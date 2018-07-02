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    Трансферный дайджест. 19 июня — 2 июля

    Где будет играть Головин, за кем охотятся итальянские гранды, кого зовет Моуринью и другие трансферные новости последних дней

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    Александр Головин
    Александр Головин
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    Слухи, сплетни, большие деньги и комментарии действующих лиц — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.
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    Александр Головин

    ЦСКА, полузащитник, 22 года

    С момента нашего предыдущего обзора, несмотря на всевозможные «вот-вот» от итальянских и российских СМИ, не изменилось ничего — Александр Головин по-прежнему не в «Ювентусе».

    Что мы узнали за эти две недели? Поговаривают, что ЦСКА запросил у «бьянконери» не 25, а 30 миллионов евро. «Синьора» же была готова предложить 23 миллиона + процент от перепродажи, но «армейцев» этот вариант не устроил.

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    • Боссы туринского клуба отказались быть домкратом для трансферной цены за Головина и попрощались с Евгением Гинером. И это, наверное, правильно. Ведь никто так и не ответил на вопрос: так ли нужен «Ювентус» самому Головину? С его невероятно высокой конкуренцией в полузащите, которая только возросла после перехода Эмре Джана.

    На этом можно ставить точку? К счастью для москвичей и для Головина, на горизонте появился «Челси», где вот-вот может смениться тренер — место Антонио Конте должен занять его соотечественник Маурицио Сарри. На рынке говорят о цене в 25-30 миллионов, пятилетнем контракте для футболиста и опции в виде аренды в «Витесс», что вряд ли устраивает самого Александра. Менять ЦСКА, который каждый год играет в Лиге чемпионов, на голландский чемпионат, даже учитывая благую цель адаптации у хорошо знакомого тренера, — весьма странно.

    Прямо сейчас Головина сравнивают с Александром Зинченко — того тоже сватали в «МанСити», и никто в это не верил, однако сделка состоялась, и уже в прошлом сезоне молодой украинец вплотную подобрался к основному составу «горожан», заслужив множество комплиментов от Хосепа Гвардиолы. А Головин разве хуже?

    Наш прогноз: «Челси».

    Сергей Милинкович-Савич

    «Лацио», полузащитник, 23 года

    Сергей Милинкович-Савич
    Фото: GettyImages

    «Барселона» включился в борьбу за полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, утверждают итальянские медиа. По данным Football Italia, каталонский клуб готов обменять права на 23-летнего серба на Рафинью Алькантару.

    Последний провел минувший сезон в «Интере» на правах аренды. «Нерадзурри» имели право выкупить игрока за 40 миллионов евро, но не воспользовались этой опцией, о чем, если верить тем же СМИ, очень жалеют. И просят о новой аренде с правом выкупа за 36 миллионов евро. Но уже поздно. «Барсу» такой вариант не устраивает — каталонцы хотят добиться полноценной продажи, а полученные средства включить в общий бюджет своей летней трансферной кампании.

    Варианты трансфера Милинковича-Савича также рассматривают «Реал», который готов предложить за футболиста Дани Себальоса, «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. При этом «Ювентус» планирует продать сразу несколько игроков, чтобы приобрести Милинковича-Савича. Руководство «бьянконери» готово расстаться с Даниеле Ругани, Мехди Бенатиа, Марко Пьяцей, Стефано Стураро, Роландо Мандрагорой, Альберто Черри и Эмилем Аудеро. Как вам списочек? Внушительный, не правда ли?

    А все по той простой причине, что «Лацио» требует 120 миллионов евро (по другим данным — 150).

    Что об этом думает сам Сергей? «Мне нужно немного отдохнуть. Я вернусь в Рим, и я буду рад, если останусь в "Лацио", поскольку я всем доволен там, и у меня есть контракт. Каждый день я читал что-то в газетах о своем возможном уходе. Но я еще об этом не думал. Сначала немного отдохну, а потом посмотрим», — сказал серб в интервью Mediaset.

    Наш прогноз: «Лацио».

    Малком

    «Бордо», полузащитник, 21 год

    Малком
    Фото: GettyImages

    Агент форварда «Бордо» Малкома исключил вариант перехода игрока в «Интер» на правах аренды, сообщает Calciomercato.

    «"Интер" — отличный клуб, но футболист не сможет присоединиться к "нерадзурри" на правах аренды», — заявил Федерико Гарсия.

    Ранее сообщалось, что миланцы планируют арендовать игрока с правом последующего выкупа. Речь шла об аренде на год за 8 миллионов евро и выкупе за 32 миллиона. Такая структура сделки могла бы позволить «Интеру» избежать нарушений финансовых правил УЕФА.

    Ранее стало известно, что французы хотят заработать на продаже Малкома порядка 50 миллионов евро. А сам игрок, если верить Football Italia, был не прочь перебраться в Серию А.

    Наш прогноз: «Бордо».

    Тони Кроос

    «Реал», полузащитник, 28 лет

    Тони Кроос
    Фото: GettyImages

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах полузащитника «Реала» и сборной Германии Тони Крооса, сообщает AS.

    По данным мадридской газеты, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью недавно встречался с руководством клуба и в ходе разговора озвучил имена потенциальных приобретений. Основной целью португальца является именно Кроос. По мнению Моуринью, вместе с Полем Погба немец может создать идеальную связку в центре поля.

    «Реал», тем не менее, не намерен отпускать 28-летнего полузащитника — Тони должен стать одним из основных кирпичиков в команде, которую будет строить Хулен Лопетеги.

    «Сливочные» известят потенциальных покупателей, что приобрести Крооса можно будет только за 500 миллионов евро — ровно столько прописано в его контракте.

    Все говорит о том, что эта трансферная бомба не взорвется.

    Наш прогноз: «Реал».

    Жонатан Бамба

    «Сент-Этьен», полузащитник, 22 года

    Жонатан Бамба
    Фото: GettyImages

    А вот Бамба — очень даже.

    Французский парнишка Жонатан Бамба за один сезон превратился из вечно бегающего по арендам в главную звезду «Сент-Этьена» — 7 голов и 10 ассистов в 34 матчах Лиги 1.

    В атаке этот парень делал просто нереальные вещи, что в нынешнем клубе Бамбы с его скудным набором технарей казалось невозможным. Резкость, непредсказуемость и легкость Жонатана заставляют болельщиков сравнивать его с молодым Рибери. А ведь если парень продолжит в таком духе, копия вполне может стать лучше оригинала.

    Поговаривают, что за 22-летним талантом охотятся «Милан» и «Интер».

    Кстати, Бамба с 1 июля — свободный агент. Почему бы не воспользоваться ситуацией российским клубам? Подписать парня бесплатно и спустя полгода заработать 8 миллионов евро?

    Наш прогноз: «Интер».

    Адриен Рабьо

    «Пари Сен-Жермен», полузащитник, 23 года

    Адриен Рабьо
    Фото: GettyImages

    Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо может покинуть клуб, утверждает Paris United.

    Французское издание сообщает, что Рабьо откладывал переговоры по подписанию нового контракта, а в последнее время задумался об уходе. Француз недоволен тем, что руководство клуба не поддержало его в ситуации с невызовом в сборную Франции на чемпионат мира, а так же количеством предоставляемого ему игрового времени.

    Рабьо намерен провести разговор с главным тренером ПСЖ Томасом Тухелем, который якобы не видит во французе игрока основного состава, отдавая предпочтение Юлиану Дракслеру и Марко Вератти.

    Контракт Рабьо с ПСЖ истекает летом 2019 года, т.е. сумма сделки вряд ли будет «космической».

    По данным Paris United, Рабьо уже встречался с представителями «Ювентуса», «Барселоны», «МанСити» и «МЮ». Кто из грандов лидирует в борьбе за хавбека, не уточняется.

    Наш прогноз: «МЮ».

    Набиль Фекир

    «Лион», полузащитник, 24 года

    Набиль Фекир
    Фото: GettyImages

    «Ливерпуль» стал возмутителем спокойствия на островах — вслед за новостью о продлении контракта с Мо Салахом стало известно, что «красные» возобновили переговоры с «Лионом» по полузащитнику Набилю Фекиру.

    По данным Daily Mirror, 24-летний хавбек может сменить прописку сразу после возвращения с чемпионата мира.

    Переход, напомним, мог состояться в июне, то «Ливерпуль» отказался платить требуемые «ткачами» 60-70 миллионов евро. Англичане снизили предложение на 5 миллионов евро из-за того, что у хавбека были обнаружены проблемы с хрящом коленного сустава. В итоге трансфер сорвался, хотя это давнее повреждение не мешает ему играть на ЧМ.

    Французское издание Le Progrès добавляет, что теперь у Юргена Клоппа появился серьезный конкурент — 24-летнего француза также зовут в «Манчестер Юнайтед».

    Наш прогноз: «Ливерпуль».

    Хатем Бен Арфа

    «Пари Сен-Жермен», полузащитник, 31 год

    Хатем Бен Арфа
    Фото: GettyImages

    Любительский клуб из Франции «Кастети-Гуз» предложил очень необычный контракт полузащитнику «Пари Сен-Жермен» Хатему Бен Арфа.

    Как известно, 1 июля 31-летний футболист станет свободным агентом.

    Так вот, «Кастети-Гуз», выступающий в региональной лиге, готов подписать с Бен Арфа соглашение с зарплатой 800 евро в месяц, пишет Ouest France. Также Хатему предлагаются бонусы — 20 евро за забитый гол, 25 евро за голевую передачу и 30 евро за красную карточку, заработанную соперником на нем. Кроме того, в контракте будет прописаны пункты, согласно которым Бен Арфа не будет стирать экипировку команды и сможет пить пиво. Существенный бонус, правда?

    В последний раз Бен Арфа выходил на поле более года назад — в апреле 2017-го. Всему виной конфликт с тогдашним главным тренером ПСЖ Унаи Эмери.

    Ранее стало известно, что у Бен Арфа есть почти 20 предложений, в том числе от «Рубина», киевского «Динамо», «Краснодара», «Тигрес», «Фламенго», «Фенербахче» и «Бешикташа». Внушительная конкуренция! Кажется, что «Кастети-Гуз» в этом списке — явный аутсайдер.

    Самый перспективный, но не оправдавший надежд, француз наконец-то «выходит из рабства» и покидает ПСЖ. Вот только где продолжит карьеру — молчит.

    Наш прогноз: один из клубов Лиги 1.

    Криштиану Роналду

    «Реал», нападающий, 33 года

    Криштиану Роналду
    Фото: GettyImages

    На закуску — немного фантастики. Туринская газета Tuttosport разразилась сумасшедшей новостью о возможном переходе нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в «Ювентус».
    «Ronaldo-Juve. Che storia!» («Роналду-Юве. Какая история!»), — говорится на первой полосе газеты.

    Кажется, кто-то сошел с ума
    tuttosport.com

    На прошлой неделе из «Валенсии» в «Ювентус» перешел португальский защитник Жоау Канселу. Над этой сделкой работал Жорже Мендеш, который также является агентом Роналду. А сейчас Мендеш проворачивает сделку по сербу Сергею Милинковичу-Савичу из «Лацио». Вот такие пироги.

    Туринское издание отмечает, что Мендеш наладил отношения с «Ювентусом» после 11 лет вражды с руководством «бьянконери». А Роналду, пишет источник, не прочь сменить обстановку после того, как в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов три раза подряд.

    При этом ранее сообщалось, что «Реал» сократил отступные за Роналду с 1 миллиарда евро до 120 миллионов. Сумма подъемная, но в переезд португальца в Турин все равно не верится.

    После финального матча Лиги чемпионов Роналду намекнул на возможный уход из «Реала», но тогда в прессе «Юве» не фигурировал — португальца хотели «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

    Прямо сейчас Роналду, может, и расстроен, но на публике этого точно не показывает. И поспешных решений, уверены, принимать не станет.

    Наш прогноз: «Реал». 0

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