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    Сборная ЧМ-2018. Мбаппе, Неймар и лучшие из лучших

    Команда из сильнейших футболистов минувшего турнира по мнению Sky Sports

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    Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе
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    В воскресенье, 15 июля, на чемпионате мира по футболу, проходившем в России, состоялся финальный матч, в котором Франция обыграла Хорватию (4:2). Предлагаем ознакомиться с символической сборной мундиаля, которая была составлена по рейтингу Sky Sports Power Rankings, оценивающему футболистов по 32 игровым показателям. Для символической команды используется схема 4-5-1.
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    Вратарь

    Тибо Куртуа
    fifa.com

    Тибо Куртуа (Бельгия). Голкипер «Челси» — безоговорочный первый номер ЧМ. Ему удалось набрать на 40% больше очков, чем ближайшие преследователи.

    Тибо совершил за весь турнир 27 сэйов и провел три сухих матча, пропустив всего шесть голов.

    Другие кандидаты: Каспер Шмейхель (Дания), Гильермо Очоа (Мексика), Робин Ольсен (Швеция).

    Защита

    Было удивительно видеть, как Кайл Уокер начал играть в центре защиты англичан, а на правый фланг отправился Киран Триппьер, но защитник «Тоттенхэма» в итоге сумел стать лучшим в мире на этой позиции.

    Триппьер за весь турнир создал ошеломляющие 24 опасных момента и реализовал штрафной в поединке с Хорватией, после чего впечатляюще провел матч за третье место с Бельгией.

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    • В центре защиты лучшими стали колумбиец Ерри Мина и англичанин Джон Стоунз, которые довольно неожиданно обошли Гарри Магуайра и чемпиона мира Раэля Варана.

    Роль левого защитника досталась французу Лукасу Эрнандесу, который доказал свой уровень двумя голевыми передачами и 16 успешными отборами.

    Другие кандидаты: Рафаэль Варан, Бенжамен Павар (оба — Франция), Марио Фернандес (Россия), Андреас Гранквист (Швеция).

    Полузащита

    Поль Погба
    fifa.com

    Француз Поль Погба попал в стартовый состав Power Rankings после яркого выступления в финале ЧМ, сформировав в центре поля связку с лучшим игроком турнира — хорватом Лукой Модричем.

    На счету Погба — один из голов в финале, а также 20 победных верховых дуэлей за весь турнир — лучший показатель среди всех полузащитников, выступавших в России.

    Модрич в каждой игре отдавал острые передачи и создавал опасные моменты для партнеров, а также забил два гола на пути в финал.

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    • Другие кандидаты: Кевин Де Брейне (Бельгия), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Иван Ракитич (Хорватия), Иско (Испания), Александр Головин (Россия), Н'Голо Канте (Франция).

    Атака

    Неймар
    fifa.com

    Лидер сборной Франции Антуан Гризманн(4 гола, 2 ассиста) исполняет роль центрфорварда в этой схеме, опередив по игровым данным лучшего бомбардира турнира Гарри Кейна. Роль десятого номера досталась бельгийцу Эдену Азару(3 гола, 2 передачи).

    Безоговорочным лидером по сем показателям на правом фланге атаки стал француз Килиан Мбаппе, а на противоположном крыле разместился бразилец Неймар, на счету которого два гола и один ассист в пяти матчах.

    Мбаппе забил четыре гола на ЧМ, в том числе один — в финале, совершив за все матчи 53 успешных обводки.

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    • Другие кандидаты: Гарри Кейн (Англия), Иван Перишич, Марио Манджукич (Хорватия), Криштиану Роналду (Португалия), Артем Дзюба (Россия), Ромелу Лукаку (Бельгия).

    Итоговая команда Sky Sports Power Rankings: Тибо Куртуа (Бельгия) — Киран Триппьер (Англия), Джон Стоунз (Англия), Ерри Мина (Колумбия), Лукас Эрнандес (Франция) — Лука Модрич (Хорватия), Поль Погба (Франция), Эден Азар (Бельгия), Килиан Мбаппе (Франция), Неймар (Бразилия) — Антуан Гризманн (Франция). 0

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