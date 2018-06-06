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    Непростое лето Почеттино

    Что ждет аргентинского тренера в летнее межсезонье

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    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино
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    Какие задачи предстоит решить тренеру «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в летнее межсезонье, чего нужно добиться «шпорам», чтобы сделать шаг вперед, а также чего ждут фанаты «Тоттенхэма», чтобы вздохнуть с облегчением — в статье автора Sky Sports Майкла Хинкса.
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    Премьер-лига взяла паузу, однако у главных тренеров ведущих английских клубов летом будет не так много времени на отдых. Тренеры уже держат в уме вызовы, с которыми им предстоит столкнуться в сезоне 2018-2019. Их ожидают напряженные несколько недель подготовки к сезону и размышлений над тем, как улучшить результаты команды.

    Аргентинец Маурисио Почеттино в прошлом сезоне в третий раз подряд привел «Тоттенхэм» к финишу в топ-четверке АПЛ. А вместе с этим и к ожиданиям сыграть в Лиге чемпионов на новом стадионе «шпор». Но даже после того, как Почеттино подписал с клубом новый пятилетний контракт, неопределенность касательно его будущего продолжает существовать этим летом.

    Интерес «Реала»

    «У нас было необыкновенное путешествие, но будущее выглядит еще более захватывающим, ведь клуб вступает в новый этап своей истории». Эти слова президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви сказал после того, как Почеттино поставил подпись под новым пятилетним контрактом. Однако рассвет нового этапа «шпор» пришлось встретить с нежелательным отвлекающим фактором.

    После ухода Зинедина Зидана, чемпион Европы «Реал» находится в поисках нового главного тренера, и Почеттино был идентифицирован как цель «Королевского клуба» номер один. Хотя сейчас и выяснилось, что «Реал» переключает свое внимание на кого-то другого, фанам «шпор» не удастся выдохнуть с облегчением до тех пор, пока «Реал» не объявит о назначении кого угодно, но не Почеттино. Когда это случится и если это случится, то Почеттинно нкаонец-то сможет начать подготовку к новому сезону.

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    • Работа на трансферном рынке

    Строительство нового стадиона «Тоттенхэма» подходит к завершению. В то же время реконструкция состава «шпор» вот-вот начнется.

    До сих пор Почеттино приходилось работать с ограниченным бюджетом — с чистыми затратами в 50 миллионов фунтов с тех пор, как аргентинец возглавил «Тоттенхэм» в 2014 году. Однако Леви заверил тренера, что на трансферном рынке «Тоттенхэм» теперь «будет смелым и будет рисковать».

    Сообщалось о том, что в распоряжении у Почеттино будет 150 миллионов фунтов, а среди главных целей «шпор» — Райан Сессеньон из «Фулхэма», полузащитник «Лилля» Ив Биссума и вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа.

    Между тем, вряд ли будет проигнорирована и необходимости дополнить Харри Кейна в атаке. Винсент Янссен прошлый сезон провел в аренде в «Фенербахче», а Фернандо Льоренте не сумел оправдать ожидания. Многогранность Антони Марсьяля, которого называют одной из целей «шпор», может быть привлекательной перспективой для «Тоттенхэма», если француз все-таки покинет «Олд Траффорд».

    Кроме того, летом должно быть принято решение по будущему Тоби Алдерверейльда, Мусы Дембеле и Дэнни Роуза. Почти наверняка Почеттино проведет переговоры с этим трио после их участия в чемпионате мира. А активность «шпор» на трансферном рынке будет зависеть от того, какие игроки покинут команду.

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    • Каковы цели?

    «Тоттенхэм» завершил сезон 2017-2018 на третьем месте, набрав 77 очков — на 9 меньше, чем сезоном ранее. Оба этих показателя являются лучшими для «шпор» в эру Премьер-лиги, но Почеттино, безусловно, захочет избежать еще одного падения по набранным очкам аналогичного масштаба.

    «Тоттенхэм» также завершил сезон, отстав на 23 очка от чемпиона «Манчестер Сити» и на 4 очка — от серебряного призера «МЮ». Перспектива превзойти чемпиона выглядит сложной еще до стартового свистка, однако стать ближайшим преследователем «Сити» и, возможно, пробить некоторые щели в их доспехах — это будет еще одним шагом в правильном направлении для Почеттино и «шпор».

    Также у «Тоттенхэма» будет желание быстро заселиться в свой новый дом. «Шпоры» покинули «Уайт Харт Лейн» после сезона без поражений на своем поле (17 побед и 2 ничьия), однако набрали на 10 очков меньше на «Уэмбли» в прошедшем сезоне (13 побед, 4 ничьи, 2 поражения).

    Перед Почеттино будет стоять непростая задача — постараться восстановить крепость. Благоприятный календарь на ранней стадии может помочь в этом, но настоящий тест их ждет, когда они впервые примут кого-то из топ-шестерки.

    Как команды топ-шестерки АПЛ играли друг против друга
    Фото:Sky Sports

    К слову, Почеттино предстоит улучшить данный аспект — результаты команды в матчах против топ-шестерки. Финиш чемпионата отразился на положении «Тоттенхэма» в мини-таблице личных встреч команд из верхней шестерке, но только «Арсенал» потерпел больше поражений, чем «шпоры», в этих поединках. ${Jpg1}

    Безусловно, «Тоттенхэму» будет непросто преуспеть в этом. Однако если Почеттино это удастся, а также он выведет команду в более поздние стадии плей-офф Лиги чемпионов, то это будет еще одним шагом вперед для «шпор» под руководством аргентинца.

    Когда «Тоттенхэм» вернется на поле?

    «Шпоры» вернутся в США, чтобы принять участие в Международном кубке чемпионов. Их первым соперником станет «Рома», с которой они встретятся 25 июля в Сан-Диего. 28 июля «Тоттенхэм» сыграет в Лос-Анджелесе с «Барселоной», а 31 июля — в Миннеаполисе с «Миланом».

    Турнир начнется всего лишь через десять дней после чемпионата мира, но благодаря ему у Почеттино будет время, чтобы ввести новичков в команду.

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