Четыре проблемы «Трех львов»

Мечты Англии на чемпионате мира прервало поражение в полуфинале от Хорватии (1:2). Что же пошло не так на «Лужниках»?

Англия держала все под контролем на протяжении половины основного времени матча. Гол Кирана Триппьера со штрафного принес им заслуженное лидерство. Однако все изменилось после перерыва. Иван Перишич сравнял счет в середине второго тайма, а Марио Манджукич забил победный гол во втором экстра-тайме.

Отсутствие хладнокровия

Англия была впечатляюще уверена в своих силах в первом тайме. Джордан Хендерсон, Деле Алли и Джесси Лингард выигрывали битву за центр поля, скорость Рахима Стерлинга наводила страх на оборону хорватской сборной, а Джон Стоунз авторитетно был предводителем английской обороны. Казалось, что финал ЧМ уже поманил к себе.

Но когда Хорватия начала демонстрировать присущую ей игру во втором тайме, самообладание покинуло английский футболистов. Элементарные пасы перестали находить адресата, а Луке Модричу позволили контролировать игру. Хорватский полузащитник, которому в первом тайме позволили коснуться мяча лишь 22 раза, во второй половине игры встретился с мячом уже 44 раза. Столь же влиятельным стал и Иван Ракитич.

Лука Модрич, Деле Алли и Джордан Хендерсон GettyImages

Пока Хорватия переводила мяч с одной стороны поля на другую, диктуя ход игры и пытаясь найти свободные пространства, у Англии возникали проблемы с тем, чтобы связать несколько передач. Возникали лишь случайные вспышки опасности, такие как навес Триппьера, который почти дошел до Кейна на 57-й минуте. Однако к концу игры Англия ошибалась при каждой четвертой передаче.

«Мы перестали играть», — пожаловался после матча Гарет Саутгейт.

Это был первый раз на турнире, когда процент точности передач у Англии опустился ниже 80%, и это очень дорого для них обошлось. В то время как у Хорватии Модрич вел игру в центре поля, у Англии не нашлось игрока с достаточным опытом и хитростью, чтобы взять на себя аналогичную роль. Им не удавалось получать и контролировать мяч тогда, когда это нужно было больше всего.

«Самые лучшие игроки всегда выглядят хладнокровно в заключительной трети матча. Они всегда замедляют себя и выглядят так, как будто у них есть дополнительная возможность для того, чтобы найти нужный пас. Мы же выглядели торопливо. Когда мы владели мячом, мы не совсем контролировали его. Мы не были готовы сделать пас», — подчеркнул Гари Невилл в эфире ITV.

Проблема с креативностью

Недостаток самообладания у англичан тесно связан с их проблемами с созиданием. Им удавалось создавать моменты с игры в первом тайме. Правда, Кейн и Лингард не использовали свои лучшие возможности. Однако у Англии не получалось взломать Хорватию после перерыва.

Это была тема всего турнира. Штрафной Триппьера стал очередным примером невероятного потенциала английской сборной при стандартах у ворот соперника. Однако при девяти голах забитых после стандартных положений Англия лишь трижды отличилась с игры.

Гарри Кейн пытался взять все в свои руки — отходил в полузащиту и пытался что-то придумать, но он был неспособен изменить ситуацию на поле. Лишь 55 процентов его передач по ходу игры оказались успешными, а смена его позиции в итоге привела к уменьшению угрозы в штрафной соперника.

Гарри Кейн GettyImages

К концу матча Англия сумела нанести лишь два удара в створ ворот, причем оба раза — после стандартов. Будущее команды Саутгейта выглядит ярким, однако креативность — определенно та сторона, которая требует внимания.

Усталость и проблемы с флангами

Большая часть предматчевых обсуждений касалась того, как быстро Хорватия устанет, ведь команде приходилось играть в дополнительное время в каждом из предыдущих матчей плей-офф — против Дании и России. Однако в итоге от усталости пострадала как раз Англия.

Это было наиболее заметно на краях поля. Триппьер и Эшли Янг, которые активно шли в атаку в первом тайме и прижимали Хорватию к ее штрафной, затем сели глубже, приглашая соперников к своей территории.

«Больше всего меня поразило то, что произошло с флангами — как Хорватии удалось стать сильнее, а нам нет. У нас действительно возникли трудности на этих участках поля. На протяжении большей части турнира мы играли в 3-5-2, здесь же мы превратились в 5-3-2. Мы стали играть уже. Когда у вас только три полузащитника, и вам нужно покрыть всю ширину поля, вам не удастся это сделать», — отметил Невилл.

Хендерсону, Алли и Лингарду внезапно пришлось покрывать слишком большую территорию, тем самым оставляя зазоры, которые использовали Модрич и Ракитич. Фланговые защитники Хорватии также воспользовались этим преимуществом. Именно от правого защитника Шиме Врсалько пришла голевая передача на Ивана Перешича. А на другой половине поля тем же количеством свободы и времени наслаждался Иван Стринич. По ходу матча на двоих хорватские фуллбэки выполнили 14 навесов — почти в два раза больше, чем Триппьер и Янг.

Гол Ивана Перишича GettyImages

Вингеры Анте Ребич и Иван Перишич, которые провели впечатляющий матч, получили полную поддержку от крайних защитников хорватской сборной. Их рывки выбили из колеи оборону английской сборной во второй тайме и в овертайме. Перишич был особенно опасен, ему почти удалось вырвать для Хорватии победу еще в основное время, когда после его удара мяч попал в штангу.

Саутгет добавил энергии флангам, когда Дэнни Роуз вышел вместо Янга в конце основного времени матча, однако к этому времени Хорватия уже загнала соперника в выгодное для себя положение. Черту усталости Англии подвел измученный Триппьер, который завершил матч из-за травмы паховых мышц. В тот момент стало ясно, что для Англии эта гонка завершена. 0