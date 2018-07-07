Пять кандидатов на замену Роналду

Согласно многочисленным сообщениям в СМИ, нападающий «Реала» Криштиану Роналду переходит в «Ювентус». Называем лучших кандидатов в преемники португальца в Мадриде.

5. Пауло Дибала («Ювентус»)

Обычно «Реал» покупает игроков под впечатлением их выступлений на чемпионатах мира (Роналдо, Фабио Каннаваро, Сами Хедира, Месут Озил, Хамес Родригес), поэтому перспективы трансфера Пауло Дибалы маловероятны. И хотя в рядах королевского клуба у него есть поклонники, он все еще не готов заменить Криштиану Роналду. Аргентинец — скорее замена для Карима Бензема, если тот уйдет, ведь неудачи в лагере своей сборной вредят репутации форварда «Ювентуса».

Возможно, в этом во многом виноват наставник «альбиселестес» Хорхе Сампаоли, а не сам нападающий, хотя нерегулярное появление на поле со скамейки запасных ни о чем хорошем не говорит. Ему нужно выйти на новый уровень, и, вероятно, в этом ему поможет сам Роналду в следующем сезоне, после чего Дибала уже и окажется в Мадриде.

4. Харри Кейн («Тоттенхэм»)

Учитывая игровые качества и характер Харри Кейна кажется, что он имеет лучшие шансы для того, чтобы забивать столько же, сколько и португалец, а также стать таким же лидером атак «Реала». Тем не менее, королевский клуб, похоже, давно смирился с тем, что форвард пока не собирается покидать «Тоттенхэм», поэтому даже не пытается узнать перспективы его трансфера у президента «Шпор» Даниэля Леви.

Есть также и потенциальная проблема, которая заключается в том, что у безрассудных фанатов «Сливочных» возникнет соблазн заявить, что англичанин отличается бомбардирскими подвигами без особых изысков. То же самое они в свое время говорили о Майкле Оуэне — его соотечественнике и коллеге по амплуа, который уже играл еа «Сантьяго Бернабеу»: «Все, что он делает — забивает голы».

Харри Кейн Getty Images

3. Эден Азар («Челси»)

Куда более реальная трансферная цель — Эден Азар из «Челси», чем кандидаты в этом списке. Бельгийский атакующий полузащитник хоть и более командный игрок, чем Роналду, но его реактивные и острые действия впереди напоминают более раннего Криштиану — в том самом виде, в котором он и перешел в Мадрид девять лет назад.

Вместе с тем хавбек уже показал, чего стоит он, а чего Неймар на ЧМ-2018: он был куда более ценным игроком, чем бразилец в очной дуэли их сборных, благодаря чему в том числе «Красные Дьяволы» сыграют в полуфинале, а «Селесао» отправляются домой. Если после этого, Россию покинет и Килиан Мбаппе, то инчас «бланкос» с большим удовлетворением отнесутся к данному трансферу.

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Килиану Мбаппе еще 19 лет, а он уже находится среди самых востребованных нападающих, поэтому обещает стать прекрасной заменой Роналду. Единственное, что может останавливать президента королевского клуба Флорентино Переса — недостаточная коммерческая выгода его приобретения в сравнении с тем же Неймаром.

Также проблемой обещает стать попытка убедить ПСЖ продать французского форварда, с которым также связаны надежды на счастливое будущее парижского проекта. «Реал» хотел заполучить его еще годом ранее, но выбрал «Пари Сен-Жермен», поскольку не был уверен, что будет иметь место в основе на «Бернабеу». Теперь все меняется, но только, если...

Килиан Мбаппе Getty Images

1. Неймар (ПСЖ)

...в Мадриде откажутся от своей главной цели в лице Неймара, которая превращается в очевидные намерения «Сливочных» этим летом. Бразилец не менее талантлив, чем Роналду, и занимает похожую с ним позицию левого атакующего форварда. Между тем, коммерческая сторона обещает не менее удачные результаты — по своей выгоде покупка форварда ПСЖ сроди трансферам Дэвида Бекхэма и того же Криштиану.

Правда, не слишком довольны такими планами «Реала» его болельщики, и дело не только в том, что это бывший нападающий «Барселоны» — Неймар весьма эгоистичен и капризен, а его симуляция стала едва ли не главным мемом нынешнего чемпионата мира. Тем не менее, стоит бразильцу забивать гол за голом, новые фанаты примут его в качестве нового любимца. 0