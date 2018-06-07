Лето «Ливерпуля». Как Клоппу сделать «красных» еще лучше

Юргену Клоппу ближайшим летом предстоит разобраться, как добиться прогресса с командой после впечатляющего сезона с непростым окончанием.

Выход в финал Лиги чемпионов и четвертое место в Премьер-лиге означают, что сезон будет вписан в историю «Ливерпуля» как успешный, однако Клопп знает, что ему еще есть что улучшать, чтобы забраться в турнирной таблице АПЛ еще выше, а может и добиться большего на евроарене. К тому же удручающее поражение в финале Лиги чемпионов с ошибками голкипера станет проверкой Клоппа как мотиватора.

Клоппу предстоит мотивировать игроков

Заканчивать сезон на столь минорной ноте — это всегда непросто, так как у игроков остается слишком много времени, чтобы думать об этом. Большей части команды удастся избавиться от мыслей о поражении в финале ЛЧ на ближайшие четыре недели, так как они отправятся на чемпионат мира в Россию. Однако когда футболисты вернутся в клуб и вновь вспомнят о финале в Киеве, от этого нужно будет быстро избавиться. «Ливерпуль» проиграл в финале еврокубков во второй раз за три сезона (в 2016-м «красные» уступили «Севилье» со счетом 1:3 в финале Лиги Европы), так что, по крайней мере, Клоппу не впервые справляться с такой ситуацией.

Клоппу предстоит проявить свои лучшие качества мотиватора во время предсезонной подготовки, чтобы у его подопечных появился огонь в глазах для выхода на новый уровень. Немец уже сделал быстрый шаг в этом направлении — покупку на трансферном рынке. «Ливерпуль» подписал Фабиньо в дополнение к Наби Кейта, который прибудет в команду летом. Это должно стать стимулом для других игроков команды, которые увидят, что к ним присоединились игроки мирового класса. Вероятно, что «Ливерпуль» также пополнит атакующий полузащитник Набиль Фекир. А это уже говорит о том, что мерсисайдцы потенциально могут образовать новое трио в полузащите. Это обеспечит мотивацию для действующих игроков команды, которые захотят сохранить свои места в составе, когда дело дойдет до предсезонных матчей.

Трансферы и новый регламент ЛЧ помогут «Ливерпулю»

Менеджерские навыки Клоппа помогли ему создать более яркую команду и помогли раскрыться таким парням, как Алекс Окслейд-Чемберлейн, который покидал «Арсенал» в подавленном состоянии, но стал неотъемлемой частью полузащиты «Ливерпуля» и помог команде добраться столь далеко в ЛЧ. Его очень не хватало в Киеве, и он станет ключевой потерей для сборной Англии на чемпионате мира. Сейчас это выглядит удивительно, учитывая его положение еще год назад. Теперь же Клоппу нужно оказать такое же влияние на других игроков команды, которые потенциально могут вернуться в команду не самом высоком расположении духа.

Новые лица помогут «Ливерпулю» двигаться вперед, оставив минимум времени на размышления о прошлых неудачах. Команда Клоппа по-прежнему развивается. Когда в январе «Ливерпуль» покинул Филипе Коутиньо, лишь немногие думали, что команда сможет справиться с его уходом, однако они адаптировались и, возможно, даже стали сильнее и динамичней. И теперь мысли о более сильной глубине состава станут еще одним преимуществом для команды, которая ставит перед собой цели прогрессировать.

Хотя «Ливерпуль» финишировал в АПЛ на четвертом месте, им не придется раньше времени вспоминать о Лиге чемпионов (и о своем поражении в финале) и проходить квалификацию — с учетом изменений в регламенте турнира они уже попали в групповой этап. Это будет еще одним плюсом для Клоппа.

«Ливерпулю» нужен вратарь

После двух катастрофических ошибок в финале Лиги чемпионов все выглядит так, что Лориусу Кариусу не удастся реанимировать свою карьеру в «Ливерпуле». Голкипер мог сломаться психологически, так как осознает, что его ошибки стоили его команде самого главного матча в карьерах футболистов. Клопп поддержал своего соотечественника, вернув его в ворота, однако это решение в итоге испортило команде финиш сезона.

Лорис Кариус Фото: skysports.com

По ходу своей карьеры в «Ливерпуле» Кариус боролся за место в старте с Симоном Минолье, в конечном итоге завоевав место в воротах после месяцев постоянной ротации. Чтобы спасти себя от дальнейшей нерешительности, Клопп в январе заявил, что Кариус будет основным. Немецкий вратарь стал выглядеть более уверенно после того, как убедился, что его месту в воротах ничего не угрожает. Однако весь позитив последних месяцев сезона был забыт, когда он бросил мяч под ноги Кариму Бензема. В своих 32 матчах до финала он лишь раз совершил ошибку, которая привела к голу, что являлось признаком хорошей игры, но теперь фанатам будет сложно забыть о его фатальных ошибках.

Если Кариус кажется неподходящим для «Ливерпуля», то вряд ли Клопп вернется и к Миньоле. «Ливерпуль» уже связывали с интересом к нескольким вратарям на протяжении последнего года — например, к голкиперу «Ромы» Алиссону, которого называли ключевой целью Клоппа, чтобы обеспечить стабильность на важной позиции вратаря. Также «Ливерпулю» приписывали интерес к вратарю «Атлетико» Яну Облаку, голкиперу «Барселоны» Йесперу Силлессену, а также Джеку Батлэнду. Подписав Вирджила ван Дейка, Клопп укомплектовал свою защитную четверку, а теперь будет надеяться сформировать постоянную пятерку.

Усиление состава

Догнать «Манчестер Сити» выглядит невозможным, однако задачей Клоппа будет опередить «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». При этом «Ливерпулю» предстоит еще и не позволить «Арсеналу» и «Челси» опередить себя. Клопп уже подписал Кейта и Фабиньо, освежив полузащиту, которая в следующем сезоне не досчитается Эмре Джана, отправляющегося в «Ювентус». Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер и Окслейд-Чемберлейн впечатлили в качестве тройки полузащитников и оставили Клоппу опции для игры на всех фронтах, а также приятную головную боль.

Подписание новых игроков для любимой схемы Клоппа 4-3-3 является необходимым, если они будут перестраиваться на игру в четыре полузащитника. И Кейта, и Фабиньо должны образовать щит перед обороной команды. Для Клоппа также важным является то, что у них есть опыт игры в Лиге чемпионов и они выглядят идеальными кандидатами для адаптации к условиям Премьер-лиги.

«Ливерпуль» стал вторым по количеству голов в АПЛ, пропустив вперед по этому показателю только «Манчестер Сити» и забив на 16 мячей больше, чем «МЮ», который финишировал на две позиции выше. Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане были мощной угрозой для соперников на протяжении всего сезона, но Клопп может захотеть больше вариантов для атакующей тройки, так как Даниэлю Соланке и Дэнни Ингсу не удалось оказать значительное влияние на игру команды, забив лишь два гола за весь сезон.

Фекир выглядит первым вариантом для усиления атаки команды. Это игрок, который может действовать на позиции «десятки» и позволить Клоппу полноценно заменить Коутиньо. Француз может располагаться позади нападающих и предоставить большие возможности для атакущей тройки Клоппа. На счету Фекира — 18 голов и 8 ассистов в 30 матчах за «Лион» в прошлом сезоне. Поэтому он и стал одним из самых желаемых игроков на этом континенте. Но если Клопп хочет, чтобы Фекир был одним из троио полузащитников, 24-летнему французу придется адаптироваться к более глубокой позиции, на которой он не действовал раньше. Однако у Фекира есть талант, чтобы приспособиться к этому.

Когда «Ливерпуль» вернется на поле?

«Красные» начнут подготовку к новому сезону в США, где сперва 22 июля встретятся с «Боруссией», а затем в Нью-Йорке проведут матч с «Манчестер Сити», а в Мичигане — с «МЮ». Предсезонное путешествие «Ливерпуля» завершится в Дублине, где их ждет встреча с «Наполи» 4 августа.