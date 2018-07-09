Трансферный дайджест. 3-9 июля

Андрей Ярмоленко

«Боруссия» Д, полузащитник, 28 лет

На днях у Украины появится свой представитель в сильнейший лиге планеты — Андрей Ярмоленко вот-вот покинет дортмундскую «Боруссию» и окажется в «Вест Хэме».

Уход украинца стал неожиданным даже для фанов немецкого клуба — Андрей здорово начал в Бундеслиге, но после смены тренера постепенно сник, а в конце января получил травму, которая обернулась вылетом почти на три месяца и окончательно скомкала ярко начинавшийся сезон.

Казалось, что расставить все на свои места в вопросе перспектив Ярмоленко поможет приход в «Боруссию» Люсьена Фавра, однако у клуба было другое мнение. «Все дело в молодежи», — заявил спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Микаэль Цорк.

Кто выиграет от этого трансфера? Очевидно, все. Ярмоленко едет в чемпионат, где давно хотел себя попробовать. Перспективы «Вест Хэма»? Уверены, что с Мануэлем Пеллегрини «молотобойцы» не будут замыкать таблицу, как в прошлом сезоне. «Боруссия» выручит с продажи столько, сколько заплатила за Ярмоленко в прошлом году (около 25 миллионов евро).

Мануэль Пеллегрини Главный тренер «Вест Хэма» Надеюсь, что на следующей неделе или до конца июля, болельщики «Вест Хэма» услышат хорошие новости. Мы пытаемся создать сильную команду и найти игроков, в которых нуждаемся. Вероятно, скоро мы увидим новые лица.

Поговаривают, что сделка будет закрыта со дня на день. По данным британских СМИ, украинец уже прибыл в расположение «Вест Хэма» для прохождения медосмотра и получения разрешения на работу. Главный критерий для получения разрешения — игры за сборную. Если национальная команда игрока входит в топ-10 актуального рейтинга ФИФА, то футболист должен сыграть в 30% ее матчей за последние два года. Место с 11-го по 20-е — 45% игр, с 21-го по 30-е — 60%, с 31-го по 50-е — 75%. Украина сейчас занимает 35-е место, Ярмоленко последние два года играл регулярно, так что все должно быть в порядке.

Наш прогноз: «Вест Хэм».

Лукас Торрейра

«Сампдория», полузащитник, 22 года

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро сообщил о продаже полузащитника Лукаса Торрейры в «Арсенал» еще в 20-х числах июня, однако по рукам стороны смогут ударить только на этой неделе.

«Мы не продаем игроков, пока не получаем отличных предложений. Торрейра продан за 30 миллионов евро [в "Арсенал"]. Я купил его у "Пескары", когда никто не верил в него. Мы рискнули, и мы выиграли, заплатив за него тогда только 3 миллиона евро. Деньги, которые мы выручим с его продажи, пойдут на укрепление клуба», — сказал Ферреро.

Сам Торрейра накануне подтвердил эту информацию, отметив, что «не может упустить такой шанс». «Такой огромный шанс я не могу упустить. В моей юности уже была аналогичная ситуация, когда я уезжал из Уругвая в Италию. Я знал, что это прекрасная возможность развиваться и помогать семье», — сказал Торрейра.

По данным Sky Sports, в ближайшие 48 часов Торрейра и еще один потенциальный новичок «канониров» Маттео Гандузи из «Лорьена» пройдут медосмотр, после чего подпишут личные контракты.

Наш прогноз: «Арсенал».

Янник Вестергор

«Боруссия» М, полузащитник, 25 лет

Не останется без новичков и «Саутгемптон» — «святые» согласовали с менхенгладбахской «Боруссией» трансфер датчанина Янника Вестергора.

Сумма трансфера составит 18 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports. Два года назад «жеребята» заплатили «Вердеру» вдвое меньше — 10 миллионов евро.

На этой неделе Вестергор должен прилететь в расположение «святых» для прохождения медосмотра и подписания контракта, который вроде бы уже согласован.

Напомним, что Вестергор попал в заявку сборной Дании на ЧМ-2018, но не сыграл в России ни одного матча.

Наш прогноз: «Саутгемптон».

Жан-Микаэль Сери

«Ницца», полузащитник, 26 лет

Полузащитник «Ниццы» Жан-Микаэль Сери прибыл в Лондон, сообщает Star. По данным источника, на руках у 26-летнего хавбека сразу два заманчивых предложения от местных столичных клубов — «Арсенала» и «Челси».

Sky Sports подтверждает, что Сери не полетел с остальной командой на сбор и вот-вот обзаведется новым местом работы.

Yahoo Sport France добавляет, что приоритетным вариантом для Сери считается «Челси».

В случае с «синими» переходу Сери может помешать только неопределенность с тем, кто будет главным тренером команды в следующем сезоне.

Заинтересованность «Арсенала» связана с позицией Рауля Санльеи, занимающего одну из менеджерских должностей в лондонском клубе. Год назад этот функционер, работая в «Барселоне», едва не оформил переход Сери в каталонский гранд.

Также на радаре есть «Манчестер Сити», но для «горожан» Сери — не приоритетный вариант.

Ах, да, сумма трансфера может составить 35 миллионов фунтов.

Наш прогноз: «Челси».

Шиме Врсалько

«Атлетико», защитник, 26 лет

«Интер» продолжает переговоры с «Атлетико» о трансфере правого защитника Шиме Врсалько, на которого также претендуют «Наполи» и «Рома».

Миланцы хотят арендовать 26-летнего игрока сборной Хорватии на год с опцией выкупа.

Мадридский клуб, в свою очередь, готов отпустить Врсалько с условием обязательного выкупа, пишет AS. Или устроить полноценный трансфер.

Переговоры продолжаются.

Врсалько для «Интера», как известно, — приоритет. В списке «на всякий случай» — Алессандро Флоренци из «Ромы», Маттео Дармиан из «Манчестер Юнайтед» и наш Марио Фернандес.

Людовико Спинози Агент «Интер» ищет правого защитника, и Фернандес был бы неплохим вариантом. Помню его еще по «Гремио», сейчас это очень хороший игрок. Спаллетти любит физически выносливых футболистов, и Марио ему подойдет. Нужно только улучшить удар с пенальти.

: «Интер».

Дэйли Блинд

«Манчестер Юнайтед», защитник, 28 лет

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд имеет прекрасные шансы вернуться в Голландию.

28-летний игрок готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в родной «Аякс». Сейчас Блинд зарабатывает около 120 тысяч фунтов в неделю, а его контракт с англичанами рассчитан до лета 2019 года.

«Дэйли — игрок с богатым опытом матчей как в АПЛ, так и за национальную сборную», — сказал менеджер «Аякса» Эрик тен Хаг. «Он — стабильный парень. Как и трансфер Душана Тадича, переход Блинда мог бы стать существенным усилением. Мы сделаем все необходимое, но не все зависит от нас».

Сам Блинд перед началом отпуска говорил, что не знает, останется ли в «МЮ» еще на сезон. Похоже, что нет.

Наш прогноз: «Аякс».

Бернард

Без клуба, полузащитник, 25 лет

Уже бывший полузащитник «Шахтера» Бернард так и не перебрался в Италию, несмотря на многочисленные разговоры об интересе «Интера», и, вполне возможно, отправится в Португалию.

«Бенфика», которая ранее на правах свободного агента подписала другого экс-горняка Факундо Феррейру, предлагает бразильцу подписной бонус в размере 7 миллионов евро и зарплату 2,2 миллиона евро за сезон.

В «Шахтере» Бернард, напомним, зарабатывал около 4,5 миллионов евро за сезон.

По данным UOL Esporte, у 25-летнего хавбека также есть предложения от «Вест Хэма», «Цзянсу Сунин» и других китайских клубов. Кроме того, на Бернарда претендует «Фенербахче». Стамбульцы готовы заключить с ним четырехлетний контракт с окладом 4 миллиона евро в год, а также предоставить подписной бонус в размере 4 миллионов евро.

Наш прогноз: «Бенфика».

Анхель Ди Мария

«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 30 лет

Анхель Ди Мария Фото: GettyImages

Полузащитник Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Наполи».

Руководство неаполитанцев хочет достойно ответить «Ювентусу», который готовит трансфер Криштиану Роналду, пишет Mediaset Premium.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис предложил Ди Марии контракт до 2021 года с зарплатой до 5 миллионов евро в год.

В ПСЖ футболист зарабатывает вдвое больше, но его контракт заканчивается в следующем году, а новое руководство парижан предлагать не спешит. Более того, боссы ПСЖ готовы рассмотреть предложения по трансферу аргентинца.

На решение Ди Марии о переходе в «Наполи» может повлиять назначение Карло Анчелотти, с которым он знаком по работе в «Реале».

Наш прогноз: «Наполи».

Кевин Гамейро

«Атлетико», нападающий, 31 год

Форвард «Атлетико» Кевин Гамейро близок к переходу в «Валенсию», информирует Marca.

«Летучие мыши» согласовали трансфер 31-летнего француза за 14 миллионов евро, еще 6 миллионов «матрасники» могут получить в виде бонусов.

Мадридский клуб официально одобрит уход Гамейро после того, как подпишет нападающего «Милана» Николу Калинича. По информации Sportitalia, мадридский клуб и нападающий уже согласовали условия контракта. Футболист сможет зарабатывать приблизительно 3 миллиона евро за сезон.

Кстати, переход Калинича в «Атлетико» может запустить целую цепочку трансферов. Возможен расклад, при котором трансфер Калинича «зацепит» Гамейро, а также Симоне Дзадзу, который может перейти из «Валенсии» в «Милан».

Наш прогноз: «Валенсия». 0