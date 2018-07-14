Сборная РФПЛ на ЧМ-2018: От лузеров до финалистов

На ЧМ-2018 в России было кому зажечь из иностранных футболистов РФПЛ — сразу 15 игроков чувствовали себя на российском мундиале как дома. Из них вполне можно составить целую сборную, представляющую отечественную лигу.

Голкипер

Игорь Акинфеев (Россия, ЦСКА)

Среди легионеров не нашлось ни одного вратаря, но раз уж это сборная РФПЛ. место в воротах может занять голкипер сборной России.

Игорь Акинфеев неплохо провел мундиаль, хотя отыграл «всухую» лишь матч с Саудовской Аравией. Впрочем, единственный мяч египтян был забит с пенальти, а за блестящую игру в серии послематчевых ударов с Испанией можно забыть и три пропущенных от Уругвая мяча.

В любом случае, сборная России добралась до четвертьфинала и едва не вышла в полуфинал во много благодаря именно вратарю ЦСКА.

Защита

Ведран Чорлука (Хорватия, «Локомотив»)

Один из лучших легионеров РФПЛ является еще и самым успешным представителем российской лиги на мундиале, посколько его команда уже дошла до финала, и это еще не предел.

Правда, защитник, пропустивший из-за травм большую часть чемпионского сезона «Локо», не входит в основную обойму игроков Златко Далича и игрового времени получает немного.

На групповом этапе он просидел на лавке весь матч с Нигерией (2:0), а во встрече с Аргентиной (3:0) его выход в компенсированное время нужен был лишь для затяжки времени.

Целиком Чорлука отыграл лишь не очень важный с турнирной точки зрения матч с Исландией (2:1), но отыграл его хорошо.

Чорлука успел сыграть против Месси Getty Images

В плей-офф та же история — в 1/8 финала Ведран отдыхал, на четвертьфинальный матч с Россией вышел на экстра-таймы, также как и на полуфинал с Англией.

Впрочем, мало кто может похвастаться тем, что играл в четвертьфинале или полуфинале чемпионата мира. А ведь впереди еще и финал.

Рагнар Сигурдссон (Исландия, «Ростов»)

Ростовский викинг — старожил российской лиги, кроме донского клуба он успел поиграть в «Краснодаре» и в «Рубине».

В сборной Исландии Сигурддсон — твердый игрок основы, что он и показал в стартовом матче группового этапа с Аргентиной (1:1), который отпахал от звонка до звонка, да еще и принял участие в голевой атаке.

В матче со стремительной Нигерией (0:2) защитникам Исландии приходилось туго. Сигурддсон справлял как мог, а мог не очень, особенно после того, как Ахмед Муса, забивая гол, приложил его коленом по голове.

В итоге, получившего рассечение Рагнара в середине второго тайма заменил другой представитель РФПЛ — Сверрир Ингасон.

Рагнар Сигурдссон Getty Images

Матч с Хорватией Сигурддсон тоже не отыграл целиком — викингам обязательно нужно было побеждать, поэтому при счете 0:1 Хеймир Хадльгримссон убрал защитника и выпустил на последние 20 минут форварда.

Спустя пять минут Исландия сравняла счет, но хорваты вырвали победу на последних минутах, отправив скандинавов домой.

Милад Моххамади (Иран, «Ахмат»)

Иранский легионер провел в «Ахмате» уже три сезона, по праву заслужив звание одного из лучших крайних защитников РФПЛ.

Стартовый матч своей команды на ЧМ-2018 он провел в запасе, наблюдая за победой над Марокко(1:0) со скамьи запасных.

В матче с Испанией Милад появился на поле в середине второго тайма, освежив полузащиту, но запомнился лишь неудачной акробатической попыткой вброса аута в компенсированное время — игрок хотел, совершив кувырок, зашвырнуть мяч в штрафную соперника, но в итоге передумал и вбросил по старинке.

Милад Мохаммади Getty Images

На матч с Португалией Моххамади вышел в начале второго тайма, вновь выйдя на замену и запомнился отмашкой по лицу Рикарду Куарежме, которую, на его счастье, не заметил арбитр.

Андреас Гранквист (Швеция, «Краснодар»)

Летом швед покинул краснодарский клуб, но на чемпионат он отобрался еще в статусе игрока РФПЛ, так что удачное выступление на ЧМ-2018 стало красивым финалом его большого приключения в России.

Шведы на чемпионате мира дошли до четвертьфинала, где уступили Англии, а признанный лучшим игроком своей страны в ноябре 2017 года Гранквист провел целиком все пять матчей своей команды на турнире.

Андреас Гранквист Getty Images

Швед, как от него и ожидалось, отыграл на стабильно качественном для себя уровне, записав на свой счет два гола, благодаря пенальти, реализованным в матчах с Кореей и Мексикой.

Брайан Идову (Нигерия, «Локомотив»)

Родившийся в Санкт-Петербурге Идову получал футбольное образование в знаменитой питерской «Смене», но попасть в национальную команду Нигерии было проще, чем рассчитывать на вызов в сборную России.

В 2017 году футболист «Амкара» сыграл свой первый матч за «Суперорлов», забив гол в товарищеском матче со сборной Аргентины.

На чемпионате мира в России Идову показал вполне качественную игру, проведя целиком матчи с Хорватией (0:2) и Аргентиной (1:2), и отлично отыграв первый тайм в победном матче с Исландией (2:0).

Брайан Идову Getty Images

Выступление игрока на мундиале обратило на себя внимание чемпионов России — на днях Брайан подписал контракт с «Локомотивом».

Полузащита

Саид Эззатолахи (Иран, «Амкар»)

21-летний полузащитник за два года в РФПЛ успел сменить три клуба — сначала был «Ростов», потом «Анжи» и вот теперь «Амкар».

Стартовый матч своей команды на турнире он пропустил, не попав даже в заявку встречи с Марокко из-за полученной ранее красной карточки.

Зато матч против Испании он провел целиком и даже забил гол, который, впрочем, был отмене из-за очевидного офсайда — хотя судьи на всякий случай и обратились к видеоповторам.

Саид Эззатолахи едва не траввмировал своего же вратаря Getty Images

Матч с Португалией Саид провел невзрачно, да еще и привез пенальти в свои ворота, уронив в штрафной Кришитану Роналду. На его счастье, лидер португальцев не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

В середине второго тайма Эззатолахи заменили, выпустив нападающего — иранцы к тому времени проигрывали со счетом 0:1. Замена сработала — вышедший на поле Карим Ансарифард реализовал пенальти.

Виктор Классон (Швеция, «Краснодар»)

Классон сыграл всего полтора сезона в РФПЛ, но уже очень здорово зарекомендовал себя, забив 10 мячей в прошлом розыгрыше чемпионата.

На чемпионат мира в России он приехал в статусе игрока основного состава, проведя целиком почти все матчи своей команды.

Лишь во встрече группового этапа с Германией его заменили за 15 минут до конца основного времени, но перед этим он успел отдать голевую передачу на Тойвонена.

Замена, кстати, оказалась роковой — вышедший вместо Классона Джимми Дурмаз привез в компенсированное время опасный стандарт, с которого Тони Кроос забил, позволив Германии вырвать победу.

Виктор Классон Getty Images

В стартовом матче группового этапа с Кореей Классон заработал для своей команды пенальти, а в заключительном матче группового этапа с Мексикой — записал на свой счет еще одну голевую передачу.

Голами швед на мундиале не отметился, хотя в четвертьфинальном матче с Англией и имел несколько моментов, чтобы сравнять счет или хотя бы сократить отставание.

Мацей Рыбусь (Польша, «Локомотив»)

Поляк играет в РФПЛ с 2012 года, начав с «Терека». Из Грозного он отправился попытать счастья в Европе — в «Лионе», где стал игроком ротации.

Вернувшись в Россию, Мацей не сразу, но вписался в Семинский «Локомотив», с которым стал чемпионом России.

В сборной Польши Рыбусь давно был игроком основного состава, но неудачное выступление на ЧМ-2018 может это изменить — пора бы дать дорогу молодым.

Поляк провел целиком первые два матча своей команды на турнире: с Сенегалом (1:2) и Колумбией (0:3).

Если в матче с африканцами хавбек активно действовал в атаке, помогая партнерам создавать моменты и пытаясь забить сам, то во встрече с колумбийцами он просто растворился на поле.

Мацей Рыбусь Getty Images

Результатом стало то, что матч с Японией Мацей провел на скамье запасных. По иронии судьбы, именно эту встречу поляки выиграли. Впрочем, уехав после этого домой.

Нападение

Джефферсон Фарфан (Перу, «Локомотив»)

Перуанский нападающий, которого многие уже успели списать, в российской лиге благодаря упорству и трудолюбию сумел перезапустить карьеру, сначала дотащив, благодаря своим 14 голам, «Локо» до чемпионства, а затем и национальную команду до выхода на ЧМ-2018.

Правда турнир для него сложился неудачнее сезона. Стартовый матч с Данией (0:1) Фарфан отыграл почти целиком, но отличиться не сумел, да и в целом перуанцы очень нервничали и часто ошибались, апофеозом чего стал незабитый пенальти.

В матче с Францией Джефф появился на поле после перерыва, когда его команда уже проигрывала со счетом 0:1.

Форвард «Локо» рвал и метал на поле, сыграв очень полезно, перуанцы атаковали большими силами и даже попали в перекладину, но французы удержали минимальное преимущество.

Джефферсон Фарфан Getty Images

А затем Джефферсон на тренировке столкнулся головами с партнером по команде, да так сильно, что попал в больницу и пропустил заключительный матч с Австралией.

Его команда победила со счетом 2:0, но в параллельном матче Франция и Дания цинично расписали устраивающую обе команды ничью, отправив сборную Перу домой.

Ахмед Муса (Нигерия, ЦСКА/«Лестер»)

После неудачного сезона в Англии, нигерийский форвард вернулся набирать форму в армейский клуб и, пусть не все сразу пошло гладко, своей цели в итоге добился, выдав ударную концовку сезона.

На чемпионате мира в России Ахмеду тоже удалось блеснуть, хотя в плей-офф «суперорлы» и не пробились.

Стартовый матч с Хорватией Муса начал в запасе, появившись на поле в середине второго тайма, когда его команда уже проигрывала. Вскоре после этого нигерийцы пропустили второй мяч и отыграться не смогли — 0:2.

Зато матч с Исландией стал настоящим бенефисом форварда ЦСКА, который в первом тайме действовал не слишком удачно, зато после перерыва, разогревшись, в прекрасном стиле забил два мяча, используя свою знаменитую скорость.

Ахмед Муса Getty Images

Заключительный матч с Аргентиной Муса провел очень продуктивно, ассистируя партнерам, которые, впрочем, этим не пользовались, разбазаривая моменты.

Заменили Ахмеда уже в компенсированное время, чтобы освежить атаку перед финальным навалом, который результата не принес — 1:2.

Запас

Сверрир Ингасон (Исландия, «Ростов»)

Защитника нельзя назвать игроком основы национальной команды, но зато он провел качественный сезон в «Ростове», где забил три гола и отдал один голевой пас.

Тренерский штаб сборной Исландии решил, что забивной защитник в заявке не помешает, вот только проявить свои качества у Ингасона шансов было мало.

Стартовый матч с Аргентиной он провел в запасе, в матче с Нигерий вышел на замену в середине второго тайме и, спустя 10 минут, не смог помешать Ахмеду Мусе забить второй мяч.

Сверрир Ингасон Getty Images

Тем не менее, тренерский штаб остался им доволен — на матч с Хорватией Сверрир попал в стартовый состав и провел его удачнее, чем партнеры по обороне.

Бранислав Иванович (Сербия, «Зенит»)

Иванович приехал чемпионат России в далёком уже 2006 году и стал одним из лидеров московского «Локомотива», где его и заметили скауты «Челси».

Отыграв почти десять лет за лондонцев, Бано вернулся доигрывать — в «Зенит», где не сразу, но встроился в игру питерской команды.

В сборной Сербии Иванович накануне ЧМ-2018 провёл 100 матчей. Мундиаль добавил еще два, сделав Ивановича рекордсменом по игре за национальную команду.

Бранислав Иванович Getty Images

Сербы начали с победу над Коста-Рикой (1:0), продолжив поражением от Швейцарии (1:2), после мяча, пропущенного на последних минутах.

Обе встречи Иванович провел целиком, а вот за заключительным матчем против Бразилии (0:2) наблюдал со скамьи запасных.

Мануэл Фернандеш (Португалия, «Локомотив»)

Португальский защитник стал одним из кузнецов победы в чемпионском сезоне команды Юрия Семина и по праву заслужил вызов в состав победителей Евро-2016.

Вот только сыграть на мундиале ему практически не удалось — креативных полузащитников и мастеров исполнения стандартных ударов в составе Португалии хватает и без Ману.

В итоге весь групповой этап Фернандеш провел на скамейке запасных, и лишь в 1/8 финала Фернанду Сантуш выпустил его на последние 5-10 минут, спасать команду, которая к тому времени проигрывала Уругваю со счетом 1:2.

Мануэл Фернандеш Getty Images

Но что мог сделать Мануэль, появившись на поле на 85-й минуте? Пару раз проверил Муслеру дальними ударами и попрощался с чемпионатом мира. Да, он явно ожидал от турнира иного.

Бьорн Сигурдарссон (Исландия, «Ростов»)

Нападающему из «Ростова» с 1 голом в 6 матчах сложно было претендовать на место в основе сборной Исландии — в линии атаки там играют парни из АПЛ, Бундеслиги и Серии А. И даже 16 голов за «Мольде» в прошлом году дела не меняют.

Тем не менее, Бьорн успел сыграть во всех трех матчах Исландии на турнире. Правда, в стартовом поединке он появился на поле лишь на 89-й минуте, скорее потянуть время, чем играть в атаке, но все же.

Бьорн Сигурдарссон Getty Images

И в матче с Нигерией, и во встрече с Хорватией, он получил больше времени, чтобы проявиться себя — в обоих случаях он выходил в роли «джокера» на последние 20 минут, когда его команда проигрывала. Но отличиться на турнире ему так и не удалось.

Сердар Азмун (Иран, «Рубин»)

Несмотря на то, что в российской лиге сезон у иранца выдался неудачным, в квалификации к чемпионату мира он наколотил 11 голов в 14 матчах. Всего же на его счету 23 года в 32 матчах за национальную команду.

Правда, учитывая, что Иран попал в группу к Португалии и Испании, отличиться на чемпионате мира шансов у него было немного, хотя все три матча он провел на поле от свистка до свистка.

Сердар Азмун Getty Images

В стартовом матче с Марокко Азмун имел несколько моментов и перед перерывом не реализовал выход один на один, а единственный мяч в матче был забит марокканским защитником в свои ворота — 1:0.

За весь матч с Испанией (0:1) Сердар имел лишь один шанс побеспокоить голкипера «фурии», да и тот был не слишком очевидным.

Матч с Португалией иранец провел куда активнее и острее, не раз напрягая защиту и голкипер чемпионов Европы, а в компенсированное время создал момент, который мог вывести его команду в плей-офф, но Тареми неудачно сыграл на добивании после его дальнего удара. 0