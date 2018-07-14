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    Канте против Модрича и другие дуэли финала

    Франция и Хорватия готовятся к матчу всей жизни

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    Н'Голо Канте
    Н'Голо Канте
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    Сможет ли Н'Голо Канте перекрыть кислород лидеру хорватской сборной Луке Модричу в центре поля? Удастся ли «шашечным» остановить Килиана Мбаппе на правом фланге атаки?
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    Ниже — три ключевые дуэли финала, которые могут стать решающими в борьбе за главный трофей мундиаля.

    Канте — Модрич

    Наиболее интригующее сражение нас ждет в центре поля, где лицом к лицу сойдутся два выдающихся парня. Модрич был главной движущей силой Хорватии по пути «шашечных» к финалу и сыграл на этом ЧМ больше других, но теперь его ждет самая сложная проверка — «человек с моторчиком» Канте.

    Полузащитник «Челси» играет важную роль в национальной команде — он не только вездесущ, но и делает все, чтобы Поль Погба мог проявить себя во всей красе. По данным Opta, на ЧМ только россиянин Роман Зобнин (20+14) сделал больше отборов и перехватов, чем Канте (19+14).

    В воскресенье ему нужно будет продолжать в том же духе.

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    • У Модрича были проблемы, когда Златко Далич просил его располагаться чуть глубже обычного. Но когда под Модричем действует Марцело Брозович, как было в игре с Англией, Лука чувствует себя свободнее и полностью контролирует передвижения и игру в целом. В России хорваты были лучше по владению в пяти из шести матчей. А Лука был их сердцем. Помимо того, что он отбегал больше всех (и по времени, и по дистанции), он отдал больше всего передач, создал больше всего моментов и даже забил два гола — это лучший результат «шашечных». Остановить его — значит остановить и Хорватию. На это способны немногие, но Канте — в их числе.

    Мбаппе — Пиварич

    В матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Бельгией Килиану Мбаппе хватило 14 секунд, чтобы показать Яну Вертонгену, что у того не будет легкой жизни. Сумасшедший рывок с места — и защитник «Тоттенхэма» лишь наблюдал, как Мбаппе выполнял опасный кросс в штрафную с фланга.

    Килиан Мбаппе
    Килиан был самой настоящей колючкой для Вертонгена в Петербурге, и после травмы основного левого защитника хорватов Ивана Стринича то же самое может случиться и с его сменщиком Йосипом Пиваричем. 29-летнего игрока киевского «Динамо», который на этом ЧМ лишь раз выходил в «старте», ждет сложнейший экзамен в карьере.

    Против Мбаппе, чего греха таить, часто просто нет приема. Он выдал сумасшедший матч против Аргентины в 1/8 финала, когда оформил дубль и заработал пенальти, и был очень хорош против Бельгии. С тремя голами в шести матчах Мбаппе — лидер на получение «Золотого мяча» турнира по версии букмекеров.

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    • Мбаппе — страшный сон крайнего защитника. А от его статистики Пиварича может бросить в пот еще до матча. По данным Opta, Килиан на ЧМ шел в обводку 46 раз — это лучший результат среди всех, кто выступал в России. Единственная надежда Хорватии в том, чтобы за Мбаппе присматривали сразу два игрока. В таком случае дополнительная работенка ждет левого вингера Ивана Перишича. Хотя реальность такова, что и этого может быть недостаточно.

    Варан — Манджукич

    Конечно, у самих хорватов также есть кому забивать. В матче 1/8 финала против Дании Марио Манджукич оказался в нужное время и в нужном месте. То же самое случилось и против Англии — именно гол Марио в экстра-тайме вывел «шашечных» в финал.

    Марио Манджукич
    Рафаэль Варан для него — знакомый соперник. Хорват не раз играл против француза на клубном уровне, в том числе в полуфинале прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда в Мадриде Манджукич оформил дубль, но его «Ювентус» все равно уступил по сумме двух встреч.

    Одна из сильнейших сторон Манджукича — борьба на втором этаже. Хотя Варан в этом компоненте вполне способен с ним посоперничать. По данным Opta, на нынешнем ЧМ сразу шесть игроков выиграли больше верховых дуэлей, чем Манджукич, и Варан — в их числе.

    А еще Варан — один из всего двоих игроков сборной Франции, кто отыграл все матчи ЧМ от звонка до звонка (второй — Канте). Но хорваты по этому поводу могут не спешить радоваться — ни о какой усталости, если судить по 1/2 финала, не может быть и речи.

    Ник Райт, Sky Sports 0

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