Трансферный дайджест. 12-18 июня

Александр Головин

ЦСКА, полузащитник, 22 года

Александр Головин – один из самых обсуждаемых (причем не только в России) игроков в первые дни чемпионата мира. Он нравится всем. Его сватают в «Ювентус», «Барселону», «Монако» и «Арсенал». Его ставят на первые полосы ведущие спортивные издания Италии — La Gazzetta dello Sport, Corrierre dello Sport, Tuttosport.

Да и как тут не понравиться? Даже со скидкой на то, что сопротивления от Саудовской Аравии практически не было, а средняя линия соперника сыграла бездарно и безвольно. Гол, два ассиста и предголевой пас — это все равно круто.

Успехи россиянина, который и ранее привлекал внимание «Ювентуса», заставило генерального директора «синьоры» Беппе Маротту и спортдира Фабио Паратичи работать сразу на два фронта — обсуждать возможную сделку с ЦСКА и параллельно освобождать место в команде. По данным итальянских СМИ, боссы «Юве» со дня дна день укажут на дверь Стефано Стураро и Марко Пьяце. За первого туринцы намерены выручить 20 миллионов евро, за второго — не менее 25 миллионов. Этих денег определенно точно хватит на приобретение Головина, хотя «бьянконери» пока не спешат радовать Евгения Гинера баснословными предложениями.

По данным авторитетного портала transfermarkt.de, контракт Александра с «армейцами» рассчитан до конца 2021 года. И в нем не прописана сумма отступных, что не оставляет шанса на маневр для потенциальных покупателей – ЦСКА волен назначать за свою звезду любую цену. Поговаривают, что москвичи просят 25 миллионов. на рынке говорят о 20 миллионах, а transfermarkt.de оценивает Александра в 18 миллионов. Словом, примерная компенсация понятна — 18-25, не больше. И это прекрасно.

Конкуренцию «Юве», по данным медиа, готовы составить «Арсенал», который некоторое время назад прислал письмо, в котором содержался вопрос, продадут ли хавбека за 8 миллионов евро (смешная сумма?), и «Барселона». Но каталонцы рассматривают россиянина лишь в качестве альтернативы — на случай, если не удастся договориться по Френки де Йонгу из «Аякса» («Барса» готова заплатить за 21-летнего голландца 40 миллионов, амстердамцы просят 50).

Чего хочет сам Головин? Известно, что ему импонируют чемпионаты Англии и Германии. Но кто откажется от предложения от «Ювентуса»? Российские СМИ утверждают, что Александр уже согласовал с туринцами личный контракт и будет получать 2 миллиона евро за сезон.

Теперь дело за малым — дождаться официального подтверждения.

Наш прогноз: «Ювентус».

Квинси Промес

«Спартак», полузащитник, 26 лет

Еще одну трансферную бомбу попытались взорвать в Милане. Хотя получилось так себе — бомбочка. Ресурс Foot Mercato сообщил, что «Интер» заинтересован в лидере «Спартака» и Квинси Промесе и даже сделал предложение на 47 миллионов евро.

Не многовато ли, товарищи, учитывая, что все может обойтись значительно дешевле? Для Европы подобный порядок цифр давно стал нормой, но ведь купить Квинси можно за 34,5 миллиона (отступные плюс 15 процентов от трансфера, которыми владеет сам голландец).

Вопросы вызывает и способность «нерадзурри» расстаться с такой суммой, учитывая проблемы миланцев с финансовым fair play. Клуб не может позволить себе выкупить контракты арендованных у «Валенсии» и «Барселоны» Жоау Канселу и Рафинью. Последний стоит 40 миллионов, так откуда взяться лишним 47 миллионам? С продажи Мауро Икарди? Так он еще никуда не ушел и пока «выбивает» себе новый личный контракт. о каких 47 миллионах идет речь, если в Италии пишут о возможном переходе в «Интер» лидера «Ромы» Раджи Наингголана всего-то за 29 миллионов? А первые новички де Врей и Асамоа вообще были подписаны на правах свободных агентов.

Словом, все это больше походит на сказку.

Наивно полагать, что Промес задержится в «Спартаке» до окончания контракта – лета 2021 года, но новый сезон он, скорее всего, начнет на прежнем месте. В Европе пока никто не горел желанием немедленно выплатить «Спартаку» и Промесу даже более скромные официальные отступные — ни «Саутгемптон», ни «Эвертон» с «Ньюкаслом» зимой на условия россиян не пошли. Могли бы пойти летом, засветись Промес на ЧМ, но его там нет.

Сам Квинси утверждает, что готов рассмотреть предложения, но таковых пока не поступало. То же самое говорят и руководители «Спартака». «Квинси – лучший футболист РФПЛ, доказывает это на протяжении всего периода, что выступает у нас. В сезоне-2017/18 голландец это вновь доказал, хотя порой его критиковали. Если он останется в "Спартаке" – это будет серьезное подспорье. Если решит, что пора переходить в более сильный чемпионат, Промеса удерживать не станем. Ведь у человека, который на протяжении четырех лет не чувствует конкуренции, снижается мотивация», — сказал член совета директоров «красно-белых» Андрей Федун.

Наш прогноз: «Спартак».

Хавьер Пасторе

«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 28 лет

Переезжаем в столицу Франции, которую планирует покинуть оставшийся без ЧМ аргентинец Хавьер Пасторе.

Полузащитник не попал в заявку в первую очередь из-за того, что слишком мало играл за ПСЖ — это очевидно. В январе он открыто просился в «Интер», но ничего не получилось. «Единственное, что мне нужно – играть больше. Если я не попаду в сборную на ЧМ, то буду каждый день напоминать себе, что мог сделать больше», – переживал тогда Пасторе. Судя по всему, переживает и сейчас — таланты Хавьера могли бы пригодиться Аргентине в матче с боевитой Исландией (1:1).

Игровую практику Пасторе готовы предложить в Англии и Италии.

На острова хавбека зовет «Вест Хэм». На днях сообщалось, что переговоры «молотоблойцев» с потенциальным новичком могли сорваться из-за завышенных требований футболиста — он просит у лондонцев 190 тысяч фунтов в неделю, и «айронс» это не устраивает. Тем не менее боссы «Вест Хэма» не говорят «нет» и не теряют надежду договориться с игроком на своих условиях. С ПСЖ ударить по рукам будет легче «благодаря» проблемам последних с финансовым fair play — сумма сделки оценивается в 17,5 миллионов фунтов.

В Италии Пасторе интересуется «Рома» — «волки» предлагают Пасторе 4-5 миллионов евро в год и возможность играть в Лиге чемпионов. Существенный козырь!

Наш прогноз: «Вест Хэм».

Жоржиньо

«Наполи», полузащитник, 30 лет

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо уже на этой неделе может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Corriere dello Sport.

Владелец «адзурри» Аурелио Де Лаурентис на днях сообщил, что переход может быть закрыт в ближайшие дни. Заминка, судя по всему, была связана с параллельными переговорами с «Бетисом» по Фабиану Руису. «Мы заплатим за него отступные [30 миллионов евро]. Осталось лишь дождаться его окончательного согласия. Он может дать его в любой момент», – сказал Де Лаурентис в воскресенье.

Таким образом, «Наполи» останется «в плюсе» — за трансфер Жоржиньо клуб получит 53 миллиона евро, а также бонусы, в том числе выручку с летнего товарищеского матча против «МанСити». Это почти в семь раз больше суммы, которую «партенопейцы» заплатили «Вероне» в январе 2014 года (8 миллионов евро по данным Corriere dello Sport).

Жоржиньо пока находится в отпуске в Бразилии, но в любой момент готов вылететь в Англию для прохождения медосмотра.

Агент футболиста Жоао Сантос ранее заявлял, что его клиент будет несчастен, если трансфер не состоится. Уверены, что грустить Жоржиньо не придется.

Наш прогноз: «Манчестер Сити».

Жоау Мариу

«Интер», полузащитник, 25 лет

Жоау Мариу может стать разменной монетой в переговорах «Интера» с «Тоттенхэмом» по бельгийскому хавбеку Муссе Дембеле, чей контракт со «шпорами» рассчитан до 2019 года и пока не был продлен.

Первое предложение «нердзурри» в размере 10 миллионов евро лондонцы отклонили, отметив, что хотят выручить на 20 миллионов больше.

«Интер», по данным La Gazzetta dello Sport, не прочь включить в сделку Мариу. «Тоттенхэм» может убедить аренда с правом выкупа, считают в Милане.

Напомним, в 2016 году «Интер» заплатил за Мариу 40 миллионов евро, но тот так и не стал основным в миланском клубе. Вторую половину прошлого сезона португалец провел в аренде в «Вест Хэме», где отметился 2 голами и ассистом в 13 матчах.

Сам Мариу не прочь остаться в Лондоне, пусть и в другом клубе. «Я не хочу ничего пробовать снова. У меня нет должной мотивации. Этот опыт позади. Я не злюсь, но в Милан я больше не вернусь. Буду честен, у меня нет огня внутри, чтобы возвращаться в "Интер". Я верил в этот проект, когда приходил. Жаль, что все сложилось иначе. В клубе творился хаос — в руководстве и на тренерском мостике. Новичкам было сложно адаптироваться. Мне не подходит итальянский футбол и не нравится Серия А. Надеюсь, вопрос с моим трансфером решится как можно скорее. Думаю, чемпионат Англии мне подходит», – сказал Мариу в интервью La Gazzetta dello Sport перед стартом ЧМ-2018.

Наш прогноз: «Тоттенхэм».

Дарио Срна

«Шахтер», защитник, 36 лет

Экс-капитан «Шахтера» и сборной Хорватии Дарио Срна, который 30 июня станет свободным агентом, продолжит карьеру в итальянской Серии А.

36-летний хорват, в числе претендентов на которого значились «Интер» и ПАОК, дал «зеленый свет» на предложение «Кальяри». На следующей неделе футболист вернется в Сардинию для прохождения медосмотра и подписания контракта, пишет Sky Sport Italia. Соглашение будет рассчитано на один год.

Итальянскому клубу Срна достанется бесплатно, поскольку его контракт с «Шахтером» рассчитан до конца июня и продлен не будет — «горняки» предложили ветерану административную должность, однако он отказался вешать бутсы на гвоздь.

«Не отрицаю, что переговоры с ним ведутся. Мы разговаривали с Дарио. Нам он понравился, но теперь решать ему. Срна — умный парень, играл в Лиге чемпионов. Его харизма может быть важна в раздевалке — поможет команде удержать лучших футболистов», — заявил спортивный директор «Кальяри» Марселло Карли.

Напомним, что срок дисквалификации Срны за употребление допинга истекает 23 августа. При этом защитник сможет вернуться к тренировкам за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.

Наш прогноз: «Кальяри».

Поль Погба

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 25 лет

Француз Поль Погба, ставший автором победного гола в матче ЧМ-2018 против Австралии (2:1), отказался комментировать слухи о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед».

Главного тренера «дьяволов» Жозе Моуринью часто ругают за то, что Погба у него не играет в лучший футбол, и «Особенный» не знает, что для этого сделать. По этой причине, считают британские СМИ, француз может рассмотреть вопрос о переходе в другой клуб.

«Сейчас я в сборной. не хочу говорить о делах клуба и вообще обо всем этом. Да, я говорил с Пауло Дибалой из "Ювентуса", но я также общался и с Сэмом Умтити из "Барселоны". Это вовсе не значит, что я перейду в этот клуб», — пошутил Погба.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Роландо Мандрагора

«Ювентус», полузащитник, 20 лет

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев встретился с руководством «Ювентуса» для обсуждения трансфера полузащитника Роландо Мандрагоры, сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

«Бьянконери» оценивают Мандрагору в 20 миллионов евро, но не намерены терять «активы» и будут рассматривать вариант либо с арендой, либо с возможностью обратного трансфера.

20-летний Мандрагора является воспитанником «Дженоа», откуда перешел в «Ювентус» в январе 2016 года, но с тех пор сыграл за первую команду «синьоры» лишь один матч.

Нынешний сезон хавбек провел в аренде в «Кротоне» (36 матчей, 2 гола) и даже приглянулся Роберто Манчини — новый главный тренер сборной Италии вызвал экс-капитана «молодежки» на майский сбор и позволил ему дебютировать против Франции (1:3).

«Дженоа» неоднократно вел переговоры с «Ювентусом» относительно возможного возвращения Мандрагоры, однако сторонам не удалось прийти к соглашению. Решение чемпиона понятно. Кто захочет отпускать перспективного парня, который обладает уникальными характеристиками? Мандрагора — прирожденный реджиста, с минимумом невынужденных потерь, прекрасен в отборе и в созидании, да к тому же обладает классным длинным пасом, чувством ритма и видением поля.

Уверены, что в новом сезоне Ролли получит шанс в главной команде Турина.

Наш прогноз: «Ювентус».

Маттейс де Лигт

«Аякс», защитник, 18 лет

Маттейс де Лигт Фото: GettyImages

И еще немного о «Ювентусе». Sportitalia разузнала, что туринцы определились с заменой Даниэле Ругани на случай, если тот все-таки переедет в «Челси» — ей (заменой) станет 18-летний Маттейс де Лигт из «Аякса».

Молодой воспитанник системы амстердамского клуба в свои 18 сыграл за первую команду же 60 матчей, забил семь голов, вышел в финал Лиги Европы прошлого сезона и провел семь матчей за сборную Нидерландов.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, де Лигт уже посетил базу «Юве» в Турине вместе со своим агентом и остался доволен увиденным.

Интерес к перспективному нидерландцу проявляют также «Манчестер Юнайтед» и «Барселона», но сам игрок, похоже, еще не определился с выбором. «Конечно, мне льстит такое внимание. Кого бы я выбрал между "Ювентусом", "Барселоной" и "Юнайтед"? Очень сложно сказать. Все это великие клубы. Конечно, мы должны все тщательно взвесить, но на данный момент я ничего не могу сказать. Мне все нужно обдумать», — сообщил де Лигт Tutto Mercato.

Наш прогноз: «Ювентус».