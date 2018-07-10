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    Топ-7 фактов о полуфиналистах ЧМ-2018

    Исторические, мистические, внезапные и коллективные

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    Четыре лучшие сборные мира установили несколько рекордов: личных и мировых. Но есть и другие факты, которые нужно знать об участниках полуфиналов чемпионата мира в России.
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    Факт №1. Просто пять

    Джанни Инфантино
    GettyImages

    Европейский футбол набирает обороты. Для циников объяснение простое: где деньги, там и результат. Люди другого склада ума больше склонны считать, что в Европе наконец-то научились правильно организовывать детские академии.

    Так или иначе, а только уже которое континентальное и межконтинентальное первенство подряд европейские сборные оставляют за собой. Если не количеством, так качеством. Но первый факт входит в жесткое противоречие с такими мыслями.

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    • Собственно, факт: это будет всего лишь пятый раз, когда все участники 1/2 финала чемпионата мира представляют Европу. Прикольно, что каждый раз эти «разы» (то есть — чемпионаты мира) проходили в Европе: 1934 (место — Италия), 1966 (Англия), 1982 (Испания) и 2006 (Германия).

    Факт №2. Стабильные «отношения»

    Эден Азар
    GettyImages

    Чаще всего в финальных матчах чемпионатов мира между собой играли сборные Германии и Аргентины — три. А вот по общему количеству междусобойчиков данные лежат не на поверхности. Знаем, что представители одного из полуфиналов нынешнего года, находятся в лидерах по этому показателю.

    Итак, факт: сборные Франции и Бельгии играли между собой уже 73 раза. 30 матчей взяли «ле блё», 24 — «красные дьяволы».

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    Факты №3 и 4. «Пришелец» и «долгожитель»

    Роберто Мартинес
    GettyImages

    Мы крепко приблизились к эпохе космополитизма. То есть, когда нет определенных национальностей и патриотических убеждений.

    Даже самые консервативные страны назначили на пост главного тренера своих национальных команд иностранных специалистов. И это сейчас повальная тенденция.

    Только далеко не все «пришельцы» добиваются успеха. Факт: наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес — стал всего лишь вторым тренером в истории мирового футбола, который смог вывести «чужую» команду в полуфинал чемпионата мира.

    Еще факт: ближайший соперник Мартинеса Дидье Дешам проведет 11-й матч на международном первенстве. Это, на секундочку, рекорд всей «трехцветной» страны.

    Факты №5 и 6. Пеналь tea

    Гарри Кейн
    GettyImages

    Этот мэм Вы наверняка уже встречали на бескрайних просторах сети. Название факта не случайно. После матчей Англии в плей-офф над Гарри Кейном начали ехидно подтрунивать.

    Но что он может поделать, если всю страну наконец-то прорвало. Ведь факт: в матче 1/8-й против колумбийцев «три льва» выиграли первую серию одиннадцатиметровых после трех подряд поражений!

    Нынешнему составу сборной Хорватии тоже будет, что рассказать внукам. Ведь шестой факт нашего топа гласит: команда Златко Далича стала первой сборной после Аргентины, которая выиграла две серии пенальти на одном чемпионате мира. «Альбиселесте», к слову, сделали это в далеком 1990-м году.

    Факт №7. (Не)холостой ход

    Лука Модрич
    GettyImages

    О тусклой игре англичан не говорил только ленивый. Это немножко диссонирует с цифрами. В среднем сборная Англии пробивает по воротам соперников 14,2 раза за матч. Дополнительно заметим, что это шестой показатель на чемпионате мира в России.

    Такая нацеленность на ворота позволила сборной Англии в третий раз в своей истории выйти в полуфинал мирового первенства. Фактично то, что все эти полуфиналы проходили в Европе: 1966 (Англия), 1990 (Италия) и 2018 (Россия).

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