килиан Мбаппе, однако уругвайцам удалось перекрыть ему кислород, что должно немного насторожить французских болельщиков.

    Выбирая ставку, мы бы взяли победу Бельгии с нулевой форой за 2,17. Игра, вероятно, будет равной, поэтому высоки шансы овертайма, но умение подопечных Роберто Мартинеса остро контратаковать может позволить им добиться успеха и в основное время.

    Еще один прогноз — фора 0 на Лукаку в противостоянии с Оливье Жиру. Француз на этом чемпионате мира выступает скромно, а вот бельгиец способен улучшить свое положение в гонке бомбардиров. 0

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    Футбол. Прогноз на Франция — Бельгия. Во вторник, 10 июля, сборная Франции сыграет с командой Бельгии в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 21:00 по московскому времени.
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