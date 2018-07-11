ЧМ-2018. Хорватия — Англия. Перед матчем
11 июля в Москве состоится второй полуфинал ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Англии. Накануне команды провели пресс-конференции и открытые тренировки. Прогноз на матч — тут, статистика перед игрой — здесь
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