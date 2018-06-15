Головину нужно в «Ювентус»

«Ювентус» действительно интересуется полузащитником сборной России — это не шутки. Генеральный директор «синьоры» Беппе Маротта и спортивный директор «бьянконери» Фабио Паратичи, решившие побороться за 22-летнюю российскую жемчужину, не только работают с ЦСКА, но и пытаются освободить место в составе. По данным итальянских СМИ, боссы «Юве» со дня дна день укажут на дверь сразу нескольким футболистам — Стефано Стураро и Марко Пьяце. За первого туринцы намерены выручить 20 миллионов евро, за второго — не менее 25 миллионов. Этих денег определенно точно хватит на приобретение Головина, трансферная стоимость которого оценивается в 18-20 миллионов евро, но может подскочить благодаря успешному выступлению на ЧМ-2018.

Спектакль от жемчужины

«Александру Головину хватило 90 минут, чтобы продемонстрировать поклонникам "Ювентуса", почему Беппе Маротта и Фабио Паратичи открыли на него охоту. В стартовом матче ЧМ-2018 против Саудовской Аравии россиянин отдал две голевые передачи, забил со штрафного и в целом наиграл на звание "мэн оф зе матч". Настоящий спектакль, который, с одной стороны, порадовал боссов "Юве", но, с другой, может поднять ценник на 22-летнюю жемчужину из московского ЦСКА — современного меццалу — универсального полузащитника, который умеет как атаковать, так и обороняться. Классический бокс-ту-бокс», — пишет La Gazzetta dello Sport.

«Головин ловит пристальные взгляды в микст-зоне стадиона "Лужники" и отправляет послание "Юве": "Я рад, что такой большой клуб интересуется мной". Но тут же добавляет: "Это просто слухи, сейчас я сосредоточен на сборной и чемпионате мира". Серия А его действительно интригует: "Чемпионат Италии — отличная лига, а в 'Юве' много хороших игроков. Самый креативный и самый сильный? Дибала". Считается, что Головин и "Юве" достигли предварительной договоренности, и теперь Маротта пытается убедить ЦСКА снизить финансовые требования — 25 миллионов евро. После таких матчей, как сегодня, это будет нелегко».

Corriere dello Sport Фото:corrieredellosport.it

Как Баджо

Corriere dello Sport сравнила Головина с бывшим игроком «Ювентуса» и обладателем Золотого мяча Роберто Баджо. «"Юве" нравится российский самоцвет, который забивает мяч со штрафного в стиле Баджо и делает две голевые передачи в матче против Саудовской Аравии», – говорится на главной странице издания с фото Головина.

«Головин поучаствовал в четырех из пяти голов, отдавал великолепные передачи и прекрасно открывался, добив сборную Саудовской Аравии ударом со штрафного. ЦСКА просит 25 миллионов евро за этого игрока, однако если он продолжит действовать в том же духе, то цена на него увеличится», — пишет Corriere della Sera.

«Головин продемонстрировал самую высокую технику во вчерашнем матче, поэтому, вероятно, привлечет к себе внимание скаутов многих европейских клубов. Травма хавбека Алана Дзагоева окажет на Головина дополнительное давление, ведь именно ему придется играть ведущую роль в сборной России», — вторит коллегам британская Independent.

«Головин устроил игровой концерт во вчерашнем матче. Он сражался со всеми, забил отличный гол и отдал две результативные передачи, став настоящей звездой встречи. У "Ювентуса" появятся серьезные конкуренты в борьбе за этого футболиста», — считают авторы испанской Mundo Deportivo.

Tuttosport Фото:tuttosport.com

Ну разве не король?

«В нынешней сборной мы не видим явного доминатора, который управляет всеми в любой ситуации: Игнашевич и Акинфеев далеко и не докричатся, а никто из полузащитников голос не повышает. Головина тоже сложно представить ментальным лидером – когда Смолов не понял его замысел и испортил атаку, он ничего не сказал, а только посмотрел себе под ноги. И все же в условиях, когда у команды нет явного лидера, именно Головин помогает ей советами больше всех», — говорится в материале Владислава Воронина на Sports.ru. «Он показывал Жиркову, когда надо было выйти в прессинг, просил Смолова играть плотнее, а когда Дзагоев получил травму, Черчесов и Ромащенко передали все тактические установки именно через него (Ромащенко вообще показывал что-то в блокноте).

При всей аккуратности Головин остается свободным. Да, это была Саудовская Аравия, да, ему дали километры неприкрытого пространства, но русские игроки тысячу раз этим не пользовались, а он – смог.

Я давно не видел, чтобы наш молодой игрок принял мяч на грудь на 80-тысячном стадионе, пригладил его ногой и третьим касанием отправил партнера в прорыв.

И я точно никогда не видел, чтобы наш молодой игрок положил штрафной в добавленное время на чемпионате мира. Когда он расправил руки и застыл в этом положении перед фанатской трибуной "Лужников", я снова спросил себя: Ну разве не король?»

La Gazzetta dello Sport Фото:gazzetta.it

Головину нужно брать пример с Габулова

«Головину, которым интересуется "Ювентус", стоит принять предложение. Потому что в "Ювентусе" отлажена не только игра, но и все остальное. Есть свой стадион – и он заполняется. Есть победные традиции и легенды, которые научат, как вести себя с болельщиками. Есть болельщики, которые привыкли и к большим победам, и к тяжёлым поражениям. Они не объявляют бойкот команде и не крушат стадион – какие бы эмоции ни испытывали. Другими словами, есть огромные перспективы для роста помимо собственно игры в футбол. Для роста профессионализма. Ну а с перспективами спортивного роста все очевидно.

Бояться неудачи в клубе уровня "Ювентуса" бессмысленно. Кто не заиграет в "Ювентусе", по-прежнему будет нужен ЦСКА, "Краснодару", "Локомотиву" и так далее. Но еще и "Вердеру", "Валенсии", "Шальке" и "Лацио".

Головину нужно в "Ювентус", потому что сегодня мы увидели, насколько он талантлив. Слушайте, дело не только в двух голевых передачах, одной предголевой и прекрасном голе со штрафного. Но и в том, что Головин пробежал больше всех на поле. Вот это – редкое сочетание. Оно показывает масштаб способностей. Но выше мы уже сказали, что только таланта недостаточно. Дзагоев, которого ужасно жаль, Кокорин, Акинфеев – все талантливые футболисты. И они многого добились. Но кажется, что могли бы добиться ещё большего. Если бы оказались в подходящей среде.

В общем, Головину нужно брать пример с Габулова. Впервые в жизни уехал в новую страну в 33 года. Играл, стал чемпионом Бельгии», — считает обозреватель «Чемпионата» Кирилл Хаит.

Будут ли у Головина шансы в «Юве»?

«Наверняка. Фишка в том, что "Ювентусу" нужен не конкретно Александр Головин, а ролевая модель. Это важно: нужда в футболисте может отпасть, а нужда в определенных характеристиках при отсутствии аналогичных трансферов – нет.

В длинном списке полузащитников "Юве" конкурентов у Головина нет. В Виново со времен Погба не было парня с такими навыками. Полузащита "Юве" – крепкие ребята без фантазии, сильно ограниченные в атаке. Хедира, Матюиди и Стураро почти (кроме Сами) не опасны в штрафной и вообще не опасны за ее пределами, а мяч от них отскакивает, как от штанги.

Головин получит шансы – в матчах с середняками и аутсайдерами в схемах 4-3-3 и 3-5-2 (слева в центре поля). В 4-2-3-1 он будет конкурентом Дибале в трекварти и Пьяничу в опорной зоне (но вторым выбором скорее останется Бентанкур) – в "испанке" стартовые перспективы хуже. Будут возможности на краях: в "Юве" из года в год проблемы с травмами.

Аллегри потребует от Головина ровно то, что он умеет – ломать шаблонное атакующее давление неожиданными включениями в свободные зоны. Не бойтесь того, что Саша привычно бросит позицию в середине поля – за этим его и берут», — уверен Андрей Клещенок из Sports.ru.

О нем говорят

Массимилиано Аллегри: По тем двум видео, что я видел с Головиным, мне он показался хорошим игроком.

Жозе Моуринью: Головин был наиболее влиятельным футболистом в сборной России. Вся организация почти целиком исходила от него.

Лотар Маттеус: Он отличный игрок — неудивительно, что им интересуются в Европе. Многое будет зависеть от того, как он выступит на чемпионате мира и чего добьется со своей сборной. Можно провалить две-три игры — и все скажут: «М-да, ничего особенного». Но если ты выстрелишь, забьешь много голов и будешь в большом порядке — предложений от топ-клубов станет еще больше. Это касается не только Головина — всех игроков. «Юве» планирует закрыть сделку как можно быстрее? Очень хорошо их понимаю. Наверняка они следят за Головиным не первую неделю и знают: если он хорошо выступит на чемпионате мира, его стоимость моментально взлетит, а конкуренция увеличится. Может, Головин забьет три гола, и на него тут же выйдет «Челси»? Почему нет? Если «Ювентус» хочет его, лучше решить вопрос как можно быстрее.

Паоло Росси: О нем в Италии действительно очень много говорят и пишут. Это на самом деле большой талант, причем способный выходить на нескольких позициях. Но чтобы стать своим в «Юве» только одного мастерства мало – требуется психологическая устойчивость, ведь там ты каждый день словно сдаешь экзамен. Как с этим у Головина – пока вопрос.

Марио Фрернадес: Он молод, и у него есть все для выступления в большом клубе. «Ювентус»? Он, вообще-то, нам в ЦСКА еще нужен. Важный игрок, у которого невероятный потенциал. Думаю, он сам выберет верное решение.