ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар должен научиться стать лидеромНеймар: навстречу Роналду или Робиньо Гильерме ОчоаЧемпионат мира — худшее время для покупки игроков Андрей ЯрмоленкоТрансферный дайджест. 3-9 июля
  • 08:26
    • Джеймс подписал контракт с «Лейкерс»
  • 08:12
    • «Краснодар» может купить игрока «Бордо»
  • 00:53
    • «Барселона» объявила о трансфере бразильского полузащитника
  • 23:11
    • Хачанов уступил Джоковичу в борьбе за выход в четвертьфинал Уимблдона
  • 21:03
    • Надаль — в четвертьфинале Уимблдона
  • 20:25
    • СМИ: Игнашевич может войти в тренерский штаб «Зенита»
  • 18:39
    • Россиянка Родина проиграла Уильямс-младшей на Уимблдоне
    Все новости спорта

    Порадуют ли французы и бельгийцы голами?

    Франция — Бельгия. Прогноз и ставки на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 10 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Бельгии
    Прогноз на Франция — Бельгия
    Килиан Мбаппе
    Во вторник, 10 июля, сборная Франции встретится с командой Бельгии в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу. Матч, который пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Франция — Бельгия.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • подписаться
    •

    Франция

    На текущем чемпионате мира сборная Франции заняла первое место в группе C, когда обыграла Австралию (2:1) и Перу (1:0), а также сыграла вничью с Данией (0:0).

    В первом раунде плей-офф команда Дидье Дешама прошла Аргентину (4:3) во главе с Лионелем Месси, а все благодаря великолепной игре Килиана Мбаппе, оформившего дубль.

    Затем французы расправились с Уругваем (2:0). Мбаппе уже не блистал, но свои голы забили Рафаэль Варан и Антуан Гризманн.

  • Как Бельгия шокировала Бразилию
  • Четыре фактора, которые помогли Бельгии разбить мечту «селесао»
  • 07/07/2018

    • Ранее травму получил защитник сборной Франции Самюэль Юмтити, однако у него еще есть время, чтобы полностью восстановиться.

    Бельгия

    Сборная Бельгии тоже стала лучшей в своем квартете, заняв первое место в группе G.

    Подопечные Роберто Мартинеса прошли групповой этап без потерь, выиграв у Панамы (3:0), Туниса (5:2) и Англии (1:0).

    В 1/8 финала едва не случилась катастрофа: Бельгия проигрывала Японии 0:2, но каким-то чудесным образом успела не только отыграться, но и забить победный мяч в компенсированное время ко второму тайму.

  • Ошибка Муслеры отправила Уругвай домой, а Францию — в полуфинал
  • Реакция спортивных СМИ на поражение Уругвая в матче 1/4 финала ЧМ-2018
  • 06/07/2018

    • После этого Бельгия нанесла поражение Бразилии (2:1), забив оба гола в первом тайме. Мяч Ренато Аугусто вернул «селесао» веру в себя, но во второй раз пробить Тибо Куртуа им не удалось.

  • ЧМ-2018. Франция — Бельгия. Перед матчем
  • 27 фото
  • Сегодня

    • Из-за перебора желтых карточек в ближайшем матче бельгийцам не поможет Тома Менье.

    Прогноз

    Средняя линия на предстоящий матч выглядит так: победа сборной Франции — 2,55, победа сборной Бельгии — 3,10, ничья — 3,20.

  • Наследник короны. Мбаппе готов сместить с трона Месси и Роналду
  • В ближайшие годы мы будем вспоминать плей-офф ЧМ-2018, как момент, когда статус величайшего футболиста перешел к новой суперзвезде
  • 06/07/2018

    • «Тотал меньше 2,5» принимается с коэффициентом 1,72, «тотал больше 2,5» — с коэффициентом 2,25.

    Все прогнозы на спорт

    Как видим, букмекеры не ждут результативной игры, хотя нам кажется, что случится все как раз наоборот. В составе обеих команд играют отличные атакующие футболисты — Ромелу Лукаку, Эден Азар, Кевин Де Брейне, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе. Они способны создавать моменты и реализовывать их.

    Если и начнет подводить какая-то линия, так это линия обороны. У Бельгии она далеко не безгрешна, что подтвердила игра с японцами. То же можно сказать и о французах, позволивших трижды отличиться аргентинцам. Встреча с уругвайцами в данном случае не показательна, ведь южноамериканцы играли без Эдинсона Кавани, а Луис Суарес явно провалил мундиаль.

    Ставим на «тотал больше 2,5» или же берем ставку «голы в обоих таймах» за 1,90. Этот полуфинал не должен быть скучным. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,76
  • Дарья Касаткина — Анжелик Кербер
  • Сегодня в 15:00
    •  1,67
  • Флора — Хапоэль Беэр-Шева
  • Сегодня в 18:30
    •  1,68
  • Викингур — ХИК
  • Сегодня в 21:00
    •  2,17
  • Франция — Бельгия
  • Сегодня в 21:00
    •  1,99
  • Астана — Сутьеска
  • Завтра в 17:00
    •  2,66
  • Лудогорец — Крусейдерс
  • Завтра в 20:00
    •  3,10
  • Хорватия — Англия
  • Завтра в 21:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Наследник короны. Мбаппе готов сместить с трона Месси и Роналду
    • 11:11 06/07/2018     Неймар выглядит для «Реала» самой желанной кандидатурой на замену Роналду
  • Пять кандидатов на замену Роналду
    • 00:34 07/07/2018     Кевин Де Брёйне
  • Топ-4 лучших игрока ЧМ-2018 от полуфиналистов
    • Вчера в 16:07
    Футбол. Прогноз на Франция — Бельгия. Во вторник, 10 июля, сборная Франции встретится с командой Бельгии в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу. Матч, который пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 21:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Дарья Касаткина Теннис Уимблдон. Касаткина, Федерер и Надаль — в четвертьфинале, Хачанов выбылОбзор 1/8 финала на Уимблдонском турнире 00:390
  • 07:54
    • «Монако» подписал защитника «Сент-Этьена»
  • 21:59
    • Тульский «Арсенал» сыграл вничью с австрийцами
  • 21:47
    • Стало известно, кто будет судить второй полуфинал ЧМ-2018
    Фотогалерея ЧМ-2018. Франция — Бельгия. Перед матчем9 июля в Санкт-Петербуге — полуфинал ЧМ-2018 Франция — Бельгия. Накануне команды провели пресс-конференции и открытые тренировки. Фоторепортаж 00:05
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Хачанов против Джоковича
  • 3,58
    •
  • 21:14
    • «Витесс» Слуцкого крупно проиграл «Шахтеру» в контрольном матче
  • 20:42
    • Емельяненко нокаутировал чеха Пешту
  • 20:08
    • Буффон: Докажу, что я все еще отличный голкипер
    Кевин Де Брёйне Футбол Топ-4 лучших игрока ЧМ-2018 от полуфиналистовИногда результат решают личности. В этом материале собраны лучшие из них от каждого участника полуфиналов Вчера в 16:070
  • 17:36
    • Касаткина одолела ван Эйтванк и вышла в четвертьфинал Уимблдона
  • 17:14
    • Федерер вышел в 1/4 финала Уимблдона
  • 16:23
    • «Локомотив» сделал предложение «Бенфике» о покупке полузащитника
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие