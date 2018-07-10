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    Луис Энрике: Оправданный риск для сборной Испании

    Луис Энрике возглавил сборную Испании. Реакция прессы

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    Новым главным тренером сборной Испании стал Луис Энрике. Приводим самые интересные публикации в СМИ по этому поводу.
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    Рискованное назначение

    «Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес предпочел Луиса Энрике Мичелу и Кике Сетьену из-за его более привлекательного послужного списка, а также веры в свой авторитет и силу собственного характера. И это важно, ведь "Фурия Роха" превратилась в группу игроков, которые поступают, как им заблагорассудится: мы хотим это и не хотим этого, мы ложимся спать поздно, потому что нам нравится играть в карты, хотя это также означает, что мы не будем просыпаться рано, а после каждой игры нам необходим выходной и еще полдня, чтобы повеселиться... Так произошло по воле старших футболистов команды, поэтому Рубиалес надеется, что новый человек применит свою энергию в нужном русле», - пишет в своей редакционке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

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    • «Но это риск, и функционер уже рисковал, когда увольнял Хулена Лопетеги перед ЧМ-2018, а сейчас совершает еще один риск, делая ставку на фигуре, которая своей работой накликает конфликты и даже не была на пресс-конференции по случаю объявления о своем назначении. Остается только смотреть, когда астуриец появится перед прессой, и с каким видом: он окажется Рубиалесу услугу, если это случится скоро, и тем самым покажет себя тем, кто знает, что он получил этот пост, а это важно для гармонии внутри национального футбола. Глава КФФИ показал себя смелым руководителем, но в то же время, он наверняка хочет плавных изменений после всех крутых поворотов последнего времени — Луис Энрике поможет ему в этом, если проявит острый и примирительный тон».

    Пять вызовов для Луиса Энрике

    «Перед новым наставником стоят пять вызовов. Первый — это то, что перед ЧМ-2018 было очевидно, что для ключевого защитника сборной Испании Жерара Пике это последний мундиаль, тем не менее, футболист все еще хранит молчание по этому поводу после вылета команды от России в 1/8 финала, и задача добиться от него определенности — все актуальнее день ото дня. Второй — возвращение на "Сантьяго Бернабеу", где он провел пять лет в »Реале«, где не сохранял особого единства с фанатами, после чего перешел в »Барселону« — тренеру необходимо нормализовать отношения с королевским клубом», — отмечает на страницах Marca Хосе Феликс Диас.

    «Третий — тактика, и это явно не странная задача, если учесть, что в столице Каталонии он был вынужден искать баланс между новым стилем и уважением традиций: сохраняя типичную манеру игры "Селексьон" и впрыскивая в коллектив энергию, ему, скорее всего, понадобится обновить стартовый состав такими исполнителями, как Сауль Нигес, Марко Асенсио и Родри. Четвертый — пресса, которой не нужно потакать, но в то же время, в общении с которой необходимо создать цивилизованную атмосферу, хотя ее не было во время пресс-конференций в Каталонии. Наконец, пятый — настрой болельщиков, в среде которых появилась повсеместная апатия после одного вылета на групповой стадии, а также двух неудач в 1/8 финала трех предыдущих крупных турниров — Луису Энрике нужно вернуть доверие и оптимизм минувших дней».

    Луис Энрике должен вернуть победный настрой

    «Выиграв две Примеры, Лигу чемпионов и три кряду Кубка Испании с "Барселоной", новый рулевой "Фурии Роха" — определенно более классный выбор на смену Хулену Лопетеги, нежели другие кандидаты (Кике Санчес Флорес, Мичел и Роберто Санчес). Однако его взрывной характер, которым астуриец отличался в игровые годы, а затем — на тренерской скамейке, также может принести проблемы коллективу, где уже есть такие фигуры, как Серхио Рамос и Диего Коста. Специалист чрезвычайно близко подобрался к своей отставке в каталонском клубе в январе 2015 года после ссоры с Лионелем Месси, усадив его в запас на проигранный матч против »Реал Сосьедада« (0:1), после чего периодически конфликтовал с прессой в течение всех трех сезонов у руля сине-гранатовых», — вспоминает Reuters.

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    • «Он также разгневал левого защитника сборной Испании Жорди Альбу, постоянно оставляя его на скамейке в своем последнем сезоне во главе "блауграна". Его новая задача — перестроить национальную команду, которая доминировала на международном уровне в 2008-2012 годах, выиграв два Евро кряду и один мундиаль, после чего разочаровывала своим выступлением на трех последующих турнирах. Правда, эта миссия может его не беспокоить после того, как ему удалось вдохнуть новую жизнь в стагнирующую "Барселону" и снова превратить ее в ту силу, которую боятся в Европе».

    Испании нужен был Луис Энрике

    «Что Луис Энрике представляет сейчас, когда меняет скорее Лопетеги, а не временно назначенного Фернандо Йерро, так это — ветер перемен. Астуриец — это порыв модернизации, но самое главное — он представляет нестихающее торнадо, которое Луис Рубиалес (бывший глава профсоюза футболистов) принес вместе с собой. Стиль, которым Испания отличалась на полях России в каждом матче, будет анафемой нового спортивного директора Хосе Молины и самого тренера», — утверждает в материале ESPN Грэм Хантер.

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    • «Первое, что сделал Луис Энрике, когда возглавил "Барселону" — позвал к себе Хави и почти умолял его не уходить в США или Катар, куда его "отправляла" пресса. Новый рулевой каталонцев неустанно верил в атакующий футбол с упором на владение мяча, пусть и более вертикальный и быстрый, нежели у его предшественников Пепа Гвардиолы или Тито Вилановы. Он хотел, чтобы подопечные использовали мяч креативно, не боялись рисковать, отдавая передачи вперед на тройку нападающих в лице Луиса Суареса, Месси и Неймара, а также использовать контроль сферы для того, чтобы разрывать оборонительные порядки соперника — он хотел не просто прессинга, а его несокрушимых волн». 0

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