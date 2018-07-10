Топ-7 фактов о полуфиналистах ЧМ-2018

Четыре лучшие сборные мира установили несколько рекордов: личных и мировых. Но есть и другие факты, которые нужно знать об участниках полуфиналов чемпионата мира в России.

Факт №1. Просто пять

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Европейский футбол набирает обороты. Для циников объяснение простое: где деньги, там и результат. Люди другого склада ума больше склонны считать, что в Европе наконец-то научились правильно организовывать детские академии.

Так или иначе, а только уже которое континентальное и межконтинентальное первенство подряд европейские сборные оставляют за собой. Если не количеством, так качеством. Но первый факт входит в жесткое противоречие с такими мыслями.

Собственно, факт: это будет всего лишь пятый раз, когда все участники 1/2 финала чемпионата мира представляют Европу. Прикольно, что каждый раз эти «разы» (то есть — чемпионаты мира) проходили в Европе: 1934 (место — Италия), 1966 (Англия), 1982 (Испания) и 2006 (Германия).

Факт №2. Стабильные «отношения»

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Чаще всего в финальных матчах чемпионатов мира между собой играли сборные Германии и Аргентины — три. А вот по общему количеству междусобойчиков данные лежат не на поверхности. Знаем, что представители одного из полуфиналов нынешнего года, находятся в лидерах по этому показателю.

Итак, факт: сборные Франции и Бельгии играли между собой уже 73 раза. 30 матчей взяли «ле блё», 24 — «красные дьяволы».

«Лягушатники» могут похвастаться не только количественным перевесом, но и качественным: они выиграли у бельгийцев обе встречи на чемпионатах мира 1938 и 1986 годов.

Факты №3 и 4. «Пришелец» и «долгожитель»

Роберто Мартинес GettyImages

Мы крепко приблизились к эпохе космополитизма. То есть, когда нет определенных национальностей и патриотических убеждений.

Даже самые консервативные страны назначили на пост главного тренера своих национальных команд иностранных специалистов. И это сейчас повальная тенденция.

Только далеко не все «пришельцы» добиваются успеха. Факт: наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес — стал всего лишь вторым тренером в истории мирового футбола, который смог вывести «чужую» команду в полуфинал чемпионата мира.

Еще факт: ближайший соперник Мартинеса Дидье Дешам проведет 11-й матч на международном первенстве. Это, на секундочку, рекорд всей «трехцветной» страны.

Факты №5 и 6. Пеналь tea

Гарри Кейн GettyImages

Этот мэм Вы наверняка уже встречали на бескрайних просторах сети. Название факта не случайно. После матчей Англии в плей-офф над Гарри Кейном начали ехидно подтрунивать.

Но что он может поделать, если всю страну наконец-то прорвало. Ведь факт: в матче 1/8-й против колумбийцев «три льва» выиграли первую серию одиннадцатиметровых после трех подряд поражений!

Нынешнему составу сборной Хорватии тоже будет, что рассказать внукам. Ведь шестой факт нашего топа гласит: команда Златко Далича стала первой сборной после Аргентины, которая выиграла две серии пенальти на одном чемпионате мира. «Альбиселесте», к слову, сделали это в далеком 1990-м году.

Факт №7. (Не)холостой ход

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О тусклой игре англичан не говорил только ленивый. Это немножко диссонирует с цифрами. В среднем сборная Англии пробивает по воротам соперников 14,2 раза за матч. Дополнительно заметим, что это шестой показатель на чемпионате мира в России.

Такая нацеленность на ворота позволила сборной Англии в третий раз в своей истории выйти в полуфинал мирового первенства. Фактично то, что все эти полуфиналы проходили в Европе: 1966 (Англия), 1990 (Италия) и 2018 (Россия).

В качестве бонуса добавим еще один немаловажный факт — хорваты впервые в своей истории не проигрывают уже пять матчей чемпионата мира по футболу и забивали голы в 9-ти играх Мундиалей подряд! 0