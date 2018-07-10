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    Неймар: навстречу Роналду или Робиньо

    Что нужно бразильцу, чтобы не растерять свой талант?

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    Неймар должен научиться стать лидером
    Неймар должен научиться стать лидером
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    Неймар не сумел привести сборную Бразилии к победе на ЧМ-2018. Как повлияет на его дальнейшую карьеру эта неудача?
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    Неймар разбит после вылета Бразилии

    Сборная Бразилии готовилась к чемпионату мира-2018 в ранге чуть ли не главного фаворита турнира, а Неймар — на правах ее лидера — вероятно, видел себя в роли человека, который благодаря успеху на российском мундиале станет первым игроком, который прервет гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч». Тем не менее, «Селесао», хотя и показали неплохой уровень футбола, все же не сумели вернуть трофей в виде богини Ники на родину, вылетев в полуфинале от Бельгии.

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    • Сказать, что эта неудача болезненно отразилась в душах футболистов и фанатов «пентакампеонов» — значит, сказать, ничего. В их памяти еще свежи воспоминания об унижении в полуфинале ЧМ-2014, когда Германия на их глазах разбила любимцев со счетом 7:1, поэтому команде не только не удалось реабилитироваться за то фиаско, но и оказалось не по силам хотя бы повторить результат в виде полуфинала турнира.

    Логично, что в такой ситуации Неймар чувствует себя разбитым — второй раз кряду он справился с лидерским бременем. «Это самый грустный момент в моей карьере, и мне тяжело найти силы играть снова», — драматично высказался нападающий после прощания с чемпионатом мира. Если добавить к этому слухи о том, что бразилец несчастлив в ПСЖ из-за уровня французской Лиги 1, а также недоволен жизнью в Париже, то возникает вопрос, что теперь способно мотивировать суперфорварда?

    Неймар испортил свой статус

    То, что нападающий не показал себя настоящим вожаком национальной сборной — только полбеды, ведь куда больнее для Неймара разочарование в нем со стороны бразильской торсиды. Это подтверждается хотя бы тем, что на главном ресурсе страны Globoesporte 56 процентов фанатов считают его выступление в России неудовлетворительным, тогда как только четыре процента считают, что показал свой лучший футбол. Правда, главный бомбардир «Селесао» оказался в их глазах еще не столь плох, поскольку неудовлетворение игрой его партнера по атаке Габриэла Жезуша удостоилось и вовсе 83 процентам.

    Но если 21-летний форвард «Манчестер Сити» еще может позволить себе провалиться на первом для себя большом турнире в составе сборной, то 26-летний лидер «пентакампеонов» просто не имеет такого права с учетом его статуса и связанных с ним ожиданий. На следующий мундиаль в Катаре нападающий ПСЖ отправится в возрасте 30 лет, и не исключено, что это будет его последний чемпионат мира, поэтому ему нужно задуматься о том, как не остаться в памяти соотечественников самым талантливым игроком своего поколения, который сломался перед большими вызовами.

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    • Неудачное выступление на ЧМ-2018 поставило под сомнение неписанное реноме лучшего футболиста планеты после Роналду и Месси, ведь он не только не проявил себя в решающий момент, как подобает лучшему исполнителю, но и своими необъяснимыми слезами, а также регулярной симуляцией показал себя слабохарактерным человеком. И все это на фоне лишь двух голов на мундиале, один из которых был забит с пенальти. Оправдываться Неймар может разве что тем, что на этом чемпионате мира против него чаще фолили (26 раз), нежели против Лионеля (15) и Криштиану (14), хотя и здесь можно утверждать, что это скорее следствие реакции арбитров на частые падения форварда по поводу и без.

    Неймару нужны большие усилия, чтобы преуспеть в дальнейшем

    Красноречивым подтверждением разочарования в бразильском бомбардире стало то, что все больше пресса считает наследниками Месси и Роналду на троне мирового футбола Килиана Мбаппе, Харри Кейна и Эдена Азара, ведь первые двое забили больше бразильца, а второй хотя и отличился столько же, но играет куда полезнее, и при этом их сборные вышли в полуфинал. Не удивительно, что во Франции уже звучат голоса о том, что 19-летнему вундеркинду из ПСЖ нужно не попасть под влиянием Неймара в реализации своего большого потенциала. Подобная ситуация рискует еще сильнее ударить по статусу футболиста в раздевалке клуба, если тот не решится продать игрока «Реалу», как по этому поводу спекулируют медиа.

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    • Так или иначе, чтобы доказать свои претензии на позиции лучшего футболиста планеты, бразильцу нужно приложить немалые усилия, чтобы поработать над своим характером. Поскольку сам факт перехода в «Пари Сен-Жермен» и то, что уже через пару месяцев он почувствовал себя несчастливым в новой команде не лучшим образом говорит о его менталитете и шансах стать в один ряд с Роналду и Месси. Это значит, что либо нападающий предпочел подлинным амбициям «Барселоны» деньги ПСЖ, либо лишен ответственности за свои поступки, что и определяет настоящего лидера, готового бороться и ждать успеха, раз уж так быстро разочаровался в своем решении — поверить в то, что Неймар и его окружение были не способны заранее понять, что Лига 1 уступает Примере, а Париж пусть и ненамного, но менее комфортный и теплый город для жизни, чем столица Каталонии, не представляется возможным.

    Поэтому бразильскому нападающему нужно научиться смотреть трудностям в лицо и не бояться с ними бороться, что, впрочем, всегда легче, когда у тебя такие заработки. Ему нужно научиться терпеть и не покладая рук работать на благо команды (какой бы она ни была в новом сезоне), ему нужно помнить, что он является примером для молодых партнеров, которые идут за ним, а значит забыть о симуляцих (тем более что теперь арбитры, вооружившись VAR и памятью о его проделках на ЧМ-2018 будут внимательно за ним следить). Только в таком случае у него появится реальная возможность стать лучшим игроком в мире — в противном случае нас ожидает повторение судьбы Робиньо или кого-то в этом роде. 0

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