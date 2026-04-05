«Монако» выиграл у «Марселя» в битве претендентов на Лигу чемпионов — 2:1! Все мячи были забиты после перерыва: Головин открыл счёт, Балоган красивейшим голом удвоил преимущество, затем Гуири вернул интригу, но на большее провансальцев не хватило. Следить за ходом этой встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

90+6' Матч окончен! «Монако» обыграл «Марсель» со счётом 2:1 и догнал его в турнирной таблице — у тех и других теперь по 49 очков, делят команды четвёртую строчку. В следующем туре «Монако» 10 апреля сыграет в гостях с «Парижем», а «Марсель» в тот же день примет «Мец».

90+5' Биериту на пустые выкатывал Адингра, но датчанин немного до мяча не сумел дотянуться.

90+4' Пайшао настаивает, что Керер срубил его в подкате на входе в штрафную, но Тюрпен не согласен — удар от ворот будет выполнять Градецки.

90+3' Адингра вышел один на один с Рульи, обыграл голкипера, но далеко отпустил мяч от себя и ударил в сетку с внешней стороны. Мог закрывать все вопросы.

90+2' И тут же ещё один момент — Обамеянг едва в пустые на замкнул подачу с углового, оказался на линии ворот Тезе!

90+1' Гуири навесил со штрафного, плечом пробил по воротам Медина под перекладину — Градецки дотянулся!

Статистика матча 3 Удары в створ 9 3 Удары мимо 5 48 Владение мячом 52 0 Угловые удары 8 2 Офсайды 4 14 Фолы 9

90' Шесть минут добавлено ко второму тайму.

89' У «Марселя» финальные замены: Эмерсон и Абделли вместо Веа и Хёйбьерга.

88' Ушёл мяч за пределы поля после подачи Камара со штрафного.

87' Леонардо Балерди получил предупреждение за жёсткий и необязательный фол на Диатта.

86' И дальше давит «Марсель». Но в этот раз офсайд зафиксирован у Обамеянга.

85' ГОООЛ! 2:1! Амин Гуири! Весёлая концовка нас ждёт! Легко Гуири прошёл сквозь всю оборону «Монако» и прошил Градецкого с близкого расстояния.

84' Последние замены в составе «Монако»: Биерит вместо Балогана и Адингра вместо Аклиуша.

83' Быструю контратаку организовали хозяева, закончилась она опасным ударом Закарии — выше перекладины.

82' В долгой атаке «Марсель», «Монако» в концовке логично отходит в оборону и действует по счёту.

80' Вошли монегаски в штрафную «Марселя» и даже сделали там несколько поперечных передач, но отбились гости в этот раз.

78' А теперь Балоган корчится от боли на земле и держится за спину. Тюрпен приглашает врачей. Видно на повторе, что сзади толкнул его Балерди.

77' Приходится покинуть поле Игану-Райли, Балерди вместо него появился на замену.

76' Ансу Фати заменил Александра Головина. Отличный матч от россиянина.

75' Иган-Райли получил повреждение, небольшая пауза в игре.

74' ГОООЛ! 2:0! Фоларин Балоган! Шикарный мяч американца! В центре поля подхватил мяч, дотащил до чужой штрафной, увидел, что Рульи вышел далеко из ворот, и идеально перебросил через него мяч в дальний угол!

73' У «Марселя» первая замена — вместо Траоре вышел Нванери.

72' Градецки в прыжке вытащил мощнейший выстрел Тимбера!

71' Тило Керер срубил Пайшао почти у лицевой линии и получил жёлтую. Опасный штрафной.

70' Балоган нарушил правила в атаке, толкнув в спину Игана-Райли. После этого ещё и сцепиться с Мединой успел.

69' С фолом остановил Траоре проход Бамба.

67' Обамеянг с ходу пробил по отлетевшему к нему мячу — принял на себя его Керер, ещё угловой будет.

66' Хёйбьергу позволили по центру зайти в штрафную и нанести удар — Градецки справился! Но и мяч практически в него летел.

65' Двойная замена у «Монако». Появились на поле Диатта и Бамба, ушли Мависса и Кулибали.

64' По левому флангу не получилась контратака у гостей, Керер спокойно оттеснил от мяча Пайшао.

63' Траоре попал по ноге Головина, ещё один фол «Марселя».

62' Пайшао классный удар нанёс с линии штрафной в дальний угол, Градецки надёжен.

61' Долго проверяют гол видеоассистенты, пауза затягивается, но всё чисто — «Монако» впереди!

60' ГОООЛ! 1:0! Александр Головин! Отличную подачу с правого края выполнил Тезе, Головин здорово открылся в штрафной между двумя защитниками и замкнул точно в ворота!

59' Иган-Райли схватил Балогана за футболку, «Монако» заработал штрафной и идёт вперёд.

57' Пайшао здорово убрал Тезе на замахе и навесил в центр — защитники «Монако» сумели вынести мяч.

56' Горячо было в штрафной «Марселя» после этого стандарта, но Балоган оказался в офсайде после скидки Керера.

55' Обамеянг неудачно отработал в обороне — сфолил он против Камара. Штрафной будет исполнять «Монако».

54' Ошибся «Марсель» в поперечной передаче в средней зоне, Аклиуш перехватил, но быстро потерял мяч.

52' Продолжает давить «Монако», активное начало тайма от хозяев наблюдаем.

51' Балоган упал в чужой штрафной — готовился он пробить по воротам с линии вратарской, почувствовал контакт с соперником и рухнул на газон. Молчит Тюрпен.

49' Пайшао неплохо пробил из-за пределов штрафной в ближний угол, но справился с ударом Градецки.

48' Гуири неподготовленный дальний удар нанёс и попал в Закарию.

47' Ошибся Балоган, отдавая пас на ход партнёру с левого фланга. Мяч прикатился к Рульи.

46' Вторая половина игры стартовала.

45' Перерыв! 0:0 в матче «Монако» и «Марселя» при равной игре и относительно небольшом количестве голевых моментов. Ждём второго тайма!

44' Головин с правого края штрафной подал на дальнюю штангу, там не добрался до мяча в прыжке Балоган. Есть подозрение, что придерживал его за футболку Медина, но Тюрпен никак не отреагировал.

43' Пайшао поторопился с открыванием и залез в положение вне игры.

42' Балоган пошёл в дриблинг на нескольких соперников и лишился мяча на входе в штрафную «Марселя».

41' Мависса перехватил мяч, протащил его по левому краю до самой штрафной «Марселя», но не смог им грамотно распорядиться и отдал пас в аут.

40' Кулибали придержал Гуири за футболку, штрафной разыгрывают гости.

39' «Марсель» надолго придержал мяч у себя, но закончилось всё неточным пасом на левый фланг.

37' Опасная контратака могла получиться у монегасков, но затянул с последним пасом на Головина Балоган — Тимбер помешал этой передаче дойти до россиянина.

36' Пайшао принял верховую передачу из глубины и вышел один на один с Градецким, но спас ворота голкипер «Монако»!

35' Факундо Медина наказан жёлтой карточкой за фол на Кулибали.

34' Ещё один удар от гостей, на этот раз поближе к цели — Обамеянг очень мощно приложился в касание из пределов штрафной. Но тоже мимо.

33' Быстро «Марсель» доставил мяч из центра поля в зону атаки, Гуири отдал мяч на Веа, который сильно ударил выше ворот.

32' Фас грубо сыграл против Траоре — судья зафиксировал нарушение правил.

31' «Монако» запрессинговал гостей на их половине и едва мяч не забрал — повезло «Марселю», что мяч неудачно отскочил от Тезе.

30' Кулибали оказался в штрафной «Марселя» и пробил по воротам — заблокировали, а затем попробовал навесить во вратарскую — там уверенно сыграли защитники гостей.

28' Отбились хозяева, Камара попытался убежать в быструю контратаку, но совсем один он там оказался против нескольких соперников. «Марсель» себе мяч вернул.

27' Гуири вбежал с мячом в штрафную «Монако» слева, ушёл от Керера, но его подстраховал Камара и выбил за лицевую.

26' А в итоге Балоган потерял мяч в центре поля и позволил «Марселю» провести быструю атаку — Траоре получил мяч в чужой штрафной и ошибся в передаче.

25' Даже через Градецкого приходится разыгрывать. Очень затяжное владение хозяев.

24' Никуда не торопится «Монако», держит мяч на своей половине поля и ищет возможность продвинуть его вперёд.

22' Неудачно подал Гуири на дальнюю штангу этот стандарт, будет удар от ворот.

21' Жёстко сыграли против Пайшао, это Тезе зарядил ему по ногам. Штрафной на левом фланге «Марсель» заработал.

20' Павар получил повреждение в одном из эпизодов и с трудом поднимается на ноги.

19' Керер опередил Обамеянга в воздухе в своей штрафной и не дал габонцу пробить по воротам.

18' Почти продрался по центру «Монако», Аклиуш классно закидывал пяткой вперёд на забегавшего Балогана, но Рульи вновь надёжен на выходе.

17' Успокоилась игра после бодрого начала с опасными моментами, снижается темп потихоньку.

16' Снова в позиционном нападении «Монако».

15' «Марсель» в атаку перешёл. Мависса без проблем выбил мяч из штрафной после навеса с правого фланга, но владение всё ещё у гостей.

13' А сейчас Аклиуш уже в ближнем бою не переиграл Рульи — здорово открылся под заброс из глубины за спинами защитников, но голкипер «Марселя» вовремя вышел из ворот.

12' Аклиуш раскачал соперника на левом краю штрафной, навесил в центр, но мяч оттуда вынесли.

11' Ответ от «Марселя» — Градецки спас после удара Траоре с острого угла!

10' Аклиуш в падении пробил после навеса слева! Никто не мешал, однако мяч с отскоком от газона улетел мимо ворот.

09' Пайшао сильно выше ворот пробил с этого штрафного.

08' Ламин Камара прихватил убегавшего от него Гуири и получил предупреждение.

06' «Монако» перехватил мяч на чужой половине поля, но не получилась у Камара проникающая передача в штрафную на Балогана.

05' Хёйбьерг врезался в Аклиуша в центральной зоне. Штрафной для хозяев.

04' Обамеянг получил мяч около штрафной «Монако», сделал пару шагов внутрь и пробил — Фас заблокировал.

03' Первый офсайд зафиксирован в матче — Пайшао там оказался.

02' Присматриваются пока друг к другу команды, держится мяч в центре поля.

01' Игра началась!

До матча

21:43 Уже на поле игроки «Монако» и «Марселя», матч начнётся через несколько минут!

21:34 Тёплый вечер сегодня в Монако — +16, дождя нет и не ожидается.

21:24 Главный судья встречи — 43-летний Клеман Тюрпен, один из самых авторитетных арбитров Франции и Европы прямо сейчас.

21:15 Сегодняшний матч пройдёт в Монако на стадионе «Луи II», вмещающем 18 500 зрителей.

Стартовые составы команд

«Монако»: Градецки, Керер, Мависса, Фас, Тезе, Закария, Камара, Кулибали, Головин, Аклиуш, Балоган.

«Марсель»: Рульи, Павар, Иган-Райли, Медина, Веа, Хёйбьерг, Тимбер, Пайшао, Траоре, Гуири, Обамеянг.

«Монако»

Монегаски пребывали в глубоком кризисе в первой половине зимы: в декабре-январе команда выдала серию из четырёх поражений в чемпионате подряд, параллельно ещё и получая 1:6 от «Реала» в Лиге чемпионов, однако руководство продолжало верить в Себастьяна Поконьоли — и не зря. Дела пошли на поправку: «Монако» одержал уже шесть побед подряд в Лиге 1, в том числе над лидерами — «ПСЖ» (3:1) и «Лансом» (3:2), а не проигрывал вообще аж с 16 января.

Из-за слабой первой части сезона «Монако» всё ещё занимает низкое седьмое место, однако плотность в верхней части таблицы Лиги 1 настолько высока, что до идущего третьим «Лилля» — всего-то четыре очка, плюс у монегасков игра в запасе. В случае сегодняшней победы они сравняются с «Марселем» и сократят отставание от третьей строчки до одного балла, до предела обострив борьбу за последнюю путёвку в ЛЧ: напрямую в общий этап от Франции попадут именно три лучшие команды по итогам чемпионата.

«Марсель»

А вот «Марсель», в отличие от «Монако», после сильного первого круга прилично сдал во втором. Если до Нового года команда оставалась в чемпионской гонке и не отпускала далеко от себя «ПСЖ» и «Ланс», то после наступил серьёзный спад и потери очков в матчах с «Нантом» (0:2), «Брестом» (0:2), «Страсбуром» (2:2) и «Парижем» (2:2). В феврале после унизительных 0:5 от «Марселя» был отправлен в отставку Роберто Де Дзерби, на место которого пришёл Хабиб Бей — впрочем, было уже поздно: за чемпионство к тому моменту провансальцы уже не боролись.

А теперь рискуют и даже без Лиги чемпионов остаться: с новым тренером «Марсель» в марте выиграл три матча подряд у «Лиона» (3:2), «Тулузы» и «Осера» (по 1:0), но в последнем туре уступил дома прямому конкуренту в борьбе за топ-3 — «Лиллю», причём на своём поле (1:2). Именно «Лилль» и сместил команду Хабиба Бея с третьей строчки благодаря вчерашней разгромной победе над «Лансом», но уже сегодня «Марсель» может снова туда забраться.

Личные встречи

Противостояние этих команд в последние годы — абсолютно равное: за 10 матчей с начала 2021-го «Монако» и «Марсель» по 4 раза обыграли друг друга, ещё 2 встречи завершились вничью. Вот и в прошлом году обменялись домашними победами: в апреле «Монако» выиграл 3:0, а в декабре, в первом круге уже текущего сезона, «Марсель» взял реванш — 1:0.

