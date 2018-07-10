Франция — Бельгия. Прогноз и ставки на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 10 июля

Во вторник, 10 июля, сборная Франции встретится с командой Бельгии в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу. Матч, который пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Франция — Бельгия.

Франция

На текущем чемпионате мира сборная Франции заняла первое место в группе C, когда обыграла Австралию (2:1) и Перу (1:0), а также сыграла вничью с Данией (0:0).

В первом раунде плей-офф команда Дидье Дешама прошла Аргентину (4:3) во главе с Лионелем Месси, а все благодаря великолепной игре Килиана Мбаппе, оформившего дубль.

Затем французы расправились с Уругваем (2:0). Мбаппе уже не блистал, но свои голы забили Рафаэль Варан и Антуан Гризманн.

Ранее травму получил защитник сборной Франции Самюэль Юмтити, однако у него еще есть время, чтобы полностью восстановиться.

Бельгия

Сборная Бельгии тоже стала лучшей в своем квартете, заняв первое место в группе G.

Подопечные Роберто Мартинеса прошли групповой этап без потерь, выиграв у Панамы (3:0), Туниса (5:2) и Англии (1:0).

В 1/8 финала едва не случилась катастрофа: Бельгия проигрывала Японии 0:2, но каким-то чудесным образом успела не только отыграться, но и забить победный мяч в компенсированное время ко второму тайму.

После этого Бельгия нанесла поражение Бразилии (2:1), забив оба гола в первом тайме. Мяч Ренато Аугусто вернул «селесао» веру в себя, но во второй раз пробить Тибо Куртуа им не удалось.

Из-за перебора желтых карточек в ближайшем матче бельгийцам не поможет Тома Менье.

Прогноз

Средняя линия на предстоящий матч выглядит так: победа сборной Франции — 2,55, победа сборной Бельгии — 3,10, ничья — 3,20.

«Тотал меньше 2,5» принимается с коэффициентом 1,72, «тотал больше 2,5» — с коэффициентом 2,25.

Все прогнозы на спорт

Как видим, букмекеры не ждут результативной игры, хотя нам кажется, что случится все как раз наоборот. В составе обеих команд играют отличные атакующие футболисты — Ромелу Лукаку, Эден Азар, Кевин Де Брейне, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе. Они способны создавать моменты и реализовывать их.

Если и начнет подводить какая-то линия, так это линия обороны. У Бельгии она далеко не безгрешна, что подтвердила игра с японцами. То же можно сказать и о французах, позволивших трижды отличиться аргентинцам. Встреча с уругвайцами в данном случае не показательна, ведь южноамериканцы играли без Эдинсона Кавани, а Луис Суарес явно провалил мундиаль.

Ставим на «тотал больше 2,5» или же берем ставку «голы в обоих таймах» за 1,90. Этот полуфинал не должен быть скучным. 0