Жаркое лето Гвардиолы. У наставника «МанСити» нет времени на отдых

Несмотря на начавшееся межсезонье в английской Премьер-лиге, главные тренеры команд вряд ли получат много времени на отдых. Ближайшие недели их мысли будут заняты вопросами о том, как в сезоне 2018/19 добиться прогресса и справиться с новыми вызовами.

Журналисты SkySports решили порассуждать на тему того, что творится в головах топ-наставников, пока их подопечные находятся в отпуске или на чемпионате мира. На очереди – главный тренер «Манчестер Сити»

Гвардиола – тренер, стремящийся к совершенству, поэтому, невзирая на победу в двух турнирах в прошлом сезоне, он прекрасно знает, что ему еще многое нужно улучшить. Лига чемпионов и Кубок Англии были главными минусами невероятного сезона, в котором «Манчестер Сити» набрал 100 очков и забил 106 голов в Премьер-лиге.

Формирование состава

Уроженец Бразилии Жоржиньо, похоже, готовится к переезду из Неаполя, чтобы оказать давление на Фернандиньо, который был единственным футболистом, способным играть в опорной зоне «Манчестер Сити». Учитывая тот факт, что экс-игроку «Шахтера» сейчас 32 года, есть большие сомнения по поводу того, сможет ли он провести еще один сезон под теми же нагрузками.

Жоржиньо Фото:skysports.com

Игрок сборной Италии прибудет свежим, ведь он не сыграет на чемпионате мира из-за провала его национальной команды в отборе.

Когда его спросили о трансферах, Гвардила в эфире одной из передач сказал: «У нас будет один или два новичка, не больше. Мы не можем тратить много… Возможно, люди не верят мне, но у нас нет возможности выделять по 300 миллионов фунтов на каждый сезон».

В последние годы «горожане» доказали, что являются приверженцами совершать приобретения на раннем этапе трансферного окна. У Жоржиньо есть опыт выступления в Лиге чемпионов, которым Гвардиола и хочет воспользоваться, тем более что хавбек был ключевым компонентом в составе «Наполи», который в Серии A уступил только «Ювентусу».

Умение стремительно преодолевать центр поля делает его отличным дополнением к полузащите «Сити», всегда стремящейся быстро переходить в атаку. Жоржиньо обладает необходимыми физическими данными и позиционной дисциплиной, чтобы разрушать планы любого соперника.

Если клубы не смогут согласовать условия трансфера и переход все-таки не состоится, то альтернативными вариантами станут Матео Ковачич и Марио Лемина, но взгляд Гвардиолы сейчас полностью сосредоточен на Жоржиньо.

Другим потенциальным новичком может стать форвард. И хотя в прошлом сезоне «горожане» были практически неудержимы в атаке, сложно умолчать отсутствие альтернативных вариантов, когда один или два нападающих получали травмы.

Подписание Рияда Мареза имеет смысл, поскольку игрок сборной Алжира может сыграть на нескольких позициях. Действуя в центре или ближе к флангам, он доказал свою способность по вскрытию обороны соперников в Премьер-лиге. Он тоже не нуждается в дополнительном отдыхе после изнурительного чемпионата мира, что можно назвать еще одним позитивным знаком для Гвардиолы.

Рияд Марез Фото:skysports.com

Развитие футболистов

Сложно сохранять в команде всеобщую радость даже после победы в Премьер-лиге, о чем свидетельствует история с Яя Туре.

В прошлом сезоне Фил Фоден провел 10 матчей во всех турнирах, выступая на топ-уровне в свои 17 лет. Гвардиола и его помощники считают, что полузащитник должен оставаться в команде и на следующий сезон, а не думать об аренде.

Талантливый игрок попробует получить больше времени на поле, а Гвардиола постарается отблагодарить его за терпение, но другие футболисты вряд ли будут сильно рады этому. Фоден прогрессирует, Гвардиола прекрасно осознает риск того, что хавбек может стагнировать в этом возрасте.

Желание «Сити» сражаться на четырех фронтах означает, что у него будут шансы, и на этом этапе он должен продемонстрировать, что заслуживает большего. Испанский специалист не дает больше минут тем, кто не заслуживает этого. Сейчас же уроженец Стокпорта может похвастаться хорошей работой с мячом, отличными показателями финишера в атаке и способностью делать качественные передачи.

Фил Фоден Фото:skysports.com

Другим потенциальным игроком на фланге является Браим Диас, действующий на той же позиции, что и Фоден. Он умеет создавать голевые моменты и способен играть результативно. Впрочем, испанец с большой долей вероятности предпочтет покинуть «Этихад» ради развития в другом клубе, ведь в прошлом сезоне он сыграл за основную команду всего в десяти встречах.

Многие молодые ребята этим летом вернутся в Манчестер, надеясь, что во время предсезонной подготовки у них появится шанс заиграть новыми красками. И все они должны получить оценку от тренера.

Ману Гарсия провел еще один впечатляющий сезон в «НАК Бреде» и помог этой молодой команде сохранить место в Эредивизи.

В то же время многие другие футболисты вряд ли связывают свое будущее с Манчестером. Тот же Пабло Маффео отлично проявил себя в «Жироне», но уже успел подписать полноценный контракт со «Штутгартом».

Тосин Адарабиойо – еще один футболист, который попробует воспользоваться шансом и пробиться в состав. В сентябре ему исполнится 21 год, а он до сих пор не провел в Премьер-лиге ни одного матча. Ранее появилась информация о его возможном уходе, но его будущее во многом будет зависеть от такого, что случится с теми, кто стоит выше него в иерархии.

Браим Диас Фото:skysports.com

План C

В нескольких проигранных матчах минувшего сезона «Манчестер Сити» изо всех сил пытался, но так и не смог переломить ход игры. Один за другим футболисты отправляли в чужую штрафную площадь длинные диагональные передачи, но адресата они не находили.

В начале недели Гвардиола сказал: «В таких случаях вы можете думать о плане B или же попытаться улучшить план A. План B может заключаться в игре через более длинные передачи с тремя защитниками или двумя нападающими».

Гвардиола мог бы решить, что ему нужен третий нападающий, который будет отличаться высоким ростом как раз для таких случаев. Для каталонца это немного неестественно, но он мог бы продемонстрировать свою готовность к разнообразию, если бы получил такого игрока, как Эдин Джеко.

Если же он не рассматривает традиционный вариант с высокорослым форвардом, то ему и его помощникам придется поработать над тактикой, чтобы развить команду, которая в прошлом сезоне добилась прогресса, но не смогла преодолеть все трудности и отметиться идеальными показателями во всех четырех турнирах.

Серхио Агуэро и Габриэлу Жезуск может понадобиться помощь Фото:skysports.com

Когда «Манчестер Сити» вернется в игру?

По старой традиции летом «горожане» отправятся в США, где сыграют с дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией», а также проведут контрольную игру с соперником по Премьер-лиге – «Ливерпулем». Будет ли три игры достаточно для ускорения перед непростым сезоном? Вопрос довольно спорный, поэтому всегда можно объявить о дополнительных играх.

Предсезонные матчи «Манчестер Сити»:

21 июля: «Боруссия» Дортмунд (Чикаго, США),

26 июля: «Ливерпуль» (Нью-Йорк, США),

28 июля: «Бавария» (Майами, США).